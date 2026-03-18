Festa del Papà: esperienze da vivere insieme e buoni benzina sono doni più gettonati

Si celebra il 19 marzo la Festa del Papà e, come ogni anno, è caccia al pensiero più originale.

C’è chi opta per opzioni più classiche (come un orologio, un profumo o un portafoglio) e chi spazia tra quelle più fantasiose (come la camicia su misura, il tag per rintracciare le chiavi, alla bottiglia con etichetta personalizzata o al calice con incisione del nome o di una dedica).

Qualunque regalo si scelga, il minimo comun denominatore è l’aumento di prezzo. Rispetto all’anno scorso, infatti, festeggiare il papà costerà mediamente il 3% in più. Crescono soprattutto i costi della camicia su misura e della cravatta (+7%). È quanto emerge dal consueto monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Anche i dolci tipici della tradizione non sono esenti dai rincari: il prezzo dei bignè di S. Giuseppe, aumenta del +4%. Alla luce di questi aumenti molti opteranno per dolci fai da te, dalle torte più tradizionali ai cupcake, tutti rigorosamente decorati “a tema”.

Il nostro Osservatorio ha monitorato anche i regali più gettonati nel 2026, stilando la classifica dei primi 5:

Escursioni (da quelle più avventurose a quelle più soft). Percorsi degustazione enogastronomica (da effettuare in loco o con dei box recapitati a casa). Buono benzina (molto apprezzato di questi tempi…). Spettacolo/concerto. Iniziative green (albero da piantare, adotta un alveare, gadget simbolici per donazioni a protezione degli oceani).

Federconsumatori

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio