Mutui in Trentino-Alto Adige, richiesti in media 186 mila euro

Nel secondo trimestre del 2026 in Trentino-Alto Adige l’importo medio richiesto per un mutuo è pari a 186.301 euro. Il dato emerge dall’Osservatorio MutuiOnline.it, che ha analizzato l’andamento del mercato dei mutui nella regione.

Secondo l’estratto diffuso dal comparatore, il TAN medio del tasso fisso risulta in calo al 3,26%. Il dato conferma l’interesse per il fisso, una formula che negli ultimi anni è tornata centrale nelle scelte di molte famiglie, soprattutto in una fase in cui la rata resta uno degli elementi più delicati nella pianificazione dell’acquisto casa.

Il comunicato segnala anche che, dopo il rialzo della Bce, è atteso un aumento del variabile. Per chi sta valutando un finanziamento, questo rende ancora più importante confrontare con attenzione le condizioni proposte dagli istituti di credito, non fermandosi solo al tasso nominale ma considerando anche spese accessorie, durata, sostenibilità della rata e costo complessivo del mutuo.

All’interno della regione, Bolzano registra gli importi medi richiesti più alti. Il dato non sorprende, considerando il livello dei prezzi immobiliari nel capoluogo altoatesino e in molte aree del territorio provinciale. Anche in Trentino, però, il tema casa resta centrale, soprattutto per giovani coppie, famiglie e lavoratori che cercano un’abitazione nei centri urbani o nelle zone turistiche.

La fotografia dell’Osservatorio va letta come indicazione di mercato, non come previsione individuale. Ogni mutuo dipende infatti dal profilo del richiedente, dal reddito, dalla durata del finanziamento, dal valore dell’immobile e dalla percentuale di intervento della banca.