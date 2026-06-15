Estate 2026: aumentano costi per vacanze al mare +3,0%, in montagna +2,8% e in crociera +4,7%

Con l’arrivo della bella stagione e la delle scuole, sono molti gli italiani che stanno programmando le proprie vacanze estive. Un lusso che non tutti si potranno permettere, visti i rincari non solo dei costi per partire, ma anche dei costi a cui far fronte ogni giorno, a partire dai carburanti e dall’energia. Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 44% degli italiani andrà in vacanza. Di questi, la maggior parte (54,8%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità presso amici e parenti.
Si conferma anche quest’anno, inoltre, la tendenza a rimanere entro i confini nazionali: oltre l’84% degli italiani farà questa scelta, visti anche i costi esorbitanti dei voli, schizzati all’insù dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente.
Dal monitoraggio realizzato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, emerge che una famiglia di 4 persone, composta da 2 adulti e due minori, spenderà per una vacanza di una settimana in una località balneare ben 6.733,90 euro, il +3,0% rispetto allo scorso anno.
Altrettanto care le vacanze in montagna: gli amanti del trekking e della natura spenderanno, per un soggiorno della stessa durata, per 4 persone, 4.914,60, il +2,8% rispetto al 2025.
Per chi sceglie di imbarcarsi in una nave da crociera la spesa ammonterà a 6.616,36 euro per una famiglia di 4 persone. In questo caso pesano in maniera determinante gli extra, pacchetti e bevande.
Aumentano notevolmente i costi della sosta in autostrade (panini, bibite, gelati e caffè) che segnano un rincaro del +5,4%, con prezzi che si discostano in maniera spesso inaudita rispetto a quelli registrati in un qualsiasi bar/alimentari.
Discorso a parte merita la questione carburanti. I costi presi in esame riportano i prezzi applicati negli ultimi giorni, anche se purtroppo sappiamo che le tensioni in Medio Oriente rendono instabile il mercato.
Di seguito le tabelle che mostrano, nel dettaglio, i costi da sostenere per una vacanza al mare e in montagna.
I costi presi in considerazione sono relativi al periodo di alta stagione (fine luglio – inizio agosto).
|Aumento medio 2026/2025
|Vacanza al mare per 4 persone
|3,00%
|Vacanza in montagna per 4 persone
|2,80%
|Crociera per 4 persone
|4,70%
|Costo medio aumento vacanza
|3,50%
|SETTIMANA AL MARE
|2025
|2026
|Var.% 2026/2025
|TRASPORTO ANDATA
|Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)
|86,45 €
|95,45 €
|10,4%
|Pedaggio autostrade
|50,70 €
|51,60 €
|2%
|Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)
|60,90 €
|64,20 €
|5,4%
|Totale
|198,05 €
|211,25 €
|6,7%
|ALBERGO
|2 camere doppie al giorno (a camera ½ pens.)
|296,60 €
|304,80 €
|3%
|Totale (per 7 notti)
|4.152,40 €
|4.267,20 €
|3%
|STABILIMENTO BALNEARE
|2 lettini e 1 ombrellone per 7 giorni
|284,50 €
|288,90 €
|2%
|consumazioni al bar di bibite, snack, gelati, caffè
|266,20 €
|273,50 €
|3%
|Totale
|550,70 €
|562,40 €
|2%
|ESCURSIONI
|1 di mezza giornata in località caratteristica, a persona (comprensiva di trasporto+guida autorizzata)
|45,80 €
|46,50 €
|2%
|1 della durata giornaliera in barca, a persona (comprensiva di trasporto, accompagnatori, pranzo a bordo, ingresso parco marino e aperitivo)
|99,60 €
|102,50 €
|3%
|Totale
|581,60 €
|596,00 €
|2%
|SPORT E DIVERTIMENTI
|Sale giochi, noleggio pattino, ecc. (al giorno, a persona)
|19,90 €
|20,60 €
|4%
|Totale
|557,20 €
|576,80 €
|4%
|RISTORANTI
|1 cena costo medio per 4 persone
|264,80 €
|272,50 €
|3%
|PUB
|1 serata al pub con 2 consumazioni
|36,50 €
|36,50 €
|0%
|TRASPORTO RITORNO
|Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)
|86,45 €
|95,45 €
|10,4%
|Pedaggio autostrade
|50,70 €
|51,60 €
|2%
|Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)
|60,90 €
|64,20 €
|5,4%
|Totale
|198,05 €
|211,25 €
|6,7%
|TOTALE COMPLESSIVO
|6.539,30 €
|6.733,90 €
|3,0%
|SETTIMANA IN MONTAGNA
|2025
|2026
|Var.% 2026/2025
|TRASPORTO ANDATA
|Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)
|86,45 €
|95,45 €
|10,4%
|Pedaggio autostrade
|50,70 €
|51,60 €
|1,8%
|Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)
|60,90 €
|64,20 €
|5,4%
|Totale
|198,05 €
|211,25 €
|6,7%
|ALBERGO
|2 camere doppie al giorno (a camera ½ pens.)
|224,60 €
|230,40 €
|3%
|Totale (per 7 notti)
|3.144,40 €
|3.225,60 €
|3%
|ESCURSIONI
|Escursione giornaliera in montagna (a persona)
|46,50 €
|47,50 €
|2%
|Passeggiata a cavallo (1h a persona)
|39,00 €
|40,00 €
|3%
|Totale
|342,00 €
|350,00 €
|2%
|SPORT E DIVERTIMENTI
|Attrezzatura da trekking (scarpe e 2 bastoni Nordic Walking per 4 pax per 3gg
|322,90 €
|329,60 €
|2%
|consumazioni al bar di bibite, snack, gelati, caffè
|264,60 €
|269,80 €
|2%
|Totale
|587,50 €
|599,40 €
|2%
|RISTORANTE
|1 cena costo medio per 4 persone
|277,60 €
|284,90 €
|3%
|PUB
|1 serata con 2 consumazioni
|32,20 €
|32,20 €
|0%
|TRASPORTO RITORNO
|Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)
|86,45 €
|95,45 €
|10,4%
|Pedaggio autostrade
|50,70 €
|51,60 €
|2%
|Sosta autostrada (panini-bibite-caffè)
|60,90 €
|64,20 €
|5,4%
|Totale
|198,05 €
|211,25 €
|6,7%
|TOTALE COMPLESSIVO
|4.779,80 €
|4.914,60 €
|2,8%
|SETTIMANA IN CROCIERA
|2025
|2026
|Var.% 2026/2025
|TRASPORTO ANDATA
|Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)
|12,59 €
|13,93 €
|10,6%
|Parcheggio porto
|75,90 €
|76,50 €
|0,8
|TOTALE
|88,49 €
|90,43 €
|2,2%
|BIGLIETTO CROCIERA (PENSIONE COMPLETA, A PERSONA)
|869,60 €
|924,00 €
|6%
|TOTALE
|3.478,40 €
|3.696,00 €
|6%
|ESCURSIONI
|1 di mezza giornata in località caratteristica, a persona (comprensiva di dessert di benvenuto+guida autorizzata)
|55,00 €
|58,00 €
|5%
|1 della durata giornaliera al mare, a persona (comprensiva di accompagnatori, area privata attrezzata e pranzo a base di pesce)
|178,00 €
|181,00 €
|2%
|TOTALE
|932,00 €
|956,00 €
|3%
|Ingresso giornaliero area termale, a persona
|38,60 €
|39,90 €
|3%
|TOTALE (3 gg)
|463,20 €
|478,80 €
|3%
|Pacchetto exclusive (bevande extra scontate e room service) a persona
|20,00 €
|21,00 €
|5%
|TOTALE
|80,00 €
|84,00 €
|5%
|BEVANDE NON INCLUSE
|Pacchetto bevande analcoliche disponibilità giornaliera (a persona, al giorno)
|32,50 €
|33,50 €
|3%
|TOTALE
|910,00 €
|938,00 €
|3%
|PUB
|1 serata al pub con 2 consumazioni
|29,90 €
|29,90 €
|0%
|CENA IN RISTORANTE NON INCLUSO
|1 cena costo medio per 4 persone
|238,40 €
|239,90 €
|1%
|TRASPORTO RITORNO
|Pieno benzina 1,909 € al litro (2026)
|12,59 €
|13,93 €
|10,6%
|Parcheggio porto
|75,90 €
|76,50 €
|0,8
|TOTALE
|88,49 €
|90,43 €
|2,2%
|Wi-fi
|12,00 €
|12,90 €
|7%
|TOTALE COMPLESSIVO
|6.320,88 €
|6.616,36 €
|4,7%
Federconsumatori