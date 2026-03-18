Festa del Papà: esperienze da vivere insieme e buoni benzina sono doni più gettonati

Si celebra il 19 marzo la Festa del Papà e, come ogni anno, è caccia al pensiero più originale.
C’è chi opta per opzioni più classiche (come un orologio, un profumo o un portafoglio) e chi spazia tra quelle più fantasiose (come la camicia su misura, il tag per rintracciare le chiavi, alla bottiglia con etichetta personalizzata o al calice con incisione del nome o di una dedica).
Qualunque regalo si scelga, il minimo comun denominatore è l’aumento di prezzo. Rispetto all’anno scorso, infatti, festeggiare il papà costerà mediamente il 3% in più. Crescono soprattutto i costi della camicia su misura e della cravatta (+7%). È quanto emerge dal consueto monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.
Anche i dolci tipici della tradizione non sono esenti dai rincari: il prezzo dei bignè di S. Giuseppe, aumenta del +4%. Alla luce di questi aumenti molti opteranno per dolci fai da te, dalle torte più tradizionali ai cupcake, tutti rigorosamente decorati “a tema”.
Il nostro Osservatorio ha monitorato anche i regali più gettonati nel 2026, stilando la classifica dei primi 5:
- Escursioni (da quelle più avventurose a quelle più soft).
- Percorsi degustazione enogastronomica (da effettuare in loco o con dei box recapitati a casa).
- Buono benzina (molto apprezzato di questi tempi…).
- Spettacolo/concerto.
- Iniziative green (albero da piantare, adotta un alveare, gadget simbolici per donazioni a protezione degli oceani).
Federconsumatori
Di seguito riportiamo la tabella di Federconsumatori con i costi in dettaglio
|Regalo
|2025
|2026
|var. %
|Bigné di S. Giuseppe (al kg)
|23,00 €
|24,00 €
|4%
|Camicia su misura
|55,00 €
|59,00 €
|7%
|Cravatta
|45,00 €
|47,95 €
|7%
|Portafoglio in pelle
|51,50 €
|52,99 €
|3%
|Orologio di marca
|118,00 €
|120,00 €
|2%
|Smartwatch
|249,99 €
|259,57 €
|4%
|Tag chiavi
|39,00 €
|39,00 €
|0%
|Kit per la rasatura (sapone, pennello, rasoio)
|49,00 €
|49,99 €
|2%
|Profumo 100ml
|84,70 €
|87,78 €
|4%
|Libro fotografico
|18,20 €
|18,90 €
|4%
|Bottiglia di vino personalizzata
|32,70 €
|34,00 €
|4%
|Biglietto teatro
|33,50 €
|35,00 €
|4%
|Box degustazione vini
|41,50 €
|43,00 €
|4%
|Esperienza di guida auto da corsa
|103,50 €
|109,00 €
|5%
|Stella con il proprio nome
|39,90 €
|39,90 €
|0%
|Albero da piantare
|24,90 €
|24,90 €
|0%