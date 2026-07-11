Precipita per 40 metri sulla Roda del Diavolo: climber elitrasportata al Santa Chiara

Una climber altoatesina, nata nel 1962, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitata per circa 40 metri durante un’arrampicata sulla Roda del Diavolo, nel gruppo delle Coronelle, sopra Vigo di Fassa.

L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 11 luglio sulla parete ovest della montagna, a circa 2.400 metri di quota. La donna stava procedendo da prima di cordata sul secondo tiro della via Kaufmann insieme al compagno, anch’egli altoatesino e nato nel 1962.

Per cause in corso di accertamento, la climber è precipitata lungo la parete, arrestando la caduta al suolo dopo una quarantina di metri e riportando gravi traumi. Il compagno è rimasto illeso e assicurato alla sosta fino all’arrivo dei soccorritori.

L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 10.30 da una seconda cordata impegnata sulla stessa parete. I componenti del gruppo avevano assistito all’incidente.

La Centrale unica di emergenza ha attivato gli operatori della Stazione Centro Fassa del Soccorso alpino e speleologico trentino e l’elicottero.

Raggiunta la parete, i soccorritori hanno messo in sicurezza il compagno della donna, mentre l’équipe sanitaria ha prestato le prime cure alla ferita. Dopo essere stata immobilizzata e sistemata sulla barella, la climber è stata recuperata con l’elicottero e trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Chiara.

L’intervento si è concluso intorno alle 13.30 con l’accompagnamento a valle delle persone rimaste illese.