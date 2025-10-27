lunedì, Ottobre 27, 2025
Attualità

Halloween. “Festeggiare costa sempre di più. Nel 2025 aumenti medi del 7%”

Si avvicina la sera del 31 ottobre, la festa di Halloween, con tutto il suo corollario di simbologie e tradizioni legate all’occulto. Le strade si riempiranno di bambini che visiteranno case e negozi alla ricerca di dolci e caramelle.

Anche in Italia si è diffusa l’abitudine, sia tra gli adulti che tra i più piccoli, di celebrare Halloween con feste, cene, eventi e serate a tema, sia in casa che nei locali.

Vista la popolarità dalla ricorrenza, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio dei costi per feste e travestimenti, comparandoli con quelli dell’anno scorso e rilevando un aumento medio del 7%.

Analizzando le tendenze più spooky di quest’anno, ecco alcuni spunti sulle maschere, sui trucchi e sulle decorazioni maggiormente in voga.

Costumi, materiali e trucchi

Le feste di Halloween prevedono che i partecipanti indossino una maschera che rispetti il tema della serata. La regola, salvo casi particolari, è far paura, ma anche essere originali: ecco, allora, che al fianco dei tradizionali costumi da vampiri, zombie, streghe, scheletri e altre creature inquietanti, prendono piede le tendenze del momento. Le maschere più di tendenza per il 2025 sono quelle legate al cinema e alle serie tv (da Hannibal Lecter, anche in versione femminile, a It-girl, da Joker, alle atmosfere dark dei film di Tim Burton); alla storia (in gran voga la Rivoluzione francese); alla mitologia greca, al gaming. Molto di moda anche le maschere di “gruppo”, ovvero travestimenti coordinati, tra amici o familiari. Per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 59,99 euro per un bambino a 70,44 euro per un adulto (rispettivamente il +7% ed il +8% rispetto al 2024). In alcuni casi, si preferisce optare per il noleggio, magari nella prospettiva di variare il travestimento da un anno all’altro. In questo caso i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche: sono stati rilevati i prezzi delle maschere a Milano (74,00 euro), Roma (75,00 euro) e Napoli (51,00 euro), nel caso del noleggio abbiamo rilevato un aumento di prezzo rispetto al 2024 dal +6% al +7%. Rimane sempre valida l’opzione fai-da-te: il costume per la festa di Halloween può, infatti, essere creato a casa, aiutandosi con video tutorial che spopolano su internet: questa soluzione consentirà di risparmiare e, allo stesso tempo, di avere una maschera unica.

Una maschera di Halloween non può dirsi completa senza un make-up adeguato: in base al formato del kit, i trucchi hanno un costo che va dai 13,90 euro ai 29,99 euro, con un aumento del 7% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 6% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori. Ma, anche in questo caso, è possibile risparmiare: basterà scegliere un make-up realizzabile con i cosmetici che già abbiamo a disposizione.

Di seguito riportiamo la tabella redatta da Federconsumatori con i prezzi e le loro variazioni:

MATERIALE E COSTUMIPREZZI 2024PREZZI 2025Var.%
Bomboletta spray (260 ml)€ 6,75€ 6,750%
Abito adulto (acquisto)€ 64,99€ 70,448%
Abito bambino (acquisto)€ 55,99€ 59,997%
Affitto costume Milano€ 69,95€ 74,006%
Affitto costume Roma€ 70,00€ 75,007%
Affitto costume Napoli€ 48,00€ 51,006%
Kit (1 pennello, 1 spugna, 8 colori)€ 28,18€ 29,996%
Mini Kit (1 pennello, 5 colori)€ 13,00€ 13,907%
Cene e feste a tema

Halloween offre l’occasione di riunire amici e parenti per una serata all’insegna del divertimento, magari organizzando una festa privata in un locale: chi abbia intenzione di scegliere questa soluzione deve considerare un costo medio di circa 420,00 euro per l’affitto della sala, a cui si aggiungono 23,00 euro a persona per un buffet caldo e 137,88 euro di diritti SIAE. Costi a cui vanno aggiunti anche i servizi di un fotografo, di un animatore e di un truccatore, che ammontano, rispettivamente, a 170,00 euro, 115,00 euro e 100,00 euro. Visti questi importi, la maggior parte dei festeggiamenti si organizzeranno in casa, dove, chi non ama affaccendarsi ai fornelli, potrà assumere uno chef a domicilio. Altra opzione è la cena al ristorante: molti locali, infatti, organizzano serate con allestimento e menù a tema, il cui costo medio è di 56,00 euro con un aumento del 9% rispetto al 2024. In molti casi l’ingrediente principale della cena è la zucca, ortaggio simbolo della Notte delle Streghe, ma non solo: drink serviti in pentoloni fumanti come pozioni magiche, panini che sembrano contenere dita mozzate, pasticcini a forma di teschio e molto altro.

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i prezzi e le loro variazioni:

SERVIZIPREZZI 2024PREZZI 2025Var.%
Affitto sala per evento€ 380,00€ 420,0011%
Buffet (a persona)€ 20,00€ 23,0015%
Diritti SIAE (fino 200 invitati)€ 137,00€ 137,881%
Fotografo€ 165,00€ 170,003%
Animatore€ 98,00€ 100,002%
Truccatore€ 115,00€ 123,007%
MENU’ CENA RISTORANTE* 
Milano€ 62,00€ 68,0010%
Roma€ 55,00€ 60,009%
Napoli€ 37,00€ 40,008%
CHEF A DOMICILIO PER CENA A TEMA PER 5 PERSONE  
Milano€ 392,00€ 400,002%
Roma€ 275,00€ 285,004%
Napoli€ 198,00€ 200,001%
*costo a persona bevande escluse 
Dolci tipici

Come accade per altre ricorrenze, anche alla notte di Halloween sono legati alcuni dolci tipici. Per non deludere i bambini che ripetono di casa in casa la frase di rito “dolcetto o scherzetto” si acquistano caramelle (costo medio 4,00 euro per 200 grammi, considerando una media tra i prezzi di quelle sfuse e di quelle confezionate) e cioccolatini (costo medio 5,00 euro per 250 grammi) da distribuire. Inoltre, in supermercati e pasticcerie si trovano in vendita invitanti biscotti decorati (costo medio 5,80 euro per 200 grammi) che riproducono i simboli della festività, come zucche, fantasmi, cappelli di strega e pipistrelli, nonché golosissime mele stregate (dal costo di 7,80 euro) ricoperte di glassa di zucchero. Anche in questo caso si può risparmiare preparando dolcetti e snack fantasiosi in casa, seguendo tutorial facilmente reperibili su internet e dando sfogo alla propria arte culinaria, facendo a gara per realizzare quelli più originali e bizzarri.

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i prezzi e le loro variazioni:

DOLCI TIPICIPREZZI 2024PREZZI 2025Var.%
Biscotti decorati (200 gr)€ 5,15€ 5,8013%
Cioccolatini (250 gr)€ 4,50€ 5,0011%
Caramelle (200 gr)€ 3,65€ 4,0010%
Mela stregata€ 7,00€ 7,8011%

(Fonte: Federconsumatori)

