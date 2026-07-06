Riva del Garda, serata su casa, affitti e appartamenti turistici

Casa, affitti e appartamenti turistici saranno al centro della serata pubblica organizzata a Riva del Garda per martedì 7 luglio alle 20.30 nella sala Alexander Langer, in viale Damiano Chiesa. L’incontro è rivolto sia a chi cerca casa sia ai proprietari interessati ad affittare il proprio immobile.

L’amministrazione comunale presenterà la fondazione Trentino Abitare, alla quale Riva del Garda ha recentemente aderito, insieme ai servizi offerti per favorire l’immissione sul mercato di alloggi in locazione residenziale. Durante la serata saranno illustrate anche la riforma dell’Imis e la campagna di controlli sugli appartamenti turistici.

Il tema della casa è una delle emergenze più rilevanti dell’Alto Garda e, più in generale, delle località turistiche dove la pressione degli affitti brevi e delle seconde case rende più difficile trovare alloggi stabili per residenti, famiglie e lavoratori.

Trentino Abitare propone un modello di mediazione nella gestione degli immobili, con garanzie per i proprietari: pagamento dell’affitto per tutta la durata del contratto, copertura delle spese, gestione degli inquilini e restituzione dell’alloggio nelle condizioni pattuite.

Attraverso il progetto “Fare casa”, la fondazione punta ad aumentare la disponibilità di alloggi privati destinati alla locazione residenziale. L’obiettivo è rispondere ai bisogni abitativi dei cittadini e dei nuclei familiari residenti in Trentino, ma anche dei lavoratori provenienti da altre regioni che intendono trasferirsi sul territorio per motivi professionali.

La serata sarà anche l’occasione per fare il punto sulle altre misure messe in campo dal Comune. L’amministrazione sottolinea infatti che la questione abitativa è complessa e non può essere affrontata con un’unica soluzione: per questo il lavoro riguarda contemporaneamente il rapporto con i proprietari, la fiscalità immobiliare e i controlli sul mercato turistico.