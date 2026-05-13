Cles per la Pace, incontri ed eventi per costruire una comunità della gentilezza

Sono i giovani a mettersi al centro del dibattito sulla pace e a proporre un percorso che coinvolga un’intera comunità. A Cles sta infatti per prendere il via “Cles per la Pace”, iniziativa promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) che nelle prossime settimane porterà in paese incontri, laboratori, musica, momenti di riflessione ed eventi pubblici dedicati ai temi della pace, della nonviolenza, della gentilezza e dell’inclusione.

Il progetto punta a coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e adulti attraverso attività diffuse sul territorio, con l’obiettivo di promuovere dialogo, rispetto e partecipazione attiva. Il messaggio di fondo è chiaro: la pace non viene raccontata soltanto come concetto astratto, ma come pratica quotidiana che riguarda relazioni, comunità e cittadinanza.

Il programma partirà giovedì 14 maggio con la Marcia della Pace “La pace comincia da noi”, organizzata dalle classi dell’Istituto Comprensivo di Cles. La partenza è prevista alle 14 dal piazzale della scuola, con arrivo in Corso Dante per il momento conclusivo curato dal Settimo CCR di Cles. Ospite della giornata sarà John Mpaliza, attivista per i diritti umani conosciuto per il suo impegno sui temi della pace e della giustizia sociale.

Il giorno successivo, venerdì 15 maggio alle 18, la Sala Borghesi Bertolla ospiterà l’incontro “Verso una giustizia nonviolenta”, dedicato alla giustizia riparativa e rivolto agli over 11. Interverranno Antonella Valer, mediatrice del Centro per la Giustizia Riparativa della Regione Trentino-Alto Adige, e un testimone diretto.

Uno degli appuntamenti principali sarà quello di sabato 23 maggio, quando Corso Dante si trasformerà in uno spazio aperto alla partecipazione con “Giochiamo alla pace”. Dalle 14.30 alle 18 sono previsti giochi, laboratori creativi, attività musicali e momenti di incontro organizzati insieme ad associazioni e gruppi del territorio. In programma anche la premiazione del concorso creativo legato a “Cles per la Pace” e del progetto “Esempi di gentilezza”.

La giornata si concluderà con un concerto corale nella Sala Baronale di Palazzo Assessorile, organizzato dalla Scuola musicale Eccher, pensato per valorizzare la musica come linguaggio universale di pace e condivisione.

Il calendario proseguirà poi con la presentazione dell’“Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo”, curata dall’Associazione 46° Parallelo ETS, e si chiuderà il 30 maggio con l’evento dedicato al libro “Vivi e conosci la diversità”, arricchito dalla partecipazione dell’ex sciatrice paralimpica Melania Corradini, delle immagini di Sarah Mutinelli e delle improvvisazioni canore della Coraltà Clesiana.

Accanto agli eventi pubblici, il progetto prevede anche mostre tematiche, concorsi dedicati alla pace e alla gentilezza e una selezione di libri per tutte le età.