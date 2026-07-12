Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di iniziative della Biblioteca comunale, con appuntamenti che coinvolgono tutte le fasce d’età nelle diverse sedi cittadine e periferiche.

Mercoledì 15 luglio, dalle 16, alla biblioteca di Villazzano si terrà Letture sotto il sole, un pomeriggio dedicati ai piccoli lettori in cui verranno proposti racconti in inglese e in italiano. L’iniziativa è rivolta alle bambine e ai bambini dai 3 anni in su.

Alla biblioteca dell’Argentario, alle 17, si terrà l’incontro del Gruppo di lettura che si riunirà ogni secondo mercoledì del mese. Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca.argentario@comune.trento.it oppure telefonando al numero 0461 889797.

Giovedì 16 luglio, dalle 20 alle 21, sarà possibile partecipare al primo appuntamento delle Passeggiate culturali organizzate dalla biblioteca di Meano insieme all’Ecomuseo dell’Argentario. Accompagnati dalla guida di media montagna Luca Stefanelli, i partecipanti raggiungeranno il Dos di San Martino a Gazzadina, dove saranno narrate antiche leggende locali. Punto di ritrovo è la chiesa della Madonna di Caravaggio di Gazzadina. L’attività è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione sul sito di Ecomuseo dell’Argentario. Per maggiori informazioni sul punto di ritrovo esatto e sull’itinerario è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca.meano@comune.trento.it o al numero 0461 889758.

Venerdì 17 luglio, dalle 10 alle 12, alla biblioteca di Villazzano torna Spazio giochi da tavolo per una mattinata di divertimento aperta a tutti.

Nel pomeriggio, dalle 18, la sede centrale di via Roma apre le sue porte per il Biblio Tour una visita guidata agli spazi, ai servizi e alla storia della Biblioteca Comunale di Trento. I posti sono limitati, è quindi richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo cultura.bibliotn.ep@outlook.it.

La settimana si conclude sabato 18 luglio alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty con There are so many stories beneath the sea!, letture ad alta voce in lingua inglese per bambine e bambini dai 3 anni in su.

(Fonte e per il programma completo: Biblioteca comunale di Trento)