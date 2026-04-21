Trento. Approvato il Piano triennale per la transizione digitale 2026-2028

Il Comune di Trento ha approvato il Piano triennale per la transizione digitale 2026-2028 che si aggiunge all’Agenda Digitale. Per orientarsi in un contesto sempre più complesso, l’Amministrazione ha adottato una strategia chiara: il Piano Triennale funge da vera e propria “bussola” strategica, mentre l’Agenda Digitale è la “mappa” operativa da seguire.

Questa mappa, composta da 77 progetti d’innovazione, è stata tracciata con un traguardo ben preciso: trasformare la macchina comunale per offrire ai cittadini servizi proattivi, trasparenti e di alta qualità.

Forte di oltre 4,2 milioni di euro di investimenti derivanti da fondi Pnrr e dai nuovi fondi statali, questo percorso avrà un impatto tangibile sulla vita dei cittadini. La priorità assoluta è semplificare la quotidianità delle persone, raggiungendo l’ambizioso obiettivo di 100 procedimenti amministrativi interamente digitalizzati entro il 2027.

I cittadini avranno presto a disposizione strumenti all’avanguardia come un chatbot potenziato dall’Intelligenza Artificiale integrato nel sito del Comune per ottenere risposte immediate.

L’innovazione andrà a toccare i bisogni reali della comunità: arriveranno tra gli altri nuovi servizi dedicati alla famiglia per semplificare l’iscrizione ai nidi estivi, al servizio di tagesmutter e per la richiesta di contributi per l’affitto. Saranno inoltre semplificati servizi come richieste di certificati di destinazione urbanistica, le domande di contributo e la presentazione di osservazioni al Prg. L’attivazione di sportelli unici rinnovati per le attività produttive e l’edilizia (Suap e Sue) accelererà in modo tangibile le pratiche di imprese e privati.

Al centro di questa rotta tecnologica c’è però il “fattore umano”. La bussola del Piano impone di non lasciare indietro nessuno: per superare ogni forma di divario digitale, il Comune potenzierà il servizio di “facilitazione digitale”, assicurando affiancamento e supporto fisico a tutti coloro che hanno difficoltà con le tecnologie, oltre a prevedere incontri di divulgazione online e sul territorio per promuovere e spiegare l’utilizzo dei servizi e delle piattaforme digitali a disposizione come Spid, Cie, App Io, pagoPa e Send.

Seguendo la mappa dell’Agenda, anche il “motore” interno del Comune lavorerà molto più velocemente. Grazie all’introduzione di nuovi software gestionali moderni, a partire da un nuovo sistema di gestione organica dei pagamenti, gli uffici potranno evadere le pratiche in tempi più rapidi. L’efficienza interna sarà inoltre agevolata anche dalla progressiva introduzione dell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, i dati raccolti dalla Smart Control Room guideranno l’Amministrazione verso decisioni sempre più mirate per la gestione della città in tempo reale.

In merito è intervenuto direttamente l’assessore alla Transizione digitale Andreas Fernandez, affermando: “Il piano triennale che abbiamo approvato oggi in Giunta è una bussola che guiderà il lavoro dell’Amministrazione. Il nostro obiettivo è infatti quello di rendere sempre più semplice ai cittadini l’accesso ai servizi digitali. Per questo abbiamo potenziato le competenze interne all’ente e i canali di supporto rivolti a coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo del digitale, affinché tutti possano usufruire di questi importanti strumenti e nessuno sia lasciato indietro”.

Con la direzione tracciata da questo Piano, Trento sta quindi costruendo un ecosistema urbano dove la tecnologia funge da strumento primario per servire e sostenere in modo tangibile la sua comunità.

(Fonte: Comune di Trento)