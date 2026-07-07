Case, Trentino-Alto Adige regione più cara d’Italia: prezzi a 3.281 €/m²

Il mercato immobiliare del Trentino-Alto Adige continua a muoversi su livelli molto alti. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni in vendita sono cresciuti dello 0,5%, raggiungendo una media regionale di 3.281 euro al metro quadro. Il dato, elaborato dall’Ufficio Studi di idealista, conferma il Trentino-Alto Adige come la regione più cara d’Italia per il mercato residenziale.
Il valore medio regionale resta nettamente superiore alla media nazionale, pari a 1.903 euro al metro quadro. Su base annua la crescita è del 4,1%, mentre rispetto al mese precedente si registra una lieve flessione dello 0,5%.
Il quadro interno alla regione resta però differenziato. A livello provinciale, Bolzano continua a spingere verso l’alto la media: nel secondo trimestre cresce dell’1,1% e raggiunge quota 4.610 euro al metro quadro, toccando il massimo storico dall’inizio delle rilevazioni di idealista. Trento, invece, registra un calo dell’1,7% e si attesta a 2.322 euro al metro quadro.
Anche nei capoluoghi il divario rimane evidente. Bolzano si conferma il capoluogo più caro della regione, con un prezzo medio di 4.793 euro al metro quadro, nonostante una flessione trimestrale dell’1,6%. Trento cresce invece dello 0,2% nel trimestre e arriva a 3.159 euro al metro quadro.
Il dato conferma una tendenza ormai consolidata: il Trentino-Alto Adige resta uno dei territori più complessi per chi cerca casa, con valori sostenuti da una domanda ancora solida e da un’offerta limitata, soprattutto nelle aree più attrattive. In Alto Adige il livello dei prezzi continua a collocarsi su fasce molto elevate, mentre in Trentino il mercato mostra segnali più selettivi, con differenze marcate tra capoluogo, valli turistiche e zone meno centrali.
A livello nazionale, secondo idealista, i prezzi delle abitazioni usate sono aumentati dello 0,6% nel secondo trimestre del 2026, con una crescita annua del 4,1%. Milano resta la città più costosa d’Italia con 5.165 euro al metro quadro, seguita da valori molto elevati anche a Roma, dove il prezzo medio arriva a 3.429 euro al metro quadro.