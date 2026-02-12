Carnevale: costi e tendenze

Con il Giovedì Grasso entra nel vivo il Carnevale 2026: tra coriandoli colorati, sfilate, feste tradizionali e rievocazioni storiche, questa festa si conferma tra le più amate dagli italiani, che si preparano a festeggiare anche in tavola.

In questa occasione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del carnevale, nonché i costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti.

Secondo l’Osservatorio dell’Associazione, mediamente i prezzi sono aumentati del +6% rispetto al 2025: i rincari più elevati si registrano per l’affitto di una sala in cui svolgere la festa sala e per il buffet (+9%), ma anche per l’acquisto dei costumi (+8%) e per i dolci tipici le (+8% per le frappe).

I costumi

Tra le tendenze del 2026, secondo Federconsumatori, spiccano i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più amate da grandi e piccini.

In tempo di Olimpiadi invernali, immancabili anche i travestimenti da atleti (molto gettonato, quest’anno, il travestimento da giocatore di curling). Tuttavia, a causa dei costi elevati, sta diventando sempre più comune lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online. Un’altra opzione molto popolare, che offre l’opportunità di avere un costume unico e di mettere alla prova le proprie abilità creative, è il fai da te (aiutato anche dai molti tutorial disponibili online).

Il prezzo medio di un costume quest’anno è di 64,99 euro per un adulto e 58,15 euro per un bambino, con un aumento dell’8% rispetto al 2025.

Un’altra soluzione per avere un costume ricercato, originale e di alta qualità senza dover spendere una fortuna è il noleggio: in questo caso i costi variano notevolmente da città a città, nota a parte meritano i costumi veneziani, noti per la loro complessità e preziosità.

Trucchi

Un travestimento, specifica ancora l’associazione, non è completo senza un adeguato make-up: il prezzo medio di una palette di trucchi di carnevale con un pennello e cinque colori è di circa 8,75 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) ha un costo di circa 30,13 euro. L’aumento medio di tali prodotti rispetto al 2025 è stato, rispettivamente, del +6% e del +7%.

Per questi prodotti – così come per bombolette, costumi e altri accessori – è importante prestare la massima attenzione alla sicurezza, acquistando solo prodotti certificati: in particolare è opportuno verificare la presenza del marchio CE, che garantisce la conformità alla normativa europea e controllare che sulla confezione sia riportato l’elenco degli ingredienti. È inoltre buona norma evitare l’acquisto di prodotti che presentino un involucro danneggiato, poiché il deterioramento della confezione potrebbe derivare da condizioni di conservazione non ottimali. Riutilizzare i trucchi dello scorso anno potrebbe non essere una buona idea: attenzione alle indicazioni sulla scadenza!

Manifestazioni e sfilate

Alcune città vantano una lunga tradizione legata al carnevale e organizzano ogni anno spettacolari parate di carri e maschere. Dal Carnevale di Venezia, a quello di Viareggio, di Cento e di Putignano, con costi che variano dai 15,00 ai 25,00 euro circa.

Feste private

Chi, invece, preferisce organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa € 315,00 euro (+9%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE e del buffet (18,75 euro a persona, +9%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (171,00 euro), di un animatore (190 euro) e di un truccatore (112 euro).

MATERIALE PREZZI 2025 PREZZI 2026 Var % Bomboletta spray (260 ml) € 3,45 € 3,55 3% Coriandoli (1 kg) € 5,10 € 5,25 3% Stelle filanti (x3) € 3,60 € 3,70 3% Trombetta € 5,40 € 5,55 3% Palloncini (x100) € 12,40 € 12,77 3% FESTA IN MASCHERA Affitto sala per evento € 290,00 € 315,00 9% Buffet (a persona) € 17,25 € 18,75 9% Diritti SIAE (fino 200 invitati) n.d. € 300,00 n.d. Fotografo € 165,00 € 171,00 4% Animatore € 178,00 € 190,00 7% Truccatore € 105,25 € 112,00 6% DOLCI TIPICI Frappe (grande distribuzione) € 15,50 € 16,63 7% Frappe (pasticceria) € 33,50 € 36,25 8% Castagnole (grande distribuzione) € 22,00 € 23,80 8% Castagnole (pasticceria) € 35,00 € 37,00 6% TRUCCHI Kit (1 pennello, 1 spugna, 8 colori) € 28,18 € 30,13 7% Mini Kit (1 pennello, 5 colori) € 8,25 € 8,75 6% COSTUMI Abito adulto (acquisto) € 59,99 € 64,99 8% Abito bambino (acquisto) € 53,99 € 58,15 8% NOLEGGIO ABITI E ACCESSORI Roma € 50,00 € 51,50 3% Milano € 55,00 € 56,90 3% Venezia € 250,00 € 260,00 4%

(Fonte e per ulteriori approfondimenti: O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori)