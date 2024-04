“Lettori in fiore”. A Cles la 4° edizione del festival di letteratura per bambini e ragazzi

È in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio a Cles la quarta edizione di “Lettori in fiore”, festival di letteratura per bambini e ragazzi, interamente progettato e voluto da un gruppo di insegnanti di italiano che sperimentano nelle loro classi un approccio metodologico innovativo e inclusivo, il “Writing and reading workshop”.

Il capoluogo della Val di Non è di nuovo pronto a lasciarsi invadere da lettere, parole, pagine e libri. Ma soprattutto da tanti giovani entusiasti e appassionati di lettura. E sono proprio i giovani i veri protagonisti di questa manifestazione che, anche grazie a loro, è capace di far registrare numeri in continua crescita anno dopo anno.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa al Teatro Sociale dalla responsabile del Servizio Cultura del Comune di Cles, dalla scrittrice Children’s laureate italiana per il biennio 2022-24 e dall’assessore alla cultura del Comune di Cles, responsabile del progetto.

In merito all’avvio della manifestazione, la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento si è detta lieta che anche quest’anno il Comune di Cles abbia organizzato questi straordinari momenti di incontro dedicati ai libri e alla lettura. I ragazzi, anche i più giovani ormai, sono immersi nei contenuti presenti nella rete e nei social, un mare infinito di immagini e concetti che certamente sono occasione di svago, ma che non li aiutano a sviluppare immaginazione e creatività. Un libro invece è la chiave di accesso a mondi nuovi, un tesoro di storie e conoscenze. E proprio i libri sono il frutto della passione, dell’umanità e dell’arte degli stessi scrittori che i ragazzi a Cles avranno l’opportunità di incontrare dal vivo grazie a questa manifestazione e ai loro insegnanti, che si mettono a disposizione per coinvolgerli in questi eventi.

La proposta, facendo propria la citazione di Frank Serafini: “Non esistono ragazzi che odiano leggere. Ci sono solo bambini che non hanno trovato il libro giusto”, si rivolge alle classi di tutti gli ordini di scuola e affida il ruolo di assoluti protagonisti ai giovani: tutte e tutti sono al centro, non solo i lettori forti.

Ai 10 istituti presenti lo scorso anno (Cfp Upt di Cles, Cfp Enaip di Cles, Liceo Russell e Itet Pilati di Cles, Ic Cles, Ic Taio, Ic Bassa Val di Sole, Ic Fondo-Revò, Ic Bassa Anaunia-Tuenno, Istituto di Istruzione Martini di Mezzolombardo) si sono aggiunti il Cfp Enaip di Ossana e tutte e tre le scuole dell’infanzia del Comune di Cles: il festival coinvolgerà così circa 130 classi e oltre 2.500 studenti dai 3 ai 18 anni. Per questa quarta edizione, lo staff di docenti organizzatori ha confermato e implementato la partecipazione di autrici e autori, case editrici, insegnanti, scuole, biblioteche e realtà locali.

Saranno presenti 23 autrici e autori di assoluto rilievo nazionale e internazionale, molti dei quali hanno ricevuto prestigiosi premi letterari e venduto milioni di copie. Non mancherà un’ospite internazionale, il cui romanzo d’esordio “Un ragazzo è quasi niente”, vincitore del prestigioso premio Orbil 2024, è stato inserito tra i 15 libri imperdibili del 2023 dal comitato scientifico di Libernauta e dal blog “Teste fiorite”.

Il libro è stato inoltre selezionato nella cinquina del premio “Mare di Libri”. Saranno presenti inoltre la stessa Children’s Laureate per l’Italia nel biennio 2022-24 e la poetessa per l’infanzia e l’adolescenza più nota nel panorama letterario italiano, vincitrice di numerosissimi premi nel corso della sua lunga carriera. Fitto anche il palinsesto di eventi collaterali, con il programma che è stato arricchito da spettacoli teatrali, performance e laboratori creativi in collaborazione con Batibōi Gallery e le associazioni del territorio. Due le mostre che accompagnano il festival secondo il tema “poesia e illustrazione”: “Onde” a Palazzo Assessorile e “Guardati dentro”, nella adiacente Batibōi Gallery.

Tra le novità anche una giornata di formazione gratuita dedicata agli insegnanti, in programma domenica 5 maggio e organizzata in collaborazione con il Centro Studi Erickson, che verterà sul tema dell’educazione alla lettura con i docenti del gruppo italian writing teachers.

Il festival è realizzato dal Comune di Cles, con il contributo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed è consigliabile la prenotazione sul sito www.lettorinfiore.it