Quattro Ville in Fiore, a Tassullo torna la passeggiata tra i meli in fiore più amata della Val di Non

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti primaverili più riconoscibili della Val di Non. Domenica 19 aprile a Tassullo, nel comune di Ville d’Anaunia, è in programma la 48ª edizione di Quattro Ville in Fiore, manifestazione nata quasi mezzo secolo fa come corsa podistica e diventata nel tempo una passeggiata non competitiva capace di richiamare migliaia di persone tra paesaggio, sport dolce, cultura e prodotti del territorio.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Tassullo, si è ormai consolidato come uno dei momenti più attesi della primavera nonesa. Il tratto distintivo resta quello delle origini: un percorso aperto a tutti, pensato non soltanto per chi cammina abitualmente, ma anche per famiglie, visitatori e partecipanti non sportivi, accompagnati lungo un itinerario immerso nella fioritura dei meli e dentro alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio.

Nel 2024 la manifestazione ha ottenuto anche il marchio di Evento di Qualità assegnato da UNPLI, riconoscimento che premia gli appuntamenti capaci di valorizzare il legame con il tessuto locale e di costruire sinergie reali con il territorio, le attività turistiche e quelle economiche. Un passaggio che certifica una crescita evidente, senza alterare l’identità originaria dell’iniziativa.

Il percorso si sviluppa tra Tassullo, Campo, Nanno, Pavillo, Rallo e Sanzenone, con due tracciati: uno lungo di 11 chilometri e uno breve di 5, entrambi corredati da quattro punti ristoro. La partenza è prevista dalle 9.30 alle 10.30 presso la SARC Cooperativa di Tassullo. Da lì, i partecipanti entreranno subito nel paesaggio della fioritura, attraversando sentieri e strade di campagna privi di traffico, con soste tra monumenti, cappelle, castelli e scorci della valle.

Lungo il tracciato si incontrano infatti la cappella medievale di Santa Lucia a Campo, Castel Nanno, il borgo di Pavillo con l’antica canonica loggiata e la cappella di San Paolo, la chiesetta di Sanzenone e poi Castel Valer, una delle immagini più riconoscibili della valle con la sua torre ottagonale. Il ritorno verso Tassullo porta infine tra altri luoghi di interesse artistico come Palazzo Pilati, la parrocchiale di Santa Maria Assunta e la chiesetta quattrocentesca di San Vigilio.

Accanto alla passeggiata, la giornata offrirà anche visite guidate a castelli e chiesette, una mostra storica con i manifesti delle passate edizioni, servizio bar e pranzo nell’area di arrivo, dove la Pro Loco proporrà polenta, salsicce, hamburger e formaggio fuso. Resta centrale anche il legame con i prodotti tipici, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso e nei momenti di sosta.

Una delle principali novità del 2026 riguarda i più piccoli. L’organizzazione ha infatti scelto di rafforzare l’offerta dedicata alle famiglie, con animazione, spettacoli di magia, bolle di sapone e palloncini. A questo si aggiunge un format più coinvolgente per l’intrattenimento generale, con speaker, musica e dj di Radio Anaunia Val di Non.

Durante la presentazione dell’evento, la presidente della Pro Loco Tassullo Michela Valentini ha ricordato come Quattro Ville in Fiore sia oggi prima di tutto una passeggiata immersa nello spettacolo dei meli fioriti, capace ogni anno di attirare oltre 2.500 partecipanti, più della metà da fuori regione. Un’affluenza che, ha sottolineato, comporta anche la responsabilità di rappresentare al meglio il territorio. Per farlo, saranno impegnati più di 100 volontari.