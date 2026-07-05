A riguardo del matrimonio di Taylor Swift

- Il matrimonio in uno si è pochi e in due si è anche troppi, 1000 furono i garibaldini, non mi pare che l’impresa sia così importante come questa, da commemorare, si può passare oltre.
- Moltissimi invitati erano VIP, cantanti, attori e professionisti provenienti da due secoli, probabilmente si realizza un sogno che da bambina pulsava, essere circondata da persone importanti.
- Ottima idea uno Stadio per un matrimonio, che se non piace si possono lanciare le uova dagli spalti, si può cantare come se si fosse a un concerto e si può sporcare per terra, nessun posto potrebbe essere meno problematico.
- No, non ha una ricaduta sociale, se non che forse per qualche tempo le orecchie riposano, se nascono bambini e cose del genere forse le radio avranno pietà di noi.
- Coso non lo conosciamo, in Italia, non c’è molto da dire, direi che possiamo passare oltre anche sullo sposino.
- T&T Just Married, no.. non è un perculamento.. il display in strada è stato acceso davvero in queste condizioni, che neanche una cover di Canvas.
- L’abito da sposa direi che conta come il due di picche con governo bastoni, perché tanto di vestiti di scena ne ha messi mille, uno in più, quasi meglio gli altri, anzi.. meglio gli altri decisamente.
- Il 3 luglio è uscito l’Album Confessions II di Madonna, il XV album dell’artista, che ha passato più o meno ufficialmente il suo testimone di pop star incontrastabile a Sabrina Carpenter, il giorno dopo il matrimonio in questione.
- Taylor Swift è questa in video, no, non è Lana del Rey. Non confondetevi.
M.