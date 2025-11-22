Trento città del Natale, oggi inaugurati i mercatini e acceso l’albero in duomo

Oggi è stato il primo giorno di sabato natalizio per il capoluogo trentino, a partire da questa mattina, infatti, si sono animati i Super mercatini di Natale 2025. Dal 21 novembre al 6 gennaio, il cuore di Trento si trasformerà in un autentico scenario natalizio, dando vita all’evento “Trento, Città del Natale”. Questa manifestazione annuale si è accesa a partire dall’alba buia e silente del capoluogo: essa non è solo una celebrazione delle festività, ma un viaggio emozionale che coinvolge sensi e spirito, invitando residenti e turisti a immergersi in un’atmosfera ricca di luci, sapori e cultura.

La neve caduta intorno alla città e la temperatura mite nonostante sia ormai novembre inoltrato, hanno aiutato molto a essere presenti con gioia a questo piccolo momento di condivisione cittadina, che ci rende pronti alle grandi emozioni, anche se con sobrietà. Visti i tempi tristi che stiamo vivendo, cercando di recuperare il senso autentico del Natale umano e civile.

Il Mercatino di Natale ha ben 77 casette in legno che espongono artigianato locale, il fulcro è Piazza della Fiera, con prodotti tipici e squisitezze gastronomiche. Ma tutte le vie del centro storico sono interessate. I visitatori possono gustare specialità come lo zelten, un dolce tradizionale trentino, o scaldarsi con un buon vin brulé, mentre passeggiano tra le bancarelle decorate con cura e attenzione ai dettagli. Negli anni sono milioni i visitatori passati per Trento come presenze, è un potentissimo volano turistico ed economico per l’intero territorio, visto che scendono a valle come da antichissima tradizione, tutti gli artigiani che fanno domanda di partecipare dai paesi nelle valli.

La magica inaugurazione

L’evento si è aperto alle 17, ufficialmente con l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Duomo, alto oltre 16 metri e abbellito da ben 24.000 microluci. Stasera c’è stata anche la musica classica per allietare i convenuti. Il suono delle melodie natalizie accompagnerà i presenti in una suggestiva passeggiata musicale che toccherà alcune delle piazze più belle della città: da Piazza Fiera a Piazza Cesare Battisti, passando per il Giardino Magico di San Marco fino a raggiungere Piazza Mostra. Una inaugurazione semplice ma gradevole.

Quest’anno, la tematica principale della manifestazione è la pace, un messaggio profondo e attuale che risuona in ogni angolo della città. Il progetto “Trento dichiara pace” vedrà la proiezione di aforismi di grandi autori, parole di saggezza che animeranno le strade del centro. In particolare, in Piazza Pasi sarà collocato l’Ulivo della Pace, simbolo universale di amicizia e armonia, che richiamerà l’attenzione dei passanti e li inviterà a riflettere su valori fondamentali per la comunità. A questo progetto si aggiunge la “Passeggiata d’Autore”.

Oltre alle installazioni artistiche e alle tradizionali bancarelle, “Trento, Città del Natale” propone anche una serie di eventi collaterali che includono concerti, spettacoli e laboratori per bambini. Attivo sin da subito il trenino, che riesce sempre a dare quel tocco di natalizio in più.

Non mancheranno nemmeno le opportunità per scoprire il patrimonio storico e artistico della città. Le visite guidate alla scoperta dei luoghi più emblematici di Trento prenderanno piede durante il periodo della manifestazione, permettendo ai visitatori di avvicinarsi alla storia locale mentre si lasciano avvolgere dalla magia del Natale.

Attività per tutti

“Trento, Città del Natale” rappresenta un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere le festività in modo autentico e coinvolgente. Vi sono anche le iniziative di solidarietà e di pace, che sono sempre benvenute in una città aperta come Trento. Con una programmazione ricca di eventi, un mercatino che celebra l’artigianato locale e l’invito a riflettere sul significato della pace, Trento si prepara a incantare tutti coloro che decideranno di vivere questa esperienza. Non rimane che segnare nel proprio calendario queste date e prepararsi a lasciarsi avvolgere dalla magia e dalla bellezza di una delle città più suggestive del Trentino durante il periodo natalizio. Voi ci sarete? Noi siamo già passati per il primo assaggio di Natale, venite anche voi!

