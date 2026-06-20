Trento, “Fiori al centro”: letture, passeggiate e primo soccorso negli spazi verdi della città

Letture per bambini, passeggiate alla scoperta del territorio e un corso di primo soccorso pediatrico. Prosegue anche la prossima settimana il programma di “Fiori al centro 2026 – Il tempo del verde”, il festival che anima gli spazi verdi di Trento con eventi, laboratori e attività diffuse in città.

Si parte mercoledì 24 giugno, dalle 16 alle 17.30, nel giardino pensile di piazza Battisti, con “Letture animate per i piccoli”: un pomeriggio di racconti e attività dedicate ai temi dell’ambiente, del clima e della salute, pensato per riflettere sul legame tra passato, presente e futuro. L’appuntamento, curato dalla Biblioteca comunale e dai ragazzi in Servizio Civile, è rivolto alle famiglie con ingresso gratuito.

Venerdì 26 giugno, dalle 16 alle 19, è la volta di “Passi verdi verso il Doss Trento”, inserito nel calendario di “Attraversamenti”, il ciclo di incontri che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta del territorio con un occhio di riguardo al verde urbano. Partendo dalla sponda sinistra dell’Adige e guidati dall’accompagnatrice di territorio Anna Brugnara, i partecipanti raggiungeranno il Doss Trento, luogo dalla storia geologica importante e testimone silenzioso dei mutamenti del paesaggio.

L’attività, organizzata dalla Rete di riserve del Monte Bondone, è gratuita ma a prenotazione obbligatoria, scrivendo a ufficio.verde@comune.trento.it o telefonando allo 0461 884528. Il ritrovo è in Lungadige Monte Grappa, alla stazione della funivia.

Si chiude sabato 27 giugno, ancora nel giardino pensile di piazza Cesare Battisti, dalle 15 alle 18.30, con un pomeriggio dedicato alle manovre salvavita pediatriche. I volontari della Croce Rossa Italiana illustreranno, tra spiegazioni e simulazioni pratiche, le tecniche di base per ripristinare battito cardiaco e respirazione. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Fonte: Comune di Trento. Il programma completo di Fiori al centro è consultabile sul sito del Comune.