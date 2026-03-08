domenica, Marzo 8, 2026
Attualità

Festa della Donna: prezzi regali aumentano in media del +6%

In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato quali sono i regali e i modi più diffusi per festeggiare questa giornata simbolo, che celebra la forza, l’indipendenza e l’autonomia del mondo femminile.

Spopoleranno le mimose e i cioccolatini, come ogni anno, ma si sta perdendo sempre di più l’abitudine a scambiarsi dei regali, per scegliere, piuttosto, delle esperienze da condividere insieme (eventi culturali, visite a musei, escursioni, percorsi benessere, cene e degustazioni).

Guardando all’andamento dei prezzi, riferisce ancora l’associazione, il costo dei regali o per trascorrere una serata speciale è aumentato mediamente, rispetto al 2025, del +6%. Una cena per due persone, in questa ricorrenza, costerà circa 105,08 euro.

In occasione dell’8 marzo, si registra anche un cambiamento nelle abitudini: sempre più donne, soprattutto tra le più giovani, scelgono di vivere questa giornata non attraverso i tradizionali festeggiamenti, ma partecipando a iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione.

Una scelta che segna una progressiva distanza da un’idea di celebrazione legata al consumo, privilegiando invece momenti di riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva sui temi dei diritti e dell’uguaglianza.

Da anni, infatti, si rileva una crescente sensibilità nei confronti dei temi della parità di genere e dei diritti delle donne. Un tema su cui non si è posta ancora la dovuta attenzione, visto che nel nostro Paese, ancora oggi, esiste un divario retribuzioni di oltre il 5,6% (dati Istat raccolti nel 2022 e pubblicati nel gennaio 2025). Per non parlare della situazione drammatica sul fronte della violenza di genere e dei femminicidi (i recenti orientamenti assunti con il DL stupri non sono certo un segnale incoraggiante in questo senso…).

L’8 marzo rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva: un’occasione per rinnovare con forza l’impegno su questi temi.

In questa direzione Federconsumatori ha evidenziato come continuerà a promuovere e rivendicare misure e interventi concreti, affinché i principi di uguaglianza e tutela dei diritti non restino solo dichiarazioni d’intenti, ma si traducano in politiche e azioni. 

Di seguito riportiamo la tabella con i costi in dettaglio così come prodotta da Federconsumatori
 RegaloCosti
 20252026VAR % 
Torta Mimosa      26,40 €    28,00 €6% 
Mazzo di mimose      23,80 €    25,00 €5% 
Rosa stabilizzata      78,99 €    82,00 €4% 
Bouquet di fiori      32,99 €    34,99 €6% 
Kit fiori e cioccolatini      63,00 €    66,50 €6% 
Cioccolatini (30 praline)      27,25 €    32,69 €20% 
Trattamento SPA      73,50 €    79,90 €9% 
Charm bracciale      71,50 €    75,00 €5% 
Profumo (50 ml)n.d.    55,65 € n.d. 
Candela profumata      32,39 €    33,50 €3% 
Evento Festa della Donna con cena inclusa      55,00 €    57,00 €4% 
Stella con il proprio nome      34,90 €    34,90 €0% 
Passeggiata a cavallo      38,00 €    40,00 €5% 
RISTORANTI
CITTÀCOSTO
ROMA      98,60 €
FIRENZE    115,00 €
NAPOLI      77,50 €
VENEZIA    129,20 €
Pranzo completo al ristorante per 2 persone

(Fonte: Federconsumatori)

