Mercato del giovedì a Trento spostato in piazza d’Arogno: date e modifiche

Da giovedì 9 aprile il mercato di fiori, piante e prodotti agricoli del giovedì lascia temporaneamente piazza Duomo e si trasferisce in piazza Adamo d’Arogno. Lo spostamento, comunicato dal Comune di Trento, sarà in vigore per diverse giornate tra aprile e maggio per consentire lo svolgimento di alcuni dei principali appuntamenti cittadini in centro storico.

Nel dettaglio, il mercato sarà ricollocato nelle giornate di giovedì 9, 16 e 30 aprile e di giovedì 7, 14, 21 e 28 maggio 2026. Nello stesso periodo sarà sospeso il mercato specializzato che si svolge abitualmente proprio in piazza d’Arogno. È prevista inoltre una sospensione del mercato in piazza Adamo d’Arogno anche sabato 18 aprile, in occasione della “Giornata della salute”.

La decisione è legata alla necessità di liberare piazza Duomo per eventi che, come ogni anno, richiamano pubblico, operatori e visitatori nel cuore della città. Tra questi ci sono il Trento Film Festival, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026, e il Festival dell’Economia di Trento, previsto dal 20 al 24 maggio 2026; a questi si aggiunge “La Piazza del Volontariato”, annunciata per il 7 maggio.

Per i cittadini cambia quindi soprattutto il punto di riferimento: il mercato del giovedì non viene cancellato, ma spostato di pochi passi rispetto alla sede abituale. Una modifica temporanea che interesserà residenti, operatori e frequentatori del centro nelle settimane in cui Trento si prepara a ospitare manifestazioni di forte richiamo culturale e pubblico.