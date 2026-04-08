Tregua Iran-Usa, Trump tra Creso e Crasso: quando la Persia non si piega

La tregua Iran-Usa non è soltanto una pausa nel conflitto. È, prima di tutto, la smentita di una promessa. Per settimane Donald Trump aveva alzato la posta fino a evocare uno scontro decisivo, lasciando intendere che la pressione americana avrebbe piegato il regime iraniano; l’esito, però, non è stato il crollo di Teheran, ma un congelamento della crisi. Ed è proprio la distanza tra ciò che era stato anticipato e ciò che è effettivamente accaduto a rendere meno letterario, e molto più concreto, il richiamo iraniano alla figura di Creso.

Creso, nella memoria classica, è il sovrano che crede di avere già vinto. Colui che interpreta ogni segnale come conferma della propria forza e che, proprio per questo, non vede il limite che ha davanti. Quando Teheran lo ha evocato tramite gli account X delle sue ambasciate, non ha esibito solo cultura antica: ha detto, in forma colta, che Trump ha letto la realtà come una vittoria già scritta, salvo fermarsi prima di poterla realizzare. Il richiamo resta, va detto con chiarezza, propaganda di parte, e come tale va contestualizzato; ma è propaganda costruita con intelligenza, perché aggancia un fatto politicamente reale.

Il presidente americano ha parlato di “vittoria totale e completa”. Eppure una vittoria totale non ha bisogno di tregue. Non arriva al termine di una corsa verso l’escalation interrotta all’ultimo momento, non lascia sul campo un conflitto aperto, negoziati ancora da costruire e un avversario che rivendica pubblicamente di non aver ceduto.

Se davvero l’Iran doveva cadere sotto la pressione americana, il solo fatto che si sia arrivati a una pausa negoziata rappresenta, sul piano politico, una prima incrinatura di quella narrazione. Non una sconfitta, sia chiaro: una smentita della cornice in cui la guerra era stata raccontata.

Del resto, non occorre forzare il giudizio per cogliere il punto. Non siamo di fronte a una disfatta nel senso classico del termine, e sarebbe scorretto sostenerlo. Ma nemmeno a quel trionfo che era stato implicitamente promesso all’opinione pubblica americana e internazionale. Siamo davanti a qualcosa di più sottile, e per certi versi più rivelatore: un’escalation costruita come se dovesse portare a una resa rapida e che invece si ferma prima, perché la realtà si dimostra, una volta di più, più resistente della retorica che l’accompagna.

È qui che il parallelo storico si completa. In un precedente articolo pubblicato, Trump era stato accostato non ad Alessandro Magno ma a Marco Licinio Crasso: il triumviro persuaso di poter piegare la Persia e travolto proprio per averne sottovalutato la profondità strategica. Oggi quel richiamo torna con una forza diversa. Non perché la storia si ripete identica — non lo fa mai — ma perché si ripete il meccanismo: fiducia eccessiva, pressione massima, risultato inferiore alle aspettative annunciate. Creso e Crasso, messi uno accanto all’altro, disegnano una linea interpretativa precisa. Il primo incarna l’errore di lettura, il secondo l’errore di valutazione. In mezzo, la crisi attuale: un leader che ha parlato da conquistatore e si è trovato costretto a fermarsi prima di poter dimostrare di esserlo davvero.

La tregua Iran-Usa, in questa luce, pesa più di quanto la cronaca lasci intendere. Non è una semplice pausa tecnica in attesa dei negoziati: è il momento in cui la narrazione trumpiana concretamente si incrina di fronte ai fatti. Perché quando si promette una vittoria rapida e ci si ferma prima di ottenerla, non basta proclamare il successo per renderlo reale. La parola “vittoria” regge finché i fatti non la interrogano; quando i fatti la interrogano, diventa una rivendicazione fra le altre.

E allora il richiamo iraniano smette di essere soltanto propaganda e diventa, almeno in parte, una lettura politica efficace. Non perché Trump abbia già fatto la fine di Creso, né tantomeno quella di Crasso: sarebbe una forzatura, e di forzature in politica estera ne circolano già troppe. Ma perché, ancora una volta, la storia suggerisce una regola che i potenti tendono regolarmente a dimenticare: chi crede di avere la Persia in pugno, di solito, scopre troppo tardi di avere sopravvalutato sé stesso. È un avvertimento antico, e proprio per questo non invecchia. La tregua è appena cominciata; la narrazione, invece, è già stata costretta a riscriversi.

M.S.