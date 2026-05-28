“Assassinio a World’s End” di Ross Montgomery

IL LIBRO

Cornovaglia, 1910. Su una remota isola soggetta alle maree, il visconte di Tithe Hall è immerso nei frenetici preparativi per l’apocalisse che, secondo lui, e gran parte della spaventata popolazione britannica, accompagnerà il passaggio della cometa di Halley.

La tenuta devecessere sigillata da cima a fondo: ogni finestra, camino e serratura devono essere chiusi prima che cali la notte. Ma il pomposo e disonesto visconte non ha tenuto conto di un pericolo ben più vicino: quello nascosto all’interno della casa. Il mattino seguente viene trovato morto nel suo studio sigillato, ucciso dalla sua stessa balestra ancestrale.

Tutti i sospetti ricadono sul giovanissimo Steven Pike, il nuovo vice-maggiordomo di Tithe Hall. Appena uscito dal riformatorio per un crimine che non ha commesso, Steven è l’uomo sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sua improbabile alleata è Miss Decima Stockingham, l’ottantenne matriarca della famiglia.

Impavida, anticonformista e amante del caos e degli enigmi, considera quell’omicidio il diversivo più eccitante degli ultimi anni. Insieme, questa coppia male assortita dovrà districarsi tra passaggi segreti, rancori sepolti e un terrore crescente per smascherare l’assassino.

L’AUTORE

Ross Montgomery, è conosciuto nel Regno Unito soprattutto grazie ai suoi libri per ragazzi, vincitori di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la presenza nell’elenco dei cento classici moderni per bambini stilata dal Sunday Times. Vive a Londra. Assassinio a World’s End, il suo esordio nella narrativa, ha conquistato il pubblico inglese ed è in uscita in tutta Europa.

(Fonte e photocredit: Longanesi)