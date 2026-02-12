Carnevale: costi e tendenze

Con il Giovedì Grasso entra nel vivo il Carnevale 2026: tra coriandoli colorati, sfilate, feste tradizionali e rievocazioni storiche, questa festa si conferma tra le più amate dagli italiani, che si preparano a festeggiare anche in tavola.
In questa occasione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del carnevale, nonché i costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti.
Secondo l’Osservatorio dell’Associazione, mediamente i prezzi sono aumentati del +6% rispetto al 2025: i rincari più elevati si registrano per l’affitto di una sala in cui svolgere la festa sala e per il buffet (+9%), ma anche per l’acquisto dei costumi (+8%) e per i dolci tipici le (+8% per le frappe).
I costumi
Tra le tendenze del 2026, secondo Federconsumatori, spiccano i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più amate da grandi e piccini.
In tempo di Olimpiadi invernali, immancabili anche i travestimenti da atleti (molto gettonato, quest’anno, il travestimento da giocatore di curling). Tuttavia, a causa dei costi elevati, sta diventando sempre più comune lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online. Un’altra opzione molto popolare, che offre l’opportunità di avere un costume unico e di mettere alla prova le proprie abilità creative, è il fai da te (aiutato anche dai molti tutorial disponibili online).
Il prezzo medio di un costume quest’anno è di 64,99 euro per un adulto e 58,15 euro per un bambino, con un aumento dell’8% rispetto al 2025.
Un’altra soluzione per avere un costume ricercato, originale e di alta qualità senza dover spendere una fortuna è il noleggio: in questo caso i costi variano notevolmente da città a città, nota a parte meritano i costumi veneziani, noti per la loro complessità e preziosità.
Trucchi
Un travestimento, specifica ancora l’associazione, non è completo senza un adeguato make-up: il prezzo medio di una palette di trucchi di carnevale con un pennello e cinque colori è di circa 8,75 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) ha un costo di circa 30,13 euro. L’aumento medio di tali prodotti rispetto al 2025 è stato, rispettivamente, del +6% e del +7%.
Per questi prodotti – così come per bombolette, costumi e altri accessori – è importante prestare la massima attenzione alla sicurezza, acquistando solo prodotti certificati: in particolare è opportuno verificare la presenza del marchio CE, che garantisce la conformità alla normativa europea e controllare che sulla confezione sia riportato l’elenco degli ingredienti. È inoltre buona norma evitare l’acquisto di prodotti che presentino un involucro danneggiato, poiché il deterioramento della confezione potrebbe derivare da condizioni di conservazione non ottimali. Riutilizzare i trucchi dello scorso anno potrebbe non essere una buona idea: attenzione alle indicazioni sulla scadenza!
Manifestazioni e sfilate
Alcune città vantano una lunga tradizione legata al carnevale e organizzano ogni anno spettacolari parate di carri e maschere. Dal Carnevale di Venezia, a quello di Viareggio, di Cento e di Putignano, con costi che variano dai 15,00 ai 25,00 euro circa.
Feste private
Chi, invece, preferisce organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa € 315,00 euro (+9%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE e del buffet (18,75 euro a persona, +9%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (171,00 euro), di un animatore (190 euro) e di un truccatore (112 euro).
|MATERIALE
|PREZZI 2025
|PREZZI 2026
|Var %
|Bomboletta spray (260 ml)
|€ 3,45
|€ 3,55
|3%
|Coriandoli (1 kg)
|€ 5,10
|€ 5,25
|3%
|Stelle filanti (x3)
|€ 3,60
|€ 3,70
|3%
|Trombetta
|€ 5,40
|€ 5,55
|3%
|Palloncini (x100)
|€ 12,40
|€ 12,77
|3%
|FESTA IN MASCHERA
|Affitto sala per evento
|€ 290,00
|€ 315,00
|9%
|Buffet (a persona)
|€ 17,25
|€ 18,75
|9%
|Diritti SIAE (fino 200 invitati)
|n.d.
|€ 300,00
|n.d.
|Fotografo
|€ 165,00
|€ 171,00
|4%
|Animatore
|€ 178,00
|€ 190,00
|7%
|Truccatore
|€ 105,25
|€ 112,00
|6%
|DOLCI TIPICI
|Frappe (grande distribuzione)
|€ 15,50
|€ 16,63
|7%
|Frappe (pasticceria)
|€ 33,50
|€ 36,25
|8%
|Castagnole (grande distribuzione)
|€ 22,00
|€ 23,80
|8%
|Castagnole (pasticceria)
|€ 35,00
|€ 37,00
|6%
|TRUCCHI
|Kit (1 pennello, 1 spugna, 8 colori)
|€ 28,18
|€ 30,13
|7%
|Mini Kit (1 pennello, 5 colori)
|€ 8,25
|€ 8,75
|6%
|COSTUMI
|Abito adulto (acquisto)
|€ 59,99
|€ 64,99
|8%
|Abito bambino (acquisto)
|€ 53,99
|€ 58,15
|8%
|NOLEGGIO ABITI E ACCESSORI
|Roma
|€ 50,00
|€ 51,50
|3%
|Milano
|€ 55,00
|€ 56,90
|3%
|Venezia
|€ 250,00
|€ 260,00
|4%
(Fonte e per ulteriori approfondimenti: O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori)