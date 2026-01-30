INPS. I nuovi dati dell’Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni e NASpI

Nello scorso mese di dicembre si è registrato un calo del 10% delle ore di cassa integrazione autorizzate rispetto a novembre (mese con 39,9 milioni di ore): sono state 35.979.522, in diminuzione anche rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-13%, 41,4 milioni di ore).

Con riferimento all’intero quarto trimestre 2025, il numero di ore autorizzate si è attestato a quota 130,7 milioni, -10% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in cui le ore autorizzate erano state 144,9 milioni, ma in aumento rispetto al terzo trimestre 2025, in cui erano state autorizzate 115,7 milioni di ore.

Il tiraggio della CIG, ossia il rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate, nei primi dieci mesi del 2025 si attesta al 25%, in linea rispetto agli stessi periodi dei due anni precedenti.

Dall’Istituto riferiscono come, per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registri quanto segue:

CIG ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2025 sono state 18,1 milioni, in diminuzione sia rispetto al mese precedente, in cui erano state autorizzate 20,7 milioni di ore, sia rispetto a dicembre 2024, in cui le ore autorizzate erano state 29,5 milioni. Per l’intero quarto trimestre 2025 si registrano 66,9 milioni di ore autorizzate, in aumento rispetto al trimestre precedente, in cui erano state autorizzate 52,7 milioni di ore, ma con un tendenziale in forte diminuzione rispetto alle 100,1 milioni di ore autorizzate nel quarto trimestre 2024.

CIG straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre 2025 è stato pari a 16,9 milioni (di cui 6,7 milioni per solidarietà), 60,7 milioni di ore con riferimento al quarto trimestre 2025 (di cui 29,3 milioni per solidarietà), stesso dato del trimestre precedente e in aumento rispetto allo stesso trimestre del 2024, in cui le ore autorizzate erano state 41,1 milioni (di cui 27,1 milioni per solidarietà). A incidere sull’incremento tendenziale della CIG straordinaria del quarto trimestre 2025, rispetto al quarto trimestre 2024, sono state le note difficoltà del settore metalmeccanico e l’incremento di ore autorizzate per solidarietà del settore delle telecomunicazioni, in particolare nel mese di ottobre 2025.

CIG in deroga

Irrilevanti gli interventi in deroga autorizzati nel quarto trimestre del 2025, limitati a 1.600 ore autorizzate a dicembre 2025, nel quarto trimestre 2024 erano state autorizzate in deroga circa 730 mila ore.

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà a dicembre 2025 è stato pari a 0,9 milioni, 3 milioni le ore autorizzate nell’intero quarto trimestre 2025, tendenzialmente stabili rispetto allo stesso trimestre del 2024 (2,99 milioni di ore) e in crescita rispetto al trimestre precedente (2,3 milioni di ore).

NASpI

Il numero di beneficiari di NASpI ad agosto 2025 è risultato pari a 1.199.521, con una variazione tendenziale in diminuzione (-0,9%) rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente in cui i beneficiari erano stati 1.210.073.

(Fonte: INPS)