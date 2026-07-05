Cultura

A riguardo del matrimonio di Taylor Swift

Di martinacecco

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  1. Il matrimonio in uno si è pochi e in due si è anche troppi, 1000 furono i garibaldini, non mi pare che l’impresa sia così importante come questa, da commemorare, si può passare oltre.
  2. Moltissimi invitati erano VIP, cantanti, attori e professionisti provenienti da due secoli, probabilmente si realizza un sogno che da bambina pulsava, essere circondata da persone importanti.
  3. Ottima idea uno Stadio per un matrimonio, che se non piace si possono lanciare le uova dagli spalti, si può cantare come se si fosse a un concerto e si può sporcare per terra, nessun posto potrebbe essere meno problematico.
  4. No, non ha una ricaduta sociale, se non che forse per qualche tempo le orecchie riposano, se nascono bambini e cose del genere forse le radio avranno pietà di noi.
  5. Coso non lo conosciamo, in Italia, non c’è molto da dire, direi che possiamo passare oltre anche sullo sposino.
  6. T&T Just Married, no.. non è un perculamento.. il display in strada è stato acceso davvero in queste condizioni, che neanche una cover di Canvas.
  7. L’abito da sposa direi che conta come il due di picche con governo bastoni, perché tanto di vestiti di scena ne ha messi mille, uno in più, quasi meglio gli altri, anzi.. meglio gli altri decisamente.
  8. Il 3 luglio è uscito l’Album Confessions II di Madonna, il XV album dell’artista, che ha passato più o meno ufficialmente il suo testimone di pop star incontrastabile a Sabrina Carpenter, il giorno dopo il matrimonio in questione.
  9. Taylor Swift è questa in video, no, non è Lana del Rey. Non confondetevi.

M.

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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