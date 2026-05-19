Matrimoni 2026: costi e tendenze

Gli ultimi dati Istat parlano di un calo dei matrimoni del 5,9% sull’anno precedente (dato relativo ai primi 9 mesi 2025), diminuzione che si aggiunge a quella già registrata nel 2024 (-5,9% sul 2023). Non c’è da sorprendersi di un calo simile, viste le cifre astronomiche che bisogna sostenere per sposarsi oggi.

Si avvicina il periodo più gettonato per celebrare questa cerimonia (tra giugno e settembre) e, come ogni anno, l’O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato i costi che le coppie (e le rispettive famiglie) devono affrontare per festeggiare in grande stile. Dallo studio è emerso che, nel 2026, il costo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra 48.018,00 € (+4% rispetto al 2025) ed 118.072,00 € (+11% rispetto al 2025).

La voce più onerosa è senza dubbio quella relativa alla location, alla musica dal vivo e al pranzo/cena per gli invitati (che costituisce circa il 42% del totale). Segue la spesa per il look degli sposi, che ammonta a circa il 15% del totale. In terza posizione il viaggio di nozze (15% del totale).

A conti fatti, si tratta di una spesa notevole, proibitiva per molti: non a caso aumentano non solo le rinunce, ma anche le disparità e le disuguaglianze in questo settore. Infatti, mentre il matrimonio “di lusso” non conosce crisi, chi non è disposto a spendere cifre così onerose per festeggiare con amici e parenti uno dei giorni più importanti della propria vita è costretto a ricorrere a soluzioni e strategie low cost. Tra queste sicuramente la soluzione principale per abbattere i costi è ridurre il numero di invitati, optando per aperitivi e buffet al posto del classico pranzo/cena: in questo modo si può risparmiare anche il 60% della spesa.

C’è anche chi decide per festeggiamenti fai da te, invitando tutti a casa o organizzando un party in giardino, ricorrendo a un servizio di catering o mettendo alla prova le abilità culinarie dei propri parenti per preparare un buffet di nozze genuino e all’insegna delle tradizioni (con un risparmio, in questo caso, anche del 42%).

Altre voci di spesa su cui si può risparmiare sono le bomboniere e le partecipazioni fai da te (-65% sui costi). Si conferma in ripresa la scelta di non rinunciare al servizio fotografico e video: sono sempre di più le coppie che preferiscono affidarsi a professionisti, muniti di attrezzatura ad hoc e droni, per immortalare il giorno del fatidico “sì”. Il fai da te, in questo caso, è affidato a cloud e app di raccolta delle foto scattate dagli invitati, che faranno da corollario all’album ufficiale.

Soluzione drastica per tagliare i costi è quella adottata da un numero crescente di coppie che scelgono di partire per il proprio matrimonio, accompagnati solo dai testimoni (una tendenza che riguarda ancora tra il 9 e l’11% delle coppie, ma che risulta in aumento). Attenzione, in questi casi, a verificare i requisiti e le norme affinché il matrimonio sia valido a tutti gli effetti anche in Italia.

Il grafico seguente mostra in che modo ciascuna spesa incide sul costo finale della cerimonia; nella tabella sono presenti invece i costi relativi ad ogni voce:

2025 2026 var. % 2026/2025 VARIE: da a da a da a DOCUMENTI € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 50,00 0% 213% LE PARTECIPAZIONI x 100 € 480,00 € 915,00 € 550,00 € 1.500,00 15% 64% LE BOMBONIERE x 100 € 1.600,00 € 3.890,00 € 1.500,00 € 3.950,00 -6% 2% RIPRESE VIDEO (+ MONTAGGIO) € 1.450,00 € 2.750,00 € 1.500,00 € 3.000,00 3% 9% FOTO x 100 + ALBUM CLASSICO € 2.400,00 € 3.550,00 € 2.600,00 € 4.000,00 8% 13% MUSICA € 1.500,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 4.500,00 33% 13% I DIRITTI DELLA SIAE € 268,88 € 268,88 € 272,00 € 272,00 1% 1% AFFITTO SALA € 5.400,00 € 8.200,00 € 5.550,00 € 10.000,00 3% 22% FEDI NUZIALI € 515,00 € 3.150,00 € 720,00 € 5.000,00 40% 59% NOLEGGIO AUTO € 390,00 € 2.400,00 € 450,00 € 2.500,00 15% 4% ABITO DA SPOSA & ACCESSORI: ABITO € 2.750,00 € 9.700,00 € 2.850,00 € 9.900,00 4% 2% SCARPE € 190,00 € 1.220,00 € 190,00 € 1.220,00 0% 0% LINGERIE € 268,00 € 1.280,00 € 275,00 € 1.280,00 3% 0% ACCONCIATURA € 358,00 € 485,00 € 300,00 € 500,00 -16% 3% TRUCCO € 290,00 € 610,00 € 290,00 € 700,00 0% 15% ESTETISTA € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 450,00 20% 10% ABITO DA SPOSO & ACCESSORI: ABITO € 990,00 € 2.780,00 € 990,00 € 2.800,00 0% 1% SCARPE € 180,00 € 1.945,00 € 190,00 € 1.945,00 6% 0% INTIMO € 112,00 € 285,00 € 125,00 € 285,00 12% 0% ADDOBBI: ADDOBBO CHIESA € 1.410,00 € 4.115,00 € 2.000,00 € 4.250,00 42% 3% ADDOBBO AUTO € 212,00 € 310,00 € 220,00 € 340,00 4% 10% ADDOBBO RICEVIMENTO € 4.025,00 € 7.560,00 € 3.600,00 € 6.650,00 -11% -12% BOUQUET € 420,00 € 960,00 € 420,00 € 980,00 0% 2% RICEVIMENTO: PRANZO O CENA TRADIZIONALE € 15.000,00 € 27.250,00 € 15.000,00 € 30.000,00 0% 10% TORTA NUZIALE € 620,00 € 1.995,00 € 640,00 € 2.000,00 3% 0% VIAGGIO DI NOZZE: € 5.025,00 € 16.400,00 € 5.560,00 € 20.000,00 11% 22% TOTALE € 46.044,88 € 106.444,88 € 48.018,00 € 118.072,00 4% 11%

Tendenze e novità 2026

Nuova geografia del wedding

Alla caccia di borghi e destinazioni autentiche per festeggiare il proprio matrimonio. Accanto alle mete iconiche e più gettonate (ormai carissime) sempre più coppie scelgono di celebrare le proprie nozze in borghi e destinazioni meno battute: dimore storiche, masserie, agriturismi e piccoli centri dell’entroterra diventano la cornice ideale per matrimoni più autentici, alla ricerca della tradizione anche in cucina. Resta forte la preferenza per location immerse nella natura, con ampi spazi esterni, terrazze e giardini.

Perché solo un giorno da ricordare? Meglio 2, o 3…

Una delle tendenze del 2026 è quella dell’endless wedding, una serie di eventi e celebrazioni che coinvolgono amici e parenti per un periodo che va dai due ai cinque giorni. Dal brunch pre-matrimonio, alla serenata, alla cerimonia vera e propria, al party del giorno dopo, con gite ed esperienze sul territorio. L’obiettivo è ridurre la pressione del grande giorno, trasformando il matrimonio in un momento condiviso all’insegna della convivialità. Sicuramente non pe tutte le tasche, ma il prezzo di questo tipo di cerimonia varia a seconda della destinazione e del periodo prescelto.

Polizza Wedding

I costi per organizzare un matrimonio aumentano di anno in anno, ecco allora che fiorisce anche il mercato delle assicurazioni, per coprire i rischi di annullamento o riorganizzazione della cerimonia.

Di seguito un esempio di polizza base:

Polizze Wedding Polizza Base Massimale Premio Annullamento o riorganizzazione cerimonia 12.000 € 170,00 € Responsabilità civile evento 100.000 € 13,50 € Tutela giudiziaria 15.000 € 13,50 € Totale 197,00 €

Parola chiave: sostenibilità

Nel 2026 la sostenibilità non è più una moda da sfoggiare in qualche piccola scelta, ma una visione complessiva che caratterizza a 360° la cerimonia. Dagli abiti in tessuti naturali, dalla scelta di materiali riciclabili o riciclati per addobbi e bomboniere, ai menù a chilometro zero e di stagione, ai fiori locali, alla riduzione degli sprechi e il ricorso a fornitori certificati sotto il profilo green (che garantiscono anche lo spreco zero degli avanzi della cerimonia).

Matrimoni a tema

Ancora abbastanza diffusi i matrimoni a tema, eventi che improntano a un tema, colore, film, epoca (ecc.) ogni aspetto della cerimonia (dalle bomboniere all’allestimento della location, dal nome dei tavoli al dress code degli invitati). I più gettonati nel 2026 sono il minimalismo, il boho-chic naturale (materiali grezzi, tessuti organici, fiori spontanei e palette ispirate alla natura), un’esplosione barocca in chiave Bridgerton (tessuti damascati, dettagli dorati, perle, lampadari di cristallo, corpetti strutturati), il vintage e gli anni Venti (estetica Grande Gatsby), il mare, il tema floreale.

Wedding planner

L’aiuto di un esperto è sicuramente un supporto valido per far quadrare i conti e non lasciare nulla al caso, ma anche questo ha i suoi costi… le tariffe variano in base al servizio scelto. Per il solo coordinamento del giorno delle nozze i prezzi vanno indicativamente da 1.000 a 3.500 €; per l’organizzazione completa (full planning, in media 12 mesi di lavoro) si parte da circa 2.500 € e si arriva fino a 10.000/15.000 € o oltre per i matrimoni più articolati e per i professionisti più affermati. Molti wedding planner applicano in alternativa una tariffa a percentuale, che si aggira mediamente intorno al 10% del budget complessivo del matrimonio.

Consigli per un matrimonio a basso costo:

Un evento come il matrimonio comporta naturalmente numerose spese, tuttavia, con piccoli accorgimenti, è possibile organizzare una cerimonia in grande stile senza spendere cifre esorbitanti. Di seguito, più in dettaglio, i consigli utili per un matrimonio low-cost ma di tendenza:

La scelta della chiesa o del comune

Per il vostro grande giorno scegliere la chiesa di appartenenza o il comune in cui risiedete potrà farvi risparmiare sul costo complessivo della cerimonia. Per sposarvi nella vostra parrocchia basterà donare un’offerta libera, nel caso in cui invece sceglieste di optare per una cerimonia civile dovrete pagare solo le imposte di bollo.

Il giorno della cerimonia e la stagione

La data delle nozze e la stagione in cui deciderete di celebrarle potranno fare la differenza sull’importo finale del matrimonio. Festeggiare l’evento durante la bassa stagione (febbraio-aprile o ottobre-novembre) e nei giorni infra-settimanali piuttosto che nel week-end ridurrà notevolmente i costi della cerimonia.

La location e il ricevimento

Limitare il numero di invitati consentirà di risparmiare sui costi della location e del ricevimento. Anche laddove non riusciste a limitare il numero di parenti ed amici, avreste comunque diverse alternative economiche. Celebrare l’evento con una cena piuttosto che con un pranzo è una delle possibilità low-budget che potreste prendere in considerazione; ancor più economico sarebbe offrire agli ospiti un aperitivo a buffet con piatti locali con alimenti di stagione. Nella preparazione del banchetto potreste anche chiedere l’aiuto della famiglia in modo tale da ridurre ulteriormente le spese. Tante sono le alternative low-cost anche per la location; la più economica è sicuramente la vostra casa (o quella di un parente/amico): se avete un giardino, una veranda o un terrazzo abbastanza ampio da accogliere i vostri invitati sfruttate gli spazi a disposizione senza ricorrere a ville e sale troppo dispendiose.

Gli abiti degli sposi, trucco e acconciatura

Il detto dice che nel giorno del proprio matrimonio bisogna indossare qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e qualcosa di prestato: perché allora non farsi prestare il vestito della cerimonia? Riciclando l’abito da un amico o da un parente non dovrete spendere del denaro per acquistarne uno nuovo. Ne esistono anche in affitto. In alternativa, potrete approfittare dei saldi, comprare il vestito in un outlet o affidarvi ad internet. Qualsiasi sia il budget destinato all’acquisto dell’abito per la cerimonia, prendete in considerazione l’idea di rivenderlo una volta terminati i festeggiamenti. Quanto al trucco e all’acconciatura, il fai da te, all’insegna della semplicità o ricorrendo alle abilità di qualche amico/parente potrebbe essere l’alternativa economicamente più vantaggiosa.

Bomboniere e partecipazioni

Tra le spese previste dall’organizzazione di un matrimonio rientrano le bomboniere e le partecipazioni. Anche in questo caso, con un po’ di ingegnosità, è possibile risparmiare: applicate la vostra creatività ed il vostro estro nella realizzazione di bomboniere fatte a mano semplici, originali ed economiche. Acquistare le bomboniere usufruendo delle offerte presenti su internet o scegliere quelle solidali proposte dalle ONG vi permetterà non solo di fare economia ma anche di dare un contributo ed un sostegno alle organizzazioni. Le partecipazioni, poi, si possono inviare anche online… comode, immediate e a costo zero!

Gli addobbi floreali

Anche per i fiori, così come per il cibo, una valida alternativa per risparmiare sugli addobbi della chiesa, della location e della macchina sarebbe scegliere fiori di stagione e locali, limitando quelli più costosi e gettonati al solo bouquet della sposa. È possibile risparmiare anche comprando fiori all’ingrosso o sostituendo gli addobbi floreali con candele o composizioni realizzare in carta o materiali riciclati.

La musica

Per organizzare una cerimonia divertente senza rinunciare alla musica non è necessario spendere una cifra esorbitante: realizzando la propria playlist o rivolgendoci ad un gruppo emergente sarà possibile limitare i costi.

Foto e Video

Desiderate avere un album o un video del vostro giorno più bello senza spendere eccessivamente? Se avete un amico o un parente fotografo potreste rivolgervi a lui o, in alternativa, ricorrere a giovani studenti di fotografia che potrebbero sfruttare il vostro matrimonio per fare esperienza sul campo. In entrambi i casi i costi sarebbero ridotti. Anche gli album si possono realizzare online, con applicazioni e siti che consentono di impaginare le foto del grande giorno con pochi click.

Il viaggio di nozze

Per risparmiare sul viaggio di nozze potreste optare per mete meno gettonate e quindi più economiche, organizzare il viaggio non in alta stagione, prenotando con largo anticipo o chiedendo esplicitamente ai vostri invitati di contribuire alle spese del viaggio versando una quota su un conto bancario creato ad hoc. Attenzione, soprattutto di questi tempi, alle mete prescelte, ai possibili sovrapprezzi o alle cancellazioni. Per un viaggio così importante, consigliamo sempre di stipulare opportune polizze sul viaggio.

Federconsumatori