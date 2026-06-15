Estate 2026: aumentano costi per vacanze al mare +3,0%, in montagna +2,8% e in crociera +4,7%

Con l’arrivo della bella stagione e la delle scuole, sono molti gli italiani che stanno programmando le proprie vacanze estive. Un lusso che non tutti si potranno permettere, visti i rincari non solo dei costi per partire, ma anche dei costi a cui far fronte ogni giorno, a partire dai carburanti e dall’energia. Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 44% degli italiani andrà in vacanza. Di questi, la maggior parte (54,8%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando ospitalità presso amici e parenti.

Si conferma anche quest’anno, inoltre, la tendenza a rimanere entro i confini nazionali: oltre l’84% degli italiani farà questa scelta, visti anche i costi esorbitanti dei voli, schizzati all’insù dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente.

Dal monitoraggio realizzato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, emerge che una famiglia di 4 persone, composta da 2 adulti e due minori, spenderà per una vacanza di una settimana in una località balneare ben 6.733,90 euro, il +3,0% rispetto allo scorso anno.

Altrettanto care le vacanze in montagna: gli amanti del trekking e della natura spenderanno, per un soggiorno della stessa durata, per 4 persone, 4.914,60, il +2,8% rispetto al 2025.

Per chi sceglie di imbarcarsi in una nave da crociera la spesa ammonterà a 6.616,36 euro per una famiglia di 4 persone. In questo caso pesano in maniera determinante gli extra, pacchetti e bevande.

Aumentano notevolmente i costi della sosta in autostrade (panini, bibite, gelati e caffè) che segnano un rincaro del +5,4%, con prezzi che si discostano in maniera spesso inaudita rispetto a quelli registrati in un qualsiasi bar/alimentari.

Discorso a parte merita la questione carburanti. I costi presi in esame riportano i prezzi applicati negli ultimi giorni, anche se purtroppo sappiamo che le tensioni in Medio Oriente rendono instabile il mercato.

Di seguito le tabelle che mostrano, nel dettaglio, i costi da sostenere per una vacanza al mare e in montagna.

I costi presi in considerazione sono relativi al periodo di alta stagione (fine luglio – inizio agosto).

Aumento medio 2026/2025 Vacanza al mare per 4 persone 3,00% Vacanza in montagna per 4 persone 2,80% Crociera per 4 persone 4,70% Costo medio aumento vacanza 3,50%

SETTIMANA AL MARE 2025 2026 Var.% 2026/2025 TRASPORTO ANDATA Pieno benzina 1,909 € al litro (2026) 86,45 € 95,45 € 10,4% Pedaggio autostrade 50,70 € 51,60 € 2% Sosta autostrada (panini-bibite-caffè) 60,90 € 64,20 € 5,4% Totale 198,05 € 211,25 € 6,7% ALBERGO 2 camere doppie al giorno (a camera ½ pens.) 296,60 € 304,80 € 3% Totale (per 7 notti) 4.152,40 € 4.267,20 € 3% STABILIMENTO BALNEARE 2 lettini e 1 ombrellone per 7 giorni 284,50 € 288,90 € 2% consumazioni al bar di bibite, snack, gelati, caffè 266,20 € 273,50 € 3% Totale 550,70 € 562,40 € 2% ESCURSIONI 1 di mezza giornata in località caratteristica, a persona (comprensiva di trasporto+guida autorizzata) 45,80 € 46,50 € 2% 1 della durata giornaliera in barca, a persona (comprensiva di trasporto, accompagnatori, pranzo a bordo, ingresso parco marino e aperitivo) 99,60 € 102,50 € 3% Totale 581,60 € 596,00 € 2% SPORT E DIVERTIMENTI Sale giochi, noleggio pattino, ecc. (al giorno, a persona) 19,90 € 20,60 € 4% Totale 557,20 € 576,80 € 4% RISTORANTI 1 cena costo medio per 4 persone 264,80 € 272,50 € 3% PUB 1 serata al pub con 2 consumazioni 36,50 € 36,50 € 0% TRASPORTO RITORNO Pieno benzina 1,909 € al litro (2026) 86,45 € 95,45 € 10,4% Pedaggio autostrade 50,70 € 51,60 € 2% Sosta autostrada (panini-bibite-caffè) 60,90 € 64,20 € 5,4% Totale 198,05 € 211,25 € 6,7% TOTALE COMPLESSIVO 6.539,30 € 6.733,90 € 3,0%

SETTIMANA IN MONTAGNA 2025 2026 Var.% 2026/2025 TRASPORTO ANDATA Pieno benzina 1,909 € al litro (2026) 86,45 € 95,45 € 10,4% Pedaggio autostrade 50,70 € 51,60 € 1,8% Sosta autostrada (panini-bibite-caffè) 60,90 € 64,20 € 5,4% Totale 198,05 € 211,25 € 6,7% ALBERGO 2 camere doppie al giorno (a camera ½ pens.) 224,60 € 230,40 € 3% Totale (per 7 notti) 3.144,40 € 3.225,60 € 3% ESCURSIONI Escursione giornaliera in montagna (a persona) 46,50 € 47,50 € 2% Passeggiata a cavallo (1h a persona) 39,00 € 40,00 € 3% Totale 342,00 € 350,00 € 2% SPORT E DIVERTIMENTI Attrezzatura da trekking (scarpe e 2 bastoni Nordic Walking per 4 pax per 3gg 322,90 € 329,60 € 2% consumazioni al bar di bibite, snack, gelati, caffè 264,60 € 269,80 € 2% Totale 587,50 € 599,40 € 2% RISTORANTE 1 cena costo medio per 4 persone 277,60 € 284,90 € 3% PUB 1 serata con 2 consumazioni 32,20 € 32,20 € 0% TRASPORTO RITORNO Pieno benzina 1,909 € al litro (2026) 86,45 € 95,45 € 10,4% Pedaggio autostrade 50,70 € 51,60 € 2% Sosta autostrada (panini-bibite-caffè) 60,90 € 64,20 € 5,4% Totale 198,05 € 211,25 € 6,7% TOTALE COMPLESSIVO 4.779,80 € 4.914,60 € 2,8%

SETTIMANA IN CROCIERA 2025 2026 Var.% 2026/2025 TRASPORTO ANDATA Pieno benzina 1,909 € al litro (2026) 12,59 € 13,93 € 10,6% Parcheggio porto 75,90 € 76,50 € 0,8 TOTALE 88,49 € 90,43 € 2,2% BIGLIETTO CROCIERA (PENSIONE COMPLETA, A PERSONA) 869,60 € 924,00 € 6% TOTALE 3.478,40 € 3.696,00 € 6% ESCURSIONI 1 di mezza giornata in località caratteristica, a persona (comprensiva di dessert di benvenuto+guida autorizzata) 55,00 € 58,00 € 5% 1 della durata giornaliera al mare, a persona (comprensiva di accompagnatori, area privata attrezzata e pranzo a base di pesce) 178,00 € 181,00 € 2% TOTALE 932,00 € 956,00 € 3% Ingresso giornaliero area termale, a persona 38,60 € 39,90 € 3% TOTALE (3 gg) 463,20 € 478,80 € 3% Pacchetto exclusive (bevande extra scontate e room service) a persona 20,00 € 21,00 € 5% TOTALE 80,00 € 84,00 € 5% BEVANDE NON INCLUSE Pacchetto bevande analcoliche disponibilità giornaliera (a persona, al giorno) 32,50 € 33,50 € 3% TOTALE 910,00 € 938,00 € 3% PUB 1 serata al pub con 2 consumazioni 29,90 € 29,90 € 0% CENA IN RISTORANTE NON INCLUSO 1 cena costo medio per 4 persone 238,40 € 239,90 € 1% TRASPORTO RITORNO Pieno benzina 1,909 € al litro (2026) 12,59 € 13,93 € 10,6% Parcheggio porto 75,90 € 76,50 € 0,8 TOTALE 88,49 € 90,43 € 2,2% Wi-fi 12,00 € 12,90 € 7% TOTALE COMPLESSIVO 6.320,88 € 6.616,36 € 4,7%

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