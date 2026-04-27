Bolzano. Carabinieri: continua il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bolzano, nell’ambito delle costanti attività investigative finalizzate alla repressione dello spaccio di droga, hanno tratto in arresto un cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale.

Nel corso di un mirato servizio di osservazione e monitoraggio, i militari hanno seguito i movimenti del soggetto, documentando numerosi incontri sospetti con potenziali acquirenti, ritenuti compatibili con attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, fermando l’uomo nei pressi della propria abitazione. A seguito di perquisizione personale, lo stesso è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e un manganello telescopico.

Le successive operazioni di perquisizione domiciliare hanno consentito di rinvenire ulteriori 50 dosi di cocaina, confezionate con modalità analoghe a quella sequestrata poco prima, nonché altro involucro contenente circa 10 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e una ingente somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ricorrendone i presupposti di legge, il cittadino albanese è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati in materia di stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Ai sensi delle vigenti norme, all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).

(Fonte: Carabinieri)