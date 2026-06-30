Cinte Tesino, firmato il protocollo per il coliving

A Cinte Tesino arriva il quarto progetto di coliving avviato in Trentino. Il protocollo d’intesa firmato in giornata mette insieme Provincia, Itea, Fondazione Franco Demarchi, Comune e Comunità Valsugana e Tesino con un obiettivo preciso: contrastare lo spopolamento attraverso il recupero di alloggi pubblici oggi sottoutilizzati.

Il progetto parte in via sperimentale con otto alloggi di proprietà del Comune di Cinte Tesino, con la possibilità di ampliare in seguito l’offerta. L’immobile individuato si trova all’ingresso del paese, in via dei Perteganti, e sarà destinato a famiglie che sceglieranno di trasferirsi nella Conca del Tesino. Dopo Luserna, Canal San Bovo e Vallarsa, si tratta del quarto coliving promosso dalla Provincia in territori a maggiore rischio di emigrazione giovanile.

“Queste esperienze hanno mostrato di poter rispondere in modo efficace al bisogno di casa e al tempo stesso rafforzare i legami sociali nei territori coinvolti”, spiega l’assessore provinciale alle politiche per la casa Simone Marchiori.

Il sindaco di Cinte Tesino, Leonardo Ceccato, indica nel recupero dello stabile un apporto decisivo per mantenere servizi fondamentali come gli asili. Per il presidente della Comunità Valsugana e Tesino, Claudio Ceppinati, il tema non è soltanto offrire case: “Abbiamo bisogno di famiglie che vogliano investire nelle nostre comunità con un vero progetto di vita”.

Il modello combina spazi privati e dimensione comunitaria, con percorsi di accompagnamento curati dalla Fondazione Demarchi. “Vogliamo far sbocciare sinergie autentiche – spiega Valentina Chizzola, ricercatrice della Fondazione e referente del progetto –. Accompagniamo le persone perché si insedino con consapevolezza e con aspettative chiare su cosa significhi vivere in montagna, e seguiamo allo stesso tempo la comunità residente”.