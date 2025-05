Festa della Mamma: dai regali più originali a quelli più classici, prezzi aumentano mediamente del +5%.

Quest’anno la Festa della Mamma si festeggia l’11 maggio. Un appuntamento a cui ogni figlio cerca di arrivare preparato, ricercando il regalo perfetto per l’occasione.

Quest’anno la Festa della Mamma si festeggia l’11 maggio. Un appuntamento a cui ogni figlio cerca di arrivare preparato, ricercando il regalo perfetto per l’occasione. La scelta di prodotti, servizi, esperienze è vastissima, e permette di accontentare ogni gusto, con ogni tipo di budget. Dal classico gioiello al bouquet di fiori, dai cioccolatini personalizzati alla gift card, alla seduta benessere.

Specialmente online è possibile trovare idee originali e regali particolari. Molto gettonate quest’anno saranno le esperienze da condividere: trattamenti benessere, soggiorni in SPA, cene gourmet o corsi di cucina da frequentare insieme.

Grande attenzione si presterà anche alla sostenibilità: regali artigianali, manufatti originali creati con materiali riciclati, magari scovati in qualche mercatino, rimane sempre molto in voga l’albero da piantare per ripopolare le foreste.

Rispetto al 2024 i prezzi dei regali per la Festa della Mamma aumentano mediamente del +5%: in testa ai rincari i prodotti beauty (un cofanetto di prodotti per la cura della persona costa il +10%), il biglietto per uno spettacolo al teatro (+9%), la scatola di cioccolatini personalizzata (+6%) e i profumi (+6%).

Di seguito, riportiamo la tabella di Federconsumatori sui costi in dettaglio.

Prodotto 2024 2025 var. % Bouquet di fiori 34,99 € 36,00 € 3% Scatola di cioccolatini personalizzata (110gr) 9,95 € 10,50 € 6% Cofanetto beauty 49,90 € 55,00 € 10% Profumo 70 ml 79,90 € 85,00 € 6% Candela con gioiello all’interno 42,95 € 44,00 € 2% Marimo 35,00 € 36,50 € 4% Gift card negozio di abbigliamento 50,00 € 50,00 € 0% Album fotografico 17,50 € 18,00 € 3% Biglietto teatro 35,00 € 38,00 € 9% Bracciale 59,00 € 62,00 € 5% Seduta di massaggio 49,40 € 52,00 € 5% Soggiorno 2 notti e corso cucina per 2 persone 240,00 € 250,00 € 4% Aperitivo o degustazione + accesso Spa per due persone 94,80 € 100,00 € 5% Stella con il proprio nome 39,90 € 42,00 € 5% Albero da piantare 24,90 € 24,90 € 0% Escursione + aperitivo/degustazione n.d. 35,60 € n.d.

