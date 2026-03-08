Festa della Donna: prezzi regali aumentano in media del +6%

In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato quali sono i regali e i modi più diffusi per festeggiare questa giornata simbolo, che celebra la forza, l’indipendenza e l’autonomia del mondo femminile.
Spopoleranno le mimose e i cioccolatini, come ogni anno, ma si sta perdendo sempre di più l’abitudine a scambiarsi dei regali, per scegliere, piuttosto, delle esperienze da condividere insieme (eventi culturali, visite a musei, escursioni, percorsi benessere, cene e degustazioni).
Guardando all’andamento dei prezzi, riferisce ancora l’associazione, il costo dei regali o per trascorrere una serata speciale è aumentato mediamente, rispetto al 2025, del +6%. Una cena per due persone, in questa ricorrenza, costerà circa 105,08 euro.
In occasione dell’8 marzo, si registra anche un cambiamento nelle abitudini: sempre più donne, soprattutto tra le più giovani, scelgono di vivere questa giornata non attraverso i tradizionali festeggiamenti, ma partecipando a iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione.
Una scelta che segna una progressiva distanza da un’idea di celebrazione legata al consumo, privilegiando invece momenti di riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva sui temi dei diritti e dell’uguaglianza.
Da anni, infatti, si rileva una crescente sensibilità nei confronti dei temi della parità di genere e dei diritti delle donne. Un tema su cui non si è posta ancora la dovuta attenzione, visto che nel nostro Paese, ancora oggi, esiste un divario retribuzioni di oltre il 5,6% (dati Istat raccolti nel 2022 e pubblicati nel gennaio 2025). Per non parlare della situazione drammatica sul fronte della violenza di genere e dei femminicidi (i recenti orientamenti assunti con il DL stupri non sono certo un segnale incoraggiante in questo senso…).
L’8 marzo rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva: un’occasione per rinnovare con forza l’impegno su questi temi.
In questa direzione Federconsumatori ha evidenziato come continuerà a promuovere e rivendicare misure e interventi concreti, affinché i principi di uguaglianza e tutela dei diritti non restino solo dichiarazioni d’intenti, ma si traducano in politiche e azioni.
Di seguito riportiamo la tabella con i costi in dettaglio così come prodotta da Federconsumatori
|Regalo
|Costi
|2025
|2026
|VAR %
|Torta Mimosa
|26,40 €
|28,00 €
|6%
|Mazzo di mimose
|23,80 €
|25,00 €
|5%
|Rosa stabilizzata
|78,99 €
|82,00 €
|4%
|Bouquet di fiori
|32,99 €
|34,99 €
|6%
|Kit fiori e cioccolatini
|63,00 €
|66,50 €
|6%
|Cioccolatini (30 praline)
|27,25 €
|32,69 €
|20%
|Trattamento SPA
|73,50 €
|79,90 €
|9%
|Charm bracciale
|71,50 €
|75,00 €
|5%
|Profumo (50 ml)
|n.d.
|55,65 €
|n.d.
|Candela profumata
|32,39 €
|33,50 €
|3%
|Evento Festa della Donna con cena inclusa
|55,00 €
|57,00 €
|4%
|Stella con il proprio nome
|34,90 €
|34,90 €
|0%
|Passeggiata a cavallo
|38,00 €
|40,00 €
|5%
|RISTORANTI
|CITTÀ
|COSTO
|ROMA
|98,60 €
|FIRENZE
|115,00 €
|NAPOLI
|77,50 €
|VENEZIA
|129,20 €
|Pranzo completo al ristorante per 2 persone
(Fonte: Federconsumatori)