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Estate 2026: aumentano costi per vacanze al mare +3,0%, in montagna +2,8% e in crociera +4,7%

Di Redazione

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Con l’arrivo della bella stagione e la delle scuole, sono molti gli italiani che stanno programmando le proprie vacanze estive. Un lusso che non tutti si potranno permettere, visti i rincari non solo dei costi per partire, ma anche dei costi a cui far fronte ogni giorno, a partire dai carburanti e dall’energia. Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 44% degli italiani andrà in vacanza. Di questi, la maggior parte (54,8%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità presso amici e parenti.

Si conferma anche quest’anno, inoltre, la tendenza a rimanere entro i confini nazionali: oltre l’84% degli italiani farà questa scelta, visti anche i costi esorbitanti dei voli, schizzati all’insù dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente.

Dal monitoraggio realizzato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, emerge che una famiglia di 4 persone, composta da 2 adulti e due minori, spenderà per una vacanza di una settimana in una località balneare ben 6.733,90 euro, il +3,0% rispetto allo scorso anno.

Altrettanto care le vacanze in montagna: gli amanti del trekking e della natura spenderanno, per un soggiorno della stessa durata, per 4 persone, 4.914,60, il +2,8% rispetto al 2025.

Per chi sceglie di imbarcarsi in una nave da crociera la spesa ammonterà a 6.616,36 euro per una famiglia di 4 persone. In questo caso pesano in maniera determinante gli extra, pacchetti e bevande.

Aumentano notevolmente i costi della sosta in autostrade (panini, bibite, gelati e caffè) che segnano un rincaro del +5,4%, con prezzi che si discostano in maniera spesso inaudita rispetto a quelli registrati in un qualsiasi bar/alimentari.

Discorso a parte merita la questione carburanti. I costi presi in esame riportano i prezzi applicati negli ultimi giorni, anche se purtroppo sappiamo che le tensioni in Medio Oriente rendono instabile il mercato.

Di seguito le tabelle che mostrano, nel dettaglio, i costi da sostenere per una vacanza al mare e in montagna.

I costi presi in considerazione sono relativi al periodo di alta stagione (fine luglio – inizio agosto).

Aumento medio 2026/2025
Vacanza al mare per 4 persone3,00%
Vacanza in montagna per 4 persone2,80%
Crociera per 4 persone4,70%
Costo medio aumento vacanza3,50%
SETTIMANA AL MARE20252026Var.% 2026/2025
TRASPORTO ANDATA   
Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)86,45 €95,45 €10,4%
Pedaggio autostrade50,70 €51,60 €2%
Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)60,90 €64,20 €5,4%
Totale198,05 €211,25 €6,7%
ALBERGO   
2 camere doppie al giorno (a camera ½ pens.)296,60 €304,80 €3%
Totale (per 7 notti)4.152,40 €4.267,20 €3%
STABILIMENTO BALNEARE   
2 lettini e 1 ombrellone per 7 giorni284,50 €288,90 €2%
consumazioni al bar di bibite, snack, gelati, caffè266,20 €273,50 €3%
Totale550,70 €562,40 €2%
ESCURSIONI   
1 di mezza giornata in località caratteristica, a persona (comprensiva di trasporto+guida autorizzata)45,80 €46,50 €2%
1 della durata giornaliera in barca, a persona (comprensiva di trasporto, accompagnatori, pranzo a bordo, ingresso parco marino e aperitivo)99,60 €102,50 €3%
Totale581,60 €596,00 €2%
SPORT E DIVERTIMENTI   
Sale giochi, noleggio pattino, ecc. (al giorno, a persona)19,90 €20,60 €4%
Totale557,20 €576,80 €4%
RISTORANTI   
1 cena costo medio per 4 persone264,80 €272,50 €3%
PUB   
1 serata al pub con 2 consumazioni36,50 €36,50 €0%
TRASPORTO RITORNO   
Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)86,45 €95,45 €10,4%
Pedaggio autostrade50,70 €51,60 €2%
Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)60,90 €64,20 €5,4%
Totale198,05 €211,25 €6,7%
    
TOTALE COMPLESSIVO6.539,30 €6.733,90 €3,0%
SETTIMANA IN MONTAGNA20252026Var.% 2026/2025
TRASPORTO ANDATA   
Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)86,45 €95,45 €10,4%
Pedaggio autostrade50,70 €51,60 €1,8%
Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)60,90 €64,20 €5,4%
Totale198,05 €211,25 €6,7%
ALBERGO   
2 camere doppie al giorno (a camera ½ pens.)224,60 €230,40 €3%
Totale (per 7 notti)3.144,40 €3.225,60 €3%
ESCURSIONI   
Escursione giornaliera in montagna (a persona)46,50 €47,50 €2%
Passeggiata a cavallo (1h a persona)39,00 €40,00 €3%
Totale342,00 €350,00 €2%
SPORT E DIVERTIMENTI   
Attrezzatura da trekking (scarpe e 2 bastoni Nordic Walking per 4 pax per 3gg322,90 €329,60 €2%
consumazioni al bar di bibite, snack, gelati, caffè264,60 €269,80 €2%
Totale587,50 €599,40 €2%
RISTORANTE   
1 cena costo medio per 4 persone277,60 €284,90 €3%
PUB   
1 serata con 2 consumazioni32,20 €32,20 €0%
TRASPORTO RITORNO   
Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)86,45 €95,45 €10,4%
Pedaggio autostrade50,70 €51,60 €2%
Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)60,90 €64,20 €5,4%
Totale198,05 €211,25 €6,7%
    
TOTALE COMPLESSIVO4.779,80 €4.914,60 €2,8%
SETTIMANA IN CROCIERA20252026Var.% 2026/2025
TRASPORTO ANDATA
Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)12,59 €13,93 €10,6%
Parcheggio porto75,90 €76,50 €0,8
TOTALE88,49 €90,43 €2,2%
BIGLIETTO CROCIERA (PENSIONE COMPLETA, A PERSONA)869,60 €924,00 €6%
TOTALE3.478,40 €3.696,00 €6%
ESCURSIONI   
1 di mezza giornata in località caratteristica, a persona (comprensiva di dessert di benvenuto+guida autorizzata)55,00 €58,00 €5%
1 della durata giornaliera al mare, a persona (comprensiva di accompagnatori, area privata attrezzata e pranzo a base di pesce)178,00 €181,00 €2%
TOTALE932,00 €956,00 €3%
Ingresso giornaliero area termale, a persona38,60 €39,90 €3%
TOTALE (3 gg)463,20 €478,80 €3%
   
Pacchetto exclusive (bevande extra scontate e room service) a persona20,00 €21,00 €5%
TOTALE80,00 €84,00 €5%
BEVANDE NON INCLUSE   
Pacchetto bevande analcoliche disponibilità giornaliera (a persona, al giorno)32,50 €33,50 €3%
TOTALE910,00 €938,00 €3%
PUB   
1 serata al pub con 2 consumazioni29,90 €29,90 €0%
CENA IN RISTORANTE NON INCLUSO   
1 cena costo medio per 4 persone238,40 €239,90 €1%
TRASPORTO RITORNO   
Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)12,59 €13,93 €10,6%
Parcheggio porto75,90 €76,50 €0,8
TOTALE88,49 €90,43 €2,2%
    
Wi-fi12,00 €12,90 €7%
TOTALE COMPLESSIVO6.320,88 €6.616,36 €4,7%

Federconsumatori

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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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