Festa della Donna: prezzi regali aumentano in media del +6%

In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato quali sono i regali e i modi più diffusi per festeggiare questa giornata simbolo, che celebra la forza, l’indipendenza e l’autonomia del mondo femminile.

Spopoleranno le mimose e i cioccolatini, come ogni anno, ma si sta perdendo sempre di più l’abitudine a scambiarsi dei regali, per scegliere, piuttosto, delle esperienze da condividere insieme (eventi culturali, visite a musei, escursioni, percorsi benessere, cene e degustazioni).

Guardando all’andamento dei prezzi, riferisce ancora l’associazione, il costo dei regali o per trascorrere una serata speciale è aumentato mediamente, rispetto al 2025, del +6%. Una cena per due persone, in questa ricorrenza, costerà circa 105,08 euro.

In occasione dell’8 marzo, si registra anche un cambiamento nelle abitudini: sempre più donne, soprattutto tra le più giovani, scelgono di vivere questa giornata non attraverso i tradizionali festeggiamenti, ma partecipando a iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione.

Una scelta che segna una progressiva distanza da un’idea di celebrazione legata al consumo, privilegiando invece momenti di riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva sui temi dei diritti e dell’uguaglianza.

Da anni, infatti, si rileva una crescente sensibilità nei confronti dei temi della parità di genere e dei diritti delle donne. Un tema su cui non si è posta ancora la dovuta attenzione, visto che nel nostro Paese, ancora oggi, esiste un divario retribuzioni di oltre il 5,6% (dati Istat raccolti nel 2022 e pubblicati nel gennaio 2025). Per non parlare della situazione drammatica sul fronte della violenza di genere e dei femminicidi (i recenti orientamenti assunti con il DL stupri non sono certo un segnale incoraggiante in questo senso…).

L’8 marzo rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva: un’occasione per rinnovare con forza l’impegno su questi temi.

In questa direzione Federconsumatori ha evidenziato come continuerà a promuovere e rivendicare misure e interventi concreti, affinché i principi di uguaglianza e tutela dei diritti non restino solo dichiarazioni d’intenti, ma si traducano in politiche e azioni.

Di seguito riportiamo la tabella con i costi in dettaglio così come prodotta da Federconsumatori

Regalo Costi 2025 2026 VAR % Torta Mimosa 26,40 € 28,00 € 6% Mazzo di mimose 23,80 € 25,00 € 5% Rosa stabilizzata 78,99 € 82,00 € 4% Bouquet di fiori 32,99 € 34,99 € 6% Kit fiori e cioccolatini 63,00 € 66,50 € 6% Cioccolatini (30 praline) 27,25 € 32,69 € 20% Trattamento SPA 73,50 € 79,90 € 9% Charm bracciale 71,50 € 75,00 € 5% Profumo (50 ml) n.d. 55,65 € n.d. Candela profumata 32,39 € 33,50 € 3% Evento Festa della Donna con cena inclusa 55,00 € 57,00 € 4% Stella con il proprio nome 34,90 € 34,90 € 0% Passeggiata a cavallo 38,00 € 40,00 € 5%

RISTORANTI CITTÀ COSTO ROMA 98,60 € FIRENZE 115,00 € NAPOLI 77,50 € VENEZIA 129,20 € Pranzo completo al ristorante per 2 persone

(Fonte: Federconsumatori)