Invalidità civile malati oncologici, ORA!: “Trentino digitalizzi subito”

Il Trentino deve digitalizzare subito le procedure per l’accertamento dell’invalidità civile dei malati oncologici. È la richiesta avanzata da Davide Pellegrini e Laura Scalfi, esponenti di ORA!, che puntano il dito contro un sistema ritenuto ancora troppo burocratico rispetto al modello nazionale gestito dall’Inps.

Secondo ORA!, mentre nel resto d’Italia il medico può inserire direttamente nel portale Inps il cosiddetto “flag oncologico”, attivando automaticamente una corsia preferenziale per la visita entro 15 giorni, in Trentino la priorità sarebbe ancora gestita in parte attraverso passaggi documentali e verifiche manuali da parte delle segreterie dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino.

Il risultato, secondo Pellegrini e Scalfi, è un paradosso: l’autonomia speciale, che dovrebbe consentire al territorio di fare meglio e prima dello Stato, rischia invece di produrre un iter meno rapido proprio per i cittadini più fragili.

“L’autonomia speciale del Trentino è uno strumento straordinario di autogoverno, ma perde il suo significato profondo se non viene utilizzata per fare meglio e prima dello Stato centrale”, dichiarano Pellegrini e Scalfi. Per ORA! è “inaccettabile” che i pazienti oncologici, già impegnati in percorsi di cura complessi, debbano subire ritardi o appesantimenti causati dalla mancanza di piena interoperabilità tra medici, Asuit e Apapi.

Il movimento chiede quindi alla Giunta provinciale e ai vertici sanitari un intervento strutturale su tre fronti: una piattaforma provinciale capace di replicare l’automatismo del flag oncologico nazionale; l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico, per trasmettere direttamente alla Commissione medica la documentazione specialistica già disponibile; e una comunicazione digitale immediata tra accertamento sanitario e Apapi, così da accelerare anche l’eventuale erogazione dei benefici economici.

Per ORA!, la digitalizzazione non è solo una questione tecnica. È un tema di dignità, rapidità e tutela delle famiglie. “Su temi delicati come la salute e la dignità dei pazienti oncologici, l’efficienza non è un’opzione, è un obbligo”, concludono Pellegrini e Scalfi.