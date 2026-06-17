Maturità 2026, si parte il 18 giugno: oltre 527mila candidati in Italia

La Maturità 2026 parte giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, sarà la volta della seconda prova. In tutta Italia i candidati sono 527.747, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025.

I dati sono stati diffusi dal Ministero dell’scuola-stop-ai-diplomifici-piu-fondi-e-carta-docenti-ai-supplenti/”>Istruzione e del Merito in vista dell’avvio dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Gli studenti interni sono 513.738, mentre i candidati esterni sono 14.009.

La distribuzione per indirizzo conferma il peso prevalente dei licei: sono 273.959 i candidati provenienti dai percorsi liceali, 167.104 dagli istituti tecnici e 86.684 dagli istituti professionali.

Le commissioni d’esame insediate martedì 16 giugno sono 13.996. Secondo quanto comunicato dal Ministero, sono composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica.

Nel Trentino-Alto Adige i candidati complessivi sono 8.923. Il dato relativo a Trento è di 4.637 candidati totali, di cui 4.584 interni e 53 esterni, con 140 commissioni.

Le province e i gruppi linguistici dell’Alto Adige completano il quadro regionale: Bolzano italiana conta 1.454 candidati, Bolzano tedesca 2.743 e Bolzano ladina 89.

A livello regionale, la percentuale degli ammessi all’esame per l’anno scolastico 2025/2026 è pari al 96,4% in Trentino-Alto Adige. Il dato nazionale degli ammessi è del 96,8%.

Come ogni anno, la prima prova sarà comune a tutti gli indirizzi e rappresenterà il primo passaggio ufficiale dell’esame. La seconda prova, invece, varierà in base al percorso di studi e alle discipline caratterizzanti.

Il Ministero ha predisposto anche una pagina informativa dedicata agli Esami di Stato, rivolta a studenti, famiglie e personale scolastico. Per oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi italiani si apre così la fase conclusiva del percorso scolastico superiore: un passaggio che resta, nonostante i cambiamenti della scuola e della società, uno dei momenti simbolici più riconoscibili della vita studentesca.