“Trento, Città del Natale”: gli eventi del fine settimana

Continua il programma di eventi culturali organizzati per Trento, Città del Natale.

Domani e domenica 21 dicembre, dalle 16 alle 19, nell’ex negozio di calzature “Voodoo” in Galleria Tirrena, il Natale si accende in un modo diverso: intimo, raccolto, antico. Sono queste le caratteristiche dell’evento “Il fuoco del Natale”, che offrirà ai partecipanti un piccolo rito di comunità, un moderno filò attorno al fuoco e alla luce delle candele, dove pochi spettatori alla volta si ritroveranno per ascoltare brevi racconti natalizi, storie di inverno, di attesa e di luce.

Tra le pareti che un tempo custodivano scarpe e passi, oggi si raccolgono parole, memorie e calore umano. I racconti, scritti e composti appositamente per questo progetto, saranno interpretati e narrati da Carlo La Manna (sabato) e Alessio Kogoj (domenica), per la durata di un quarto d’ora circa e per un massimo di sei spettatori alla volta.

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo online.

Walking Christmas, in programma domani e domenica alle 19, è l’evento che farà osservare con uno sguardo diverso il centro storico di Trento. Con cuffie wi-fi immersive un piccolo gruppo di trenta persone potrà vivere un’esperienza sonora unica, non una semplice passeggiata, ma un viaggio attraverso le sonorità, le parole e le atmosfere che richiamano il Natale con un’apertura a generi e suggestioni diverse. Mentre tutto intorno scorrono le luci colorate, chi partecipa entra in un’altra dimensione, sospesa, poetica, leggermente straniante. I testi, i racconti e i suoni, sono stati composti e registrati appositamente per questo progetto da Alessio Kogoj e Carlo La Manna: la musica e le parole diventano il filo conduttore di un percorso che trasforma lo spazio urbano in un luogo d’ascolto e di meraviglia.

Per partecipare, è necessario prenotarsi compilando il modulo online disponibile sul sito del Comune, nell’agenda eventi. Il punto di ritrovo è all’ex negozio di calzature ‘Voodoo’ nella Galleria Tirrena.

E ancora, domani e domenica alle 17, nella sala Sosat di via Malpaga 17, Franco Stelzer e Federica Chiusole, accompagnati dalle musiche di Esther Wegher, offriranno agli spettatori un racconto leggero e poetico per chi, alle prese con gli ultimi acquisti, vuole trovare un modo alternativo per scambiarsi gli auguri.

Natale in casa Rembrandt è un’occasione intima e suggestiva per riassaporare quel profumo dolceamaro che custodiscono i ricordi dei Natali passati.

La giornata di sabato si concluderà con il tradizionale concerto di Natale del Coro Sosat, che si esibirà alla Chiesa del Santissimo Sacramento in Corso Tre Novembre.

Per finire, domenica la piazza di Piedicastello si trasformerà in una nuova Betlemme con la quinta edizione del Presepe vivente, organizzato dall’associazione Edus educazione e sviluppo in collaborazione con il Centro culturale Il Mosaico. Saranno centotrenta i figuranti che, insieme a un coro polifonico, inviteranno il pubblico in un percorso scenico accompagnato da letture, musica e canti per rivivere l’arrivo del Natale. Tra le tappe, il luogo dell’annunciazione e la grotta della natività sulla gradinata, il campo dei pastori e dei Magi e dieci botteghe artigiane che faranno da cornice alla piazza con tavoli e panche rivestite e arredate con attrezzi e suppellettili per mostrare i vari mestieri, come quelli del ramaio, del falegname e del costruttore di cesti, o ancora del calzolaio, del panettiere e delle tessitrici. Le iniziative sono organizzate con il sostegno dell’Amministrazione, che ha voluto portare l’atmosfera natalizia nei diversi luoghi della città.

(Fonte e per maggiori dettagli: Calendario eventi del Comune di Trento, alla pagina dedicata a Trento Città del Natale)