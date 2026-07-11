Trento. “Sport nel verde”: gli appuntamenti della prossima settimana

Prosegue il calendario di appuntamenti di Sport nel verde, che anche questa estate porta nelle aree verdi cittadine numerose iniziative sportive gratuite e aperte alla cittadinanza, offrendo occasioni di movimento e socialità per ogni fascia d’età.

Lunedì 13 luglio, dalle 10.30 alle 12, il giardino di Canova accoglierà Isole ludico-ricreative, uno spazio dedicato a giochi di movimento e piccoli laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni, proposto dall’associazione Carpe Diem. La partecipazione è libera, in caso di pioggia l’attività sarà annullata. In serata, dalle 19.30 alle 20.30, al parco di Melta l’associazione Scattomatto a tuttosport coinvolgerà grandi e piccini in una sessione di Zumba. La partecipazione è libera, il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo l’attività verrà annullata.

Martedì 14 luglio, dalle 18 alle 20, il giardino Maria Teresa d’Asburgo ospiterà una lezione di Tango argentino aperta a tutti, organizzata dall’associazione Tango al buio. È consigliata la prenotazione scrivendo a tango.albuio@gmail.com oppure telefonando al numero 347 0194799. Sempre martedì dalle 18 alle 19, al parco di Melta, ci sarà un appuntamento con il Tai-Chi, promosso dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, il punto di ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di pioggia l’attività verrà annullata. E ancora, dalle 18.30 alle 20 il parco di Melta ospiterà anche un dinamico Workout di gruppo guidato dall’associazione Libera. Il punto di ritrovo è accanto all’entrata di via Centochiavi. In caso di maltempo l’attività sarà svolta comunque, salvo allerte meteo o condizioni metereologiche particolarmente svantaggiose.

Mercoledì 15 luglio, dalle 9 alle 11, al giardino di Maso Ginocchio proseguono le mattinate dedicate ai Roller per far provare ai bambini dai 6 ai 12 anni questo divertente sport. Gli istruttori dell’associazione Sport senza frontiere Trentino e dell’associazione sportiva Crs forniranno ai partecipanti pattini a rotelle (misura massima disponibile 40), protezioni e caschetti. Chi lo desidera può portare la propria attrezzatura. Il punto di ritrovo è alla pista di pattinaggio. La prenotazione è obbligatoria tramite form dedicato. In caso di maltempo l’incontro sarà rimandato. Dalle 18 alle 19 al parco di Melta è in programma l’attività Corsa e lettura per bambini, organizzata dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora, in caso di maltempo l’attività sarà annullata. Al parco delle Albere, infine, dalle 18 alle 20 si terrà una lezione di Wing Tsun – Kung Fu aperta a esperti e neofiti che vogliono avvicinarsi a quest’affascinante arte marziale provando tecniche tradizionali e di difesa personale. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione contattando l’associazioneAmici delle arti marziali all’indirizzo info@wingtsun-trento.it o al numero 3450728716. Il punto di ritrovo è accanto alla fontanella vicino al parco giochi, in caso di maltempo l’attività verrà rimandata.

Giovedì 16 luglio doppio appuntamento con la Zumba. La mattina, dalle 9 alle 10, al giardino di Maso Ginocchio si terrà un’ora diallenamentodedicato ad adulti e anziani, organizzato dalla cooperativa Kaleidoscopio. Si consiglia di portare una borraccia e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il ritrovo è presso la piastra centrale al parco. La sera, dalle 19.30 alle 20.30, il parco di Melta ospiterà una seconda lezione aperta a tutti, organizzata dall’associazione Scattomatto a tuttosport. Il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo entrambe le attività saranno annullate.

Venerdì 17 luglio, dalle 18 alle 19, al parco di Melta l’associazione Scattomatto a tuttosportpropone una lezione di atletica propedeutica per bambini dai 6 ai 12 anni. La partecipazione è libera, il ritrovo è davanti al ristorante L’Anfora. In caso di maltempo l’attività sarà annullata.

La settimana si chiude sabato 18 luglio al giardino di Maso Smalz dove, dalle 9 alle 11, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni potranno divertirsi con il Ping pong. È consigliata la prenotazione contattando l’associazione Sport senza frontiere Trentinoscrivendo a giulioth@gmail.com oppure telefonando al numero 320 0372251. In caso di maltempo l’attività sarà rimandata.

(Fonte e per maggiori informazioni: Comune di Trento)