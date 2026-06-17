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Maturità 2026, si parte il 18 giugno: oltre 527mila candidati in Italia

Di Redazione
students concentrating in a classroom setting
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La Maturità 2026 parte giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, sarà la volta della seconda prova. In tutta Italia i candidati sono 527.747, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025.

I dati sono stati diffusi dal Ministero dell’scuola-stop-ai-diplomifici-piu-fondi-e-carta-docenti-ai-supplenti/”>Istruzione e del Merito in vista dell’avvio dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Gli studenti interni sono 513.738, mentre i candidati esterni sono 14.009.

La distribuzione per indirizzo conferma il peso prevalente dei licei: sono 273.959 i candidati provenienti dai percorsi liceali, 167.104 dagli istituti tecnici e 86.684 dagli istituti professionali.

Le commissioni d’esame insediate martedì 16 giugno sono 13.996. Secondo quanto comunicato dal Ministero, sono composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica.

Nel Trentino-Alto Adige i candidati complessivi sono 8.923. Il dato relativo a Trento è di 4.637 candidati totali, di cui 4.584 interni e 53 esterni, con 140 commissioni.

Le province e i gruppi linguistici dell’Alto Adige completano il quadro regionale: Bolzano italiana conta 1.454 candidati, Bolzano tedesca 2.743 e Bolzano ladina 89.

A livello regionale, la percentuale degli ammessi all’esame per l’anno scolastico 2025/2026 è pari al 96,4% in Trentino-Alto Adige. Il dato nazionale degli ammessi è del 96,8%.

Come ogni anno, la prima prova sarà comune a tutti gli indirizzi e rappresenterà il primo passaggio ufficiale dell’esame. La seconda prova, invece, varierà in base al percorso di studi e alle discipline caratterizzanti.

Il Ministero ha predisposto anche una pagina informativa dedicata agli Esami di Stato, rivolta a studenti, famiglie e personale scolastico. Per oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi italiani si apre così la fase conclusiva del percorso scolastico superiore: un passaggio che resta, nonostante i cambiamenti della scuola e della società, uno dei momenti simbolici più riconoscibili della vita studentesca.

Redazione
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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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