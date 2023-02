Cles: arresto in flagranza di tentato furto in abitazione

Due furti in abitazione in pochi mesi, sempre nella frazione Mollaro di Predaia. Il risultato? Sempre lo stesso. Anche questa volta sono scattate le manette ai polsi di un giovane di origini straniere, che già era stato arrestato in flagranza di furto in abitazione lo scorso mese di ottobre, quando venne rintracciato e bloccato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cles subito dopo essersi dato alla fuga con ancora in tasca un paio di orecchini con brillanti, asportati da un’abitazione della stessa località. Come nella precedente occasione, in cui l’autore aveva approfittato di una casa lasciata aperta e della distrazione dei proprietari, impegnati tra giardino e lavanderia, anche questa volta il topo d’appartamento è riuscito ad entrare nell’abitazione senza che se ne accorgesse l’unica persona presente, un’anziana quasi centenaria che si trovava in cucina. Il tempo di rovistare in camera da letto e la fuga immediata, anche perché nel frattempo stava rientrando a casa un figlio dell’anziana, che incrociava l’uomo mentre usciva dall’immobile, e, pensando al peggio, immediatamente si precipitava all’interno per sincerarsi di come stesse la madre, ignara di quello che fosse appena accaduto. Veniva subito dato l’allarme, sia telefonando al 112 che attivando un tam tam sui social network finalizzato ad allertare gli abitanti di quella località. Interveniva celermente una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cles, nel mentre alcuni cittadini notavano e fermavano una persona sconosciuta, che corrispondeva alla descrizione data da vittima e testimone, mentre si aggirava a piedi non lontano dal luogo del fatto. Era lui, l’autore del tentato furto -scappato senza riuscire ad avere il tempo di trovare gioielli e soldi nella casa dell’anziana-, riconosciuto dal figlio, ma anche dai militari sopraggiunti, che ben si ricordavano di lui avendolo arrestato per lo stesso motivo pochi mesi prima, tra l’altro nella stessa zona.



Il fatto è accaduto mercoledì scorso e, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, l’uomo, 24enne, come disposto dalla Procura della Repubblica di Trento, è stato condotto dinanzi al Giudice del Tribunale del capoluogo che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere nei suoi confronti. È così che si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Trento, dove l’autore dei due furti in abitazione, il primo consumato, con recupero e restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari, ed il secondo tentato, attenderà l’evolversi dei processi.



Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

I Carabinieri della Compagnia di Cles sono giornalmente impegnati nello spiegamento di forze devolute al controllo del territorio, al fine di prevenire i reati predatori e fornire la massima prossimità a tutti i cittadini. Inoltre, in collaborazione con la Diocesi e le parrocchie delle valli del Noce, prosegue anche l’opera di sensibilizzazione degli anziani al fine di diffondere e raccomandare condotte più attente che contribuiscano a far desistere malintenzionati dal commettere delitti contro il patrimonio. Infatti, sono già state svolte tre conferenze, organizzate con le parrocchie di Cles, Tuenno e Spormaggiore, alla presenza di circa cento anziani. La prossima si terrà il 1° marzo presso l’oratorio di Andalo, e lì verrà rimarcata una delle raccomandazioni più importanti, ovvero quella di chiudere sempre le porte dell’abitazione a chiave e di porre attenzione nel lasciare infissi aperti in quanto, anche stando in casa, qualcuno potrebbe approfittare della disattenzione degli inquilini. Un ultimo e fondamentale consiglio è quello di condividere informazioni con i nostri carabinieri, fermandoli per strada o chiamando il 112 anche solo per comunicare fatti sospetti o passaggi di persone sconosciute, in particolare nelle zone isolate. Sarà onere dei militari dell’Arma riscontrare la segnalazione e la lecita presenza sul posto.

Tra la gente e per la gente, è uno dei valori su cui fonda la storica Istituzione devoluta alla salvaguardia della collettività.