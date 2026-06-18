Treni, Alta velocità nel caos: Federconsumatori chiede un incontro urgente al Ministero

Due giorni consecutivi di gravi disagi sulle linee ferroviarie italiane riaccendono il tema dello stato dell’Alta velocità. Federconsumatori parla di una situazione ormai “di emergenza permanente” e chiede un incontro urgente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dopo la sospensione della linea Milano Rogoredo-Piacenza, dovuta a verifiche tecniche sulla linea elettrica, con treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti, nuovi problemi hanno interessato anche la tratta Napoli-Roma, paralizzata da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti. I treni Alta velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale, con maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

I dati dell’Osservatorio Federconsumatori

Secondo Federconsumatori, non si tratta più di episodi isolati. L’Osservatorio nazionale dell’associazione ha monitorato i disagi nel 2026 e, sulla base dei dati raccolti nei primi quattro mesi dell’anno, sostiene che mediamente ogni mese soltanto 6 giorni su 30 avrebbero registrato un servizio regolare. Nei restanti giorni si sarebbero verificati disservizi di diversa entità, con ricadute su cittadini, lavoratori, pendolari e passeggeri con minore flessibilità negli spostamenti.

“Due giorni, due linee strategiche, migliaia di passeggeri penalizzati”, denuncia l’associazione, che collega la situazione anche all’avvicinarsi della stagione estiva, quando il traffico ferroviario è destinato ad aumentare.

La richiesta di incontro al Ministero

Federconsumatori ritiene quindi non più rinviabile un confronto con il Ministero, per individuare misure strutturali capaci di riportare il servizio ferroviario a livelli adeguati alle esigenze dei cittadini.

I rimborsi per i passeggeri

L’associazione ricorda inoltre che i passeggeri coinvolti in ritardi superiori ai 60 minuti o in cancellazioni possono avere diritto al rimborso parziale o totale del biglietto, secondo la normativa europea vigente. Per informazioni e supporto nelle pratiche, Federconsumatori invita i viaggiatori a rivolgersi agli sportelli presenti sul territorio nazionale.