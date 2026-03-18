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Festa del Papà: esperienze da vivere insieme e buoni benzina sono doni più gettonati

Di redazione

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Si celebra il 19 marzo la Festa del Papà e, come ogni anno, è caccia al pensiero più originale.

C’è chi opta per opzioni più classiche (come un orologio, un profumo o un portafoglio) e chi spazia tra quelle più fantasiose (come la camicia su misura, il tag per rintracciare le chiavi, alla bottiglia con etichetta personalizzata o al calice con incisione del nome o di una dedica).

Qualunque regalo si scelga, il minimo comun denominatore è l’aumento di prezzo. Rispetto all’anno scorso, infatti, festeggiare il papà costerà mediamente il 3% in più. Crescono soprattutto i costi della camicia su misura e della cravatta (+7%). È quanto emerge dal consueto monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Anche i dolci tipici della tradizione non sono esenti dai rincari: il prezzo dei bignè di S. Giuseppe, aumenta del +4%. Alla luce di questi aumenti molti opteranno per dolci fai da te, dalle torte più tradizionali ai cupcake, tutti rigorosamente decorati “a tema”.

Il nostro Osservatorio ha monitorato anche i regali più gettonati nel 2026, stilando la classifica dei primi 5:

  1. Escursioni (da quelle più avventurose a quelle più soft).
  2. Percorsi degustazione enogastronomica (da effettuare in loco o con dei box recapitati a casa).
  3. Buono benzina (molto apprezzato di questi tempi…).
  4. Spettacolo/concerto.
  5. Iniziative green (albero da piantare, adotta un alveare, gadget simbolici per donazioni a protezione degli oceani).

Federconsumatori

Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio
Regalo20252026var. %
Bigné di S. Giuseppe (al kg)                         23,00 €               24,00 €4%
Camicia su misura                         55,00 €               59,00 €7%
Cravatta                         45,00 €               47,95 €7%
Portafoglio in pelle                         51,50 €               52,99 €3%
Orologio di marca                       118,00 €             120,00 €2%
Smartwatch                       249,99 €             259,57 €4%
Tag chiavi                         39,00 €               39,00 €0%
Kit per la rasatura (sapone, pennello, rasoio)                         49,00 €               49,99 €2%
Profumo 100ml                         84,70 €               87,78 €4%
Libro fotografico                         18,20 €               18,90 €4%
Bottiglia di vino personalizzata                         32,70 €               34,00 €4%
Biglietto teatro                         33,50 €               35,00 €4%
Box degustazione vini                         41,50 €               43,00 €4%
Esperienza di guida auto da corsa                       103,50 €             109,00 €5%
Stella con il proprio nome                         39,90 €               39,90 €0%
Albero da piantare                         24,90 €               24,90 €0%
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