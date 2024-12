Natale 2024: tra addobbi, cibi e regali prezzi aumentano mediamente del +1,4%

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato i costi dei prodotti tipici di questa festa: dai regali agli addobbi, dagli alberi di Natale alle prelibatezze culinarie.

Dall’indagine emerge un aumento medio dei prezzi del +1,4% rispetto al 2023: una crescita piuttosto contenuta, ma che rivela importanti differenze da settore a settore. A registrare i rincari più elevati, infatti, sono i regali low cost (+5,9%), seguiti dal settore alimentare, che registra rincari medi del +2,4%.

Aumenti che si aggiungono a quelli (decisamente più pesanti) registrati lo scorso anno, che si attestavano mediamente al +10,2%. Nonostante i rincari, e malgrado molte famiglie si trovino ancora in situazioni di difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli per i più piccoli.

Secondo le prime stime effettuate dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 172,80 euro (+2% rispetto allo scorso anno).

In molti si sono già portati avanti, riferisce l’associazione: “circa il 69% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black Friday lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio e approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi. Anche quest’anno, il canale preferenziale per l’acquisto dei regali è l’e-commerce, ma questa scelta registra una lieve diminuzione rispetto allo scorso anno, anche tra gli acquirenti più giovani, passando dal 72% del 2023 al 67% di quest’anno. Rimangono sempre molto in voga gli acquisti nei mercatini allestiti per Natale e riprendono leggermente terreno gli acquisti presso i negozi della propria città”.

È interessante notare, però, che rispetto al 2023 cresce la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo, attestandosi al +7,6%.

Le parole d’ordine per i regali 2024 sono la sostenibilità, l’utilità e l’originalità. Sempre molto gettonati i regali food: miele, vini, formaggi, olio, prodotti tipici e creazioni culinarie home made (marmellate, biscotti, liquori aromatizzati, ecc.), ma anche corsi di cucina, percorsi degustazione e kit per cene all’altezza di ristoranti stellati. Questo tipo di doni conoscerà una crescita nelle preferenze del +8% rispetto al 2023, anno in cui si era già registrato un forte incremento. Per i regali nel settore alimentare si privilegeranno gli acquisti presso negozi di vicinato o punti vendita che commercializzano prodotti tipici e a km0.

Molto apprezzati anche i regali prodotti rispettando l’ambiente o realizzati con materiali riciclati. L’aspetto green è sempre più importante per i cittadini, ecco perché chi sceglierà di fare regali tecnologici opterà in molti casi per prodotti ricondizionati (sfatando il mito che vede di cattivo gusto regalare prodotti rigenerati): una tendenza che non fa bene solo all’ambiente, ma anche alle tasche, consentendo un risparmio di oltre il 30% e rendendo accessibili oggetti altrimenti inarrivabili per molti.

Di seguito sono riportati i prezzi rilevati da Federconsumatori, suddivisi per categoria merceologica e i consigli per risparmiare ed effettuare scelte sostenibili.

TABELLE COSTI NATALE 2024

PRODOTTI ALIMENTARI 2022 2023 2024 Var. % COTECHINO PRECOTTO 11,30 € 12,78 € 12,98 € 2% ZAMPONE 14,34 € 16,80 € 16,95 € 1% LENTICCHIE (conf. Da 1kg) 7,74 € 9,61 € 9,85 € 2% MIELE (250gr) 6,20 € 6,64 € 6,69 € 1% SPUMANTE PREGIATO 26,93 € 30,51 € 30,50 € 0% PROSECCO 13,32 € 14,40 € 14,90 € 3% SALMONE (conf. Da 300gr) 24,50 € 26,99 € 26,70 € -1% TORRONE 10,17 € 12,50 € 12,86 € 3% PANETTONE 13,40 € 14,60 € 14,95 € 2% PANDORO 13,90 € 14,62 € 14,72 € 1% VINO DA TAVOLA 9,90 € 10,25 € 10,80 € 5% MIX FRUTTA SECCA (500gr) 7,98 € 9,81 € 9,90 € 1% FICHI SECCHI (250gr) 8,99 € 9,88 € 9,89 € 0% DATTERI 2,48 € 2,82 € 2,98 € 6% PARMIGIANO OLTRE 40 MESI (1kg) 24,50 € 27,20 € 28,91 € 6% SALAME (1kg) 18,50 € 18,90 € 19,90 € 5%

ADDOBBI NATALIZI PREZZI MEDI 2022 2023 2024 GHIRLANDA DECORATA (2mt) 19,99 € 25,30 € 26,10 € 3% CARTA REGALO (2 rotoli) 5,20 € 7,49 € 6,84 € -9% LUCI (240 miniluci) 20,75 € 21,99 € 22,40 € 2% Luci natalizie controllate da app 32,99 € 34,90 € 29,99 € -14% CENTROTAVOLA 22,99 € 24,90 € 21,99 € -12% COCCARDA 1,00 € 1,29 € 1,45 € 12% NASTRO DA PACCHI 4,00 € 5,29 € 5,39 € 2% 4 CALZE DI NATALE 17,99 18,89 € 18,99 € 1% PALLINE DECORATE (conf. Da 12) 31,99 € 33,75 € 31,20 € -8% SFERA DECORATA 6,00 € 7,98 € 7,95 € 0% PUNTALE DECORATO 10,99 € 11,99 € 14,90 € 24%

ALBERI SINTETICI cm 2022 2023 2024 CLASSICO ALBERO DI NATALE media qualità 210 88,95 € 96,80 € 98,10 € 1% 180 73,49 € 78,90 € 79,90 € 1% CLASSICO ALBERO DI NATALE alta qualità 210 149,00 € 149,90 € 154,00 € 3% 180 110,00 € 118,00 € 118,91 € 1%

GIOCATTOLI 2022 2023 2024 BICICLETTA 195,00 € 199,00 € 199,90 € 0% MONOPATTINO 65,00 € 75,99 € 58,90 € -22% CAVALLO A DONDOLO INTERATTIVO 101,85 € 123,99 € 124,70 € 1% BAMBOLA 41,43 € 44,99 € 44,90 € 0% PELUCHE (alt. 100cm) 52,50 € 59,99 € 58,90 € -2% BAMBOLOTTO 59,00 € 64,99 € 67,49 € 4% GIOCO DI SOCIETA’ 34,99 € 37,83 € 39,90 € 5% DRONE 126,00 € 129,99 € 129,99 € 0% PISTA AUTOMOBILINE 65,73 € 70,79 € 67,49 € -5% COSTRUZIONI 49,99 € 53,00 € 54,99 € 4% AUTO TELECOMANDATA 54,99 € 56,13 € 57,99 € 3% CUCCIOLO DIGITALE INTERATTIVO n.d. n.d. 39,99 € n.d. COLLEZIONE PREMIUM CARD n.d. n.d. 49,99 € n.d. WAVEBOARD 78,45 € 79,95 € 89,95 € 13%

ARTICOLI DA REGALO 2022 2023 2024 MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO 129,00 € 139,99 € 148,00 € 6% CAPSULE ESPRESSO (collezione 50 pz.) 21,99 € 22,30 € 23,50 € 5% FRIGGITRICE AD ARIA 139,00 € 149,99 € 169,90 € 13% LIBRO 20,00 € 22,80 € 21,85 € -4% RASOIO ELETTRICO PER UOMO 149,99 € 153,02 € 129,99 € -15% PROFUMO 131,00 € 138,00 € 139,90 € 1% BORSA DI MARCA 435,00 € 500,00 € 510,00 € 2% IMPASTATRICE 240,00 € 249,00 € 249,90 € 0% MACCHINA FOTOGRAFICA ISTANTANEA 138,99 € 139,99 € 149,00 € 6% GIFT CARD 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0% MONOPATTINO ELETTRICO 356,00 € 369,99 € 349,00 € -6%

REGALI LOW COST (Budget c.ca 20 Euro) 2022 2023 2024 MINI POWER BANK 24,99 € 25,99 € 26,90 € 4% BORRCCIA THERMOS DIGITALE n.d. n.d. 13,90 € n.d. ABBONAMENTO SERVIZIO STREAMING 12,99 € 12,99 € 13,99 € 8% MASSAGGIATORE PER COLLO n.d. n.d. 23,90 € n.d. TROVA CHIAVI 21,00 € 21,99 € 24,29 € 10% SUPPORTO CUSCINO PER LAPTOP 24,99 € 27,99 € 28,49 € 2%

REGALI HI-TECH ARTICOLI DA REGALO ULTIMA GENERAZIONE 2022 2023 2024 NOTE BOOK 749,00 € 819,99 € 812,00 € -1% CONSOLE 499,00 € 549,99 € 549,80 € 0% GIOCO PER CONSOLE 89,99 € 99,97 € 96,90 € -3% FOTOCAMERA DIGITALE (compatta) 124,00 € 129,99 € 139,90 € 8% SERVIZI STREAMING MUSICALI (abbonamento mensile) 9,99 € 10,99 € 10,99 € 0% SMART TV 32″ 299,00 € 309,00 € 301,00 € -3% SMARTPHONE* 1.029,00 € 1.239,00 € 1.199,00 € -3% EBOOK READER 164,00 € 189,99 € 179,00 € -6% AURICOLARI WIRELESS 220,00 € 249,00 € 219,99 € -12% CUFFIE WIRELESS PER MUSICA 299,00 € 300,00 € 279,90 € -7% CUFFIE GAMING n.d. n.d. 69,90 € n.d. BRACCIALE TOUCH FITNESS 99,00 € 99,95 € 104,90 € 5% SMARTWATCH* 309,00 € 469,00 € 489,00 € 4% ALTOPARLANTI WIRELESS 36,00 € 49,99 € 48,70 € -3% SOUND BAR n.d. n.d. 84,99 € n.d. TABLET* 789,00 € 981,99 € 969,00 € -1% DISPOSITIVO SMART HOME 79,99 € 89,99 € 94,00 € 4% RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE 59,00 € 64,90 € 63,99 € -1% DECODER DIGITALE TERRESTRE* 31,00 € 34,90 € 35,99 € 3% OCCHIALI SMART 329,00 € 359,00 € 359,00 € 0%

CONSIGLI PER RISPARMIARE E TRASCORRERE UN NATALE SOSTENIBILE

Sulle strade dello shopping e nei centri commerciali sono “giorni caldi” per gli acquisti natalizi. Per orientarsi al meglio, evitando di incorrere in raggiri e brutte sorprese, ecco i consigli di Federconsumatori su come risparmiare e tutelarsi.

Per prima cosa stabilite un budget di quanto intendete spendere per i vostri regali. Sarà utile preparare una vera e propria lista, per avere un quadro completo di quello che dovrete acquistare senza lasciarvi tentare da oggetti superflui. Confrontate i prezzi tra più punti vendita e sui negozi online: questo vi consentirà di acquistare dove il prezzo è più conveniente, ottenendo un risparmio consistente (a volte superiore anche al 15-20%). Diffidate sempre dei prodotti contraffatti: meglio un regalo in meno che risparmiare sulla sicurezza e qualità del prodotto! Controllate sempre che sulla scatola dei giocattoli o dei prodotti che acquistate sia presente il marchio CE (Comunità Europea), i dati del fabbricante o del distributore e che all’interno ci siano le istruzioni per l’uso. A Natale facciamo un regalo anche all’ambiente: in casa fate un uso saggio degli addobbi natalizi e dei pacchetti. Se proprio non riuscite a rinunciare alle catene luminose, accendetele solo la sera e durante le riunioni familiari e non dall’inizio di dicembre fino all’Epifania, giorno e notte. La soluzione migliore sarebbe rinunciarvi a favore di addobbi natalizi altrettanto allegri e festosi, come ad esempio i nastri colorati. Così come per i pacchetti: basta un fiocco! Se proprio non potete rinunciare ad incartare i vostri regali, fatelo con carta riciclata.

Quando acquistate un prodotto online prestate attenzione alle maggiorazioni dovute al servizio di spedizione e ai tempi di spedizione.

Anche sulle modalità per fare shopping potete effettuare scelte consapevoli: laddove è possibile preferite i trasporti pubblici oppure il car sharing di auto elettriche.

Molti acquisteranno i regali di Natale online. A tal proposito ecco qualche consiglio per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.