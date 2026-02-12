giovedì, Febbraio 12, 2026
HomeAttualitàCarnevale: costi e tendenze
Attualità

Carnevale: costi e tendenze

Di redazione

-

0
0

Con il Giovedì Grasso entra nel vivo il Carnevale 2026: tra coriandoli colorati, sfilate, feste tradizionali e rievocazioni storiche, questa festa si conferma tra le più amate dagli italiani, che si preparano a festeggiare anche in tavola.

In questa occasione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del carnevale, nonché i costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti.

Secondo l’Osservatorio dell’Associazione, mediamente i prezzi sono aumentati del +6% rispetto al 2025: i rincari più elevati si registrano per l’affitto di una sala in cui svolgere la festa sala e per il buffet (+9%), ma anche per l’acquisto dei costumi (+8%) e per i dolci tipici le (+8% per le frappe).

I costumi

Tra le tendenze del 2026, secondo Federconsumatori, spiccano i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più amate da grandi e piccini.

In tempo di Olimpiadi invernali, immancabili anche i travestimenti da atleti (molto gettonato, quest’anno, il travestimento da giocatore di curling). Tuttavia, a causa dei costi elevati, sta diventando sempre più comune lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online. Un’altra opzione molto popolare, che offre l’opportunità di avere un costume unico e di mettere alla prova le proprie abilità creative, è il fai da te (aiutato anche dai molti tutorial disponibili online).

Il prezzo medio di un costume quest’anno è di 64,99 euro per un adulto e 58,15 euro per un bambino, con un aumento dell’8% rispetto al 2025.

Un’altra soluzione per avere un costume ricercato, originale e di alta qualità senza dover spendere una fortuna è il noleggio: in questo caso i costi variano notevolmente da città a città, nota a parte meritano i costumi veneziani, noti per la loro complessità e preziosità.

Trucchi

Un travestimento, specifica ancora l’associazione, non è completo senza un adeguato make-up: il prezzo medio di una palette di trucchi di carnevale con un pennello e cinque colori è di circa 8,75 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) ha un costo di circa 30,13 euro. L’aumento medio di tali prodotti rispetto al 2025 è stato, rispettivamente, del +6% e del +7%.

Per questi prodotti – così come per bombolette, costumi e altri accessori – è importante prestare la massima attenzione alla sicurezza, acquistando solo prodotti certificati: in particolare è opportuno verificare la presenza del marchio CE, che garantisce la conformità alla normativa europea e controllare che sulla confezione sia riportato l’elenco degli ingredienti. È inoltre buona norma evitare l’acquisto di prodotti che presentino un involucro danneggiato, poiché il deterioramento della confezione potrebbe derivare da condizioni di conservazione non ottimali. Riutilizzare i trucchi dello scorso anno potrebbe non essere una buona idea: attenzione alle indicazioni sulla scadenza!

Manifestazioni e sfilate

Alcune città vantano una lunga tradizione legata al carnevale e organizzano ogni anno spettacolari parate di carri e maschere. Dal Carnevale di Venezia, a quello di Viareggio, di Cento e di Putignano, con costi che variano dai 15,00 ai 25,00 euro circa.

Feste private

Chi, invece, preferisce organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa € 315,00 euro (+9%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE e del buffet (18,75 euro a persona, +9%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (171,00 euro), di un animatore (190 euro) e di un truccatore (112 euro).

MATERIALEPREZZI 2025PREZZI 2026Var %
Bomboletta spray (260 ml) €                           3,45 €                           3,553%
Coriandoli (1 kg) €                           5,10 €                           5,253%
Stelle filanti (x3) €                           3,60 €                           3,703%
Trombetta €                           5,40 €                           5,553%
Palloncini (x100) €                        12,40 €                        12,773%
FESTA IN MASCHERA
Affitto sala per evento €                      290,00 €                      315,009%
Buffet (a persona) €                        17,25 €                        18,759%
Diritti SIAE (fino 200 invitati) n.d. €                      300,00n.d.
Fotografo €                      165,00 €                      171,004%
Animatore €                      178,00 €                      190,007%
Truccatore €                      105,25 €                      112,006%
DOLCI TIPICI
Frappe (grande distribuzione) €                        15,50 €                        16,637%
Frappe (pasticceria) €                        33,50 €                        36,258%
Castagnole (grande distribuzione) €                        22,00 €                        23,808%
Castagnole (pasticceria) €                        35,00 €                        37,006%
TRUCCHI
Kit (1 pennello, 1 spugna, 8 colori) €                        28,18 €                        30,137%
Mini Kit (1 pennello, 5 colori) €                          8,25 €                          8,756%
COSTUMI
Abito adulto (acquisto) €                        59,99 €                        64,998%
Abito bambino (acquisto) €                        53,99 €                        58,158%
NOLEGGIO ABITI E ACCESSORI   
Roma €                        50,00 €                        51,503%
Milano €                        55,00 €                        56,903%
Venezia €                      250,00 €                      260,004%

(Fonte e per ulteriori approfondimenti: O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori)

Articolo precedente
San Valentino. Occhio alle truffe finanziarie
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2018Politica774Cultura716Società685Editoriali442Salute e ambiente374Mondo292Economia277EVENTI248

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da