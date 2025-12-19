Perché molti negozi cercano di vendere un Natale glamour

Nei mesi bui di fine autunno e dell’inverno, il caldo bagliore delle luci natalizie e delle candele tremolanti dovrebbe regalare una piacevole tregua. Motivo per cui molti commercianti cercano di attirare clienti con le loro campagne di marketing natalizio.

Il Natale è un periodo fondamentale nel calendario delle vendite al dettaglio e la quantità di pubblicità natalizia può sembrare eccessiva, con regali splendidamente impacchettati, volti felici e strade innevate. Ma c’è un’altra strategia di marketing ampiamente utilizzata in questo periodo dell’anno, che coinvolge i marchi che cercano di essere associati all’idea di glamour.

Il termine “glamour” può avere significati diversi per persone diverse. Di origine scozzese, definito nell’Oxford English Dictionary come qualcosa che possiede “magia” e “incanto” o “bellezza e fascino ammalianti”. Altri potrebbero associare il glamour al lusso o alla celebrità.

Per lo scrittore Nigel Thrift il glamour è un’estetica che crea un mondo più magico: il fascino delle superfici scintillanti, uno dei segni più visibili del glamour, affonda le sue radici nella storia dell’umanità.

Il glamour è quindi l’abbinamento perfetto per il Natale e lo strumento perfetto per i marchi che cercano di incantare i consumatori. Soprattutto bisogna non sembrare troppo impegnativi. Il glamour naturale – anche se potrebbe essere un’illusione – è una parte essenziale dell’apparire glamour. Alimenta anche quella che chiamiamo la “forza affettiva” del glamour: l’idea che il glamour non riguardi solo l’estetica visiva, ma anche le sensazioni che ci fa provare.

Diversi marchi puntano ad un’estetica glamour, ma occorre fare attenzione alle esagerazioni, quando, per esempio, inducono ad audacia e ostentazione. Ché elimina il senso di mistero e intrigo essenziale affinché il glamour agisca come forza emotiva.

Ci sono inoltre alcuni elementi scenici familiari che possono contribuire a infondere un tocco di glamour a un marchio. Si chiamiamo “marcatori di glamour” e includono elementi come vetro, specchi, superfici lucide e tessuti pregiati.

Anche la luce scintillante è particolarmente evocativa di glamour. Un lampadario di cristallo, ma anche candele e lampade da tavolo posizionate con cura e l’aggiunta di elementi scintillanti possono rendere glamour un oggetto o un ambiente.

Poi c’è la promessa di trasformazione ed evasione. Scene e ambientazioni pretenziose su siti web e social media possono stimolare l’immaginazione e le fantasie di evasione dei consumatori, aumentando il loro coinvolgimento emotivo con un brand.

Ma è anche importante trasmettere la sensazione che lo stile di vita promesso dal brand sia accessibile. Trovando un attento equilibrio tra ciò che è realizzabile e ciò che è ambizioso, è più probabile che i consumatori credano nell’offerta del brand.

Non tutti ne vengono coinvolti, ovviamente. Alcuni potrebbero pensare che la magia e lo splendore del Natale siano, nella migliore delle ipotesi, illusori e, nella peggiore, una scusa per un volgare consumismo e un materialismo eccessivo. Altri accoglieranno il periodo natalizio come una luce scintillante nel cupo inverno. E parte di questo potrebbe essere il glamour dei marchi lifestyle. Che faranno del loro meglio per attirare l’attenzione, alimentare desideri profondi e sollevare il morale. E idealmente, ci faranno credere che le nostre vite e quelle dei nostri cari possano essere magicamente migliorate e trasformate, se solo accettiamo un po’ del fascino che offrono.

ADUC