Halloween: festeggiare costa sempre di più: nel 2024 aumenti medi del 9,3%

Si avvicina la sera del 31 ottobre, la festa di Halloween, con tutto il suo corollario di simbologie e tradizioni legate all’occulto. Le strade si riempiono di bambini alla ricerca di dolci e caramelle, che esigeranno tra case e negozi recitando la classica formula trick-or-treat (dolcetto o scherzetto?).

Anche in Italia si è diffusa l’abitudine, sia tra gli adulti che tra i più piccoli, di celebrare Halloween con feste, cene, eventi e serate a tema, sia in casa che nei locali. Vista la popolarità dalla ricorrenza, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio dei costi per feste e travestimenti, comparandoli con quelli dell’anno scorso e rilevando contestualmente come i prezzi siano aumentati mediamente del 9,3%.

Analizzando le tendenze più spooky di quest’anno, l’Associazione ha voluto evidenziare alcuni spunti sulle maschere, trucchi e decorazioni più gettonate per questa festa di Halloween.

Costumi, materiali e trucchi

Quasi sempre le feste organizzate per Halloween prevedono che i partecipanti indossino una maschera che rispetti il tema della serata. La regola non è solamente far paura, ma anche essere originali: ecco, allora, che al fianco dei tradizionali costumi da vampiri, zombie, streghe, scheletri e altre creature inquietanti, prendono piede le tendenze del momento.

Le maschere più di tendenza per il 2024 sono quelle legate al cinema e alle serie tv (da Hannibal lecter, anche in versione femminile, a It-girl, da Joker, alle atmosfere dark dei film di Tim Burton); alla storia (in gran voga la rivoluzione francese); alla mitologia greca. Per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 55,99 euro per un bambino a 64,99 euro per un adulto (rispettivamente il +6% ed il +11% rispetto al 2023).

In alcuni casi, si preferisce optare per il noleggio, magari nella prospettiva di variare il travestimento da un anno all’altro. In questo caso i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche: sono stati rilevati i prezzi delle maschere a Milano (69,95 euro), Roma (70,00 euro) e Napoli (48,00 euro), in questo ambito abbiamo rilevato un aumento di prezzo rispetto al 2023 dal +8% al +10%. Rimane sempre valida l’opzione di crearsi il costume per la festa di Halloween a casa, aiutandosi con video tutorial che spopolano su internet: questa soluzione consentirà di risparmiare e, allo stesso tempo, di avere una maschera unica.

Una maschera di Halloween non può dirsi completa senza un make-up adeguato: in base al formato del kit, i trucchi hanno un costo che va dai 13,00 euro ai 28,18 euro, con un aumento del 6% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 4% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori. Ma, anche in questo caso, è possibile risparmiare: basterà scegliere un make-up realizzabile con i cosmetici che già abbiamo a disposizione.

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i prezzi e le loro variazioni:

MATERIALE E COSTUMI PREZZI 2023 PREZZI 2024 Var.% Bomboletta spray (260 ml) €6,75 €6,75 0% Abito adulto (acquisto) €58,63 €64,99 11% Abito bambino (acquisto) €53,00 €55,99 6% Noleggio abito e accessori Milano €65,00 €69,95 8% Roma €64,00 €70,00 9% Napoli €43,50 €48,00 10% Trucchi Kit (1 pennello, 1 spugna, 8 colori) €26,99 €28,18 4% Mini Kit (1 pennello, 5 colori) €12,30 €13,00 6%

Cene e feste a tema

Halloween offre l’occasione di riunire amici e parenti per una serata all’insegna del divertimento, magari organizzando una festa privata in un locale: chi abbia intenzione di scegliere questa soluzione deve considerare un costo medio di circa 380,00 euro per l’affitto della sala, a cui si aggiungono 20,00 euro a persona per un buffet caldo e 137,00 euro di diritti SIAE.

Costi a cui vanno aggiunti anche i servizi di un fotografo, di un animatore e di un truccatore, che ammontano, rispettivamente, a 165,00 euro, 108,00 euro e 98,00 euro. Visti questi importi, la maggior parte dei festeggiamenti si organizzeranno in casa, dove, chi non ama affaccendarsi ai fornelli, potrà assumere uno chef a domicilio. Altra opzione è la cena al ristorante: molti locali, infatti, organizzano serate con allestimento e menù a tema, il cui costo medio è di 51,33 euro con un aumento del 9,6% rispetto al 2023. In molti casi l’ingrediente principale della cena è la zucca, ortaggio simbolo della Notte delle Streghe, ma non solo: drink serviti in pentoloni fumanti come pozioni magiche, panini che sembrano contenere dita mozzate, pasticcini a forma di teschio e molto altro.

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i prezzi e le loro variazioni:

SERVIZI PREZZI 2023 PREZZI 2024 Var.% Affitto sala per evento €345,00 €380,00 10% Buffet (a persona) €17,30 €20,00 16% Diritti SIAE (fino 200 invitati) €99,00 €137,00 38% Fotografo €160,00 €165,00 3% Animatore €105,00 €108,00 3% Truccatore €95,00 €98,00 3% MENU’ CENA RISTORANTE* Milano €55,00 €62,00 13% Roma €50,00 €55,00 10% Napoli €35,00 €37,00 6% CHEF A DOMICILIO PER CENA A TEMA PER 5 PERSONE Milano €385,00 €392,00 2% Roma €258,00 €275,00 7% Napoli €195,00 €198,00 2% *costo a persona bevande escluse

Dolci tipici

Come accade per altre ricorrenze, anche alla notte di Halloween sono legati alcuni dolci tipici. Per non deludere i bambini che ripetono di casa in casa la frase di rito “dolcetto o scherzetto” si acquistano caramelle (costo medio 3,65 euro per 200 grammi, considerando una media tra i prezzi di quelle sfuse e di quelle confezionate) e cioccolatini (costo medio 4,50 euro per 250 grammi) da distribuire. Inoltre, in supermercati e pasticcerie si trovano in vendita invitanti biscotti decorati (costo medio 5,15 euro per 200 grammi) che riproducono i simboli della festività, come zucche, fantasmi, cappelli di strega e pipistrelli, nonché golosissime mele stregate (dal costo di 7,00 euro) ricoperte di glassa di zucchero. Anche in questo caso si può risparmiare preparando dolcetti e snack fantasiosi in casa, seguendo tutorial facilmente reperibili su internet e dando sfogo alla propria arte culinaria, facendo a gara per realizzare quelli più originali e bizzarri.

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i prezzi e le loro variazioni: