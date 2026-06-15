Intervento notturno sulla Seconda Torre del Sella: recuperata cordata di tre scalatori

Si è concluso intorno alle 22.20 di ieri un intervento di soccorso per una cordata composta da tre scalatori rimasti bloccati sulla via Kasnapoff, sulla Seconda Torre del Sella, in Val di Fassa.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 21 dagli stessi alpinisti – un uomo e due donne di Padova e provincia del 1997 e del 1998 – che si trovavano a circa 50 metri dall’uscita della via. Dopo essersi attardati durante la salita, l’arrivo del buio aveva reso difficoltosa la loro progressione.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero, mentre i soccorritori della Stazione Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. A bordo dell’elicottero è stato imbarcato un secondo tecnico di elisoccorso della Stazione e il velivolo ha raggiunto la zona dell’intervento.

Individuata la cordata, i due tecnici di elisoccorso sono stati verricellati in parete fino alla sosta dove erano assicurati i tre illesi. I tre scalatori sono stati quindi recuperati con il verricello in due successive rotazioni e trasferiti a Canazei, da dove sono stati accompagnati alla macchina. Per loro non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico Trentino)