INPS. I dati dell’Osservatorio CIG e NASPI

Tra i dati più significativi dell’Osservatorio emerge come il tiraggio effettivo della CIG (ossia il rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate) per l’intero anno 2025 si attesti al 27,3%, inferiore di un punto rispetto a tutto il 2024 in cui era stato pari al 28,3%.

Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) ha registrato quanto segue:

CIG ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2026 sono state 22,1 milioni con una decisa riduzione tendenziale rispetto alle 30,7 milioni di ore autorizzate nello stesso mese del 2025 (-28,1%). Per l’intero primo trimestre 2026 si registrano 58,8 milioni di ore autorizzate, in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente in cui erano state autorizzate 67,3 milioni di ore, sia soprattutto con riferimento al dato tendenziale (-35,8% rispetto a 91,5 milioni di ore autorizzate nel primo trimestre 2025).

CIG straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a marzo 2026 è stato pari a 23,1 milioni (di cui 11,5 milioni per solidarietà), 68,6 milioni di ore con riferimento a tutto il primo trimestre 2026 (di cui 25,1 milioni per solidarietà) in crescita con riferimento al dato del trimestre precedente (57,7 milioni di ore autorizzate a febbraio 2026), ma in diminuzione rispetto allo stesso trimestre del 2025 in cui le ore autorizzate erano state 75,6 milioni (di cui 43,6 milioni per solidarietà).

CIG in deroga

Residuali gli interventi in deroga autorizzati nel primo trimestre del 2026 pari a circa 33 mila ore autorizzate, nello stesso trimestre del 2025 erano state autorizzate in deroga circa 378 mila ore.

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà a marzo 2026 è stato pari a 1,6 milioni, 4,1 milioni le ore autorizzate nell’intero primo trimestre 2026, in crescita sia rispetto allo stesso trimestre del 2025 (2,6 milioni di ore), sia rispetto al trimestre precedente (3,1 milioni di ore). A incidere principalmente sull’incremento delle ore autorizzate registrato in questo primo trimestre 2026 sono state le richieste di autorizzazione da parte di poche aziende operanti nel comparto dei call center.

NASpI

Il numero di beneficiari di NASpI a novembre 2025 è risultato pari a 1.298.365, con una variazione tendenziale in diminuzione (-3,1%) rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente in cui i beneficiari erano stati 1.339.816.

Si ricorda che tutti coloro che richiedono la NASpI, possono ricevere tempestivamente la conferma dell’esito positivo della domanda con il servizio di video guida personalizzata e interattiva per beneficiari di NASpI con notifica dell’Avviso contenente il link al video personalizzato via sms o e-mail, nelle app INPS Mobile e IO. Una volta presentata la domanda, dal portale o tramite patronato, per essere certi di ricevere la notifica via sms o e-mail è necessario accedere alla propria area MyINPS e cliccare sul link “Vai ai tuoi consensi” per aggiornare i contatti telefono e e-mail e autorizzare INPS ad utilizzarli per le comunicazioni informative.

Oltre che dall’avviso depositato nelle app e nel Centro notifiche dell’area MyINPS, la video guida personalizzata è accessibile anche inquadrando il QRcode presente nel frontespizio della lettera inviata dall’Istituto agli utenti con l’esito “Domanda Accolta” e resta a disposizione per 6 mesi.

Il servizio ha la finalità di anticipare le risposte alle domande più frequenti poste dai beneficiari di NASpI al front office fisico e telematico INPS e di facilitarli nell’accesso e uso di tutti i servizi online dedicati presenti nel portale INPS per controllare l’importo spettante, i pagamenti e per gestire in autonomia l’indennità di disoccupazione nel rispetto degli obblighi di legge previsti.

Da agosto 2021 al 31 marzo 2026 INPS ha erogato 7.874.117 video personalizzati. Il 24% dei destinatari ha utilizzato il servizio in media due volte con 2.165.905 interazioni registrate per l’accesso ai servizi presentati. Gli utenti hanno espresso un giudizio medio di utilità 4,6 su una scala da 1 a 5.” Per ulteriori dettagli sulle modalità di accesso allegano il Poster e il link allo Spot.

Per consentire invece ai lavoratori dipendenti di verificare quando l’azienda ha effettivamente inviato la domanda di CIG ordinaria o in deroga all’Istituto e di seguire l’iter fino al pagamento, è disponibile la nuova sezione “Integrazioni salariali” del servizio online CIP – Consultazione info previdenziali

(Fonte: INPS)