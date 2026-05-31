Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Proseguono anche nella prossima settimana le attività promosse dalla Biblioteca comunale di Trento, con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi e pensati per pubblici di ogni età.

Mercoledì 3 giugno, dalle 17 alle 18.30, la biblioteca di Meano ospita l’ultimo incontro prima della pausa estiva di Scacchi in biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti dai 6 anni in su. La partecipazione è libera, con prenotazione consigliata telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 4 giugno, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario accoglie lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni e inserito nel calendario del Centro genitori e bambini del Comune di Trento. L’iniziativa si ripete venerdì 5 giugno, alla stessa ora, nella biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, alla biblioteca di Meano.

Sempre giovedì, alle 16.30, la biblioteca di Ravina propone Storie di prima estate, letture di albi illustrati per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle ragazze e dei ragazzi del Servizio Civile.

Venerdì 5 giugno, alle 10.30, la biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty ospita Mi leggi una storia?, letture ad alta voce per bambini dai 3 anni. L’iniziativa verrà riproposta anche sabato 6 giugno, alla stessa ora, sempre alla Palazzina Liberty.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, le biblioteche di Povo, Mattarello, Gardolo e Argentario propongono spazi dedicati ai Giochi da tavolo, occasione per trascorrere alcune ore in compagnia. L’appuntamento, in programma alla stessa ora alla biblioteca dei ragazzi della Palazzina Liberty, e sempre dedicato ai giochi da tavolo, è riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

(Fonte e per il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)