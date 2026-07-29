“Predaia senza Frontiere”: appuntamento il 1° agosto al Parco alla Torre di Coredo

Otto squadre, una giornata di sport, divertimento e partecipazione e un intero territorio pronto a mettersi in gioco. Sabato 1° agosto 2026 torna al Parco alla Torre di Coredo “Predaia senza Frontiere”, atteso appuntamento organizzato dal comitato “PreGio Eventi” nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”.

La manifestazione vedrà sfidarsi le squadre rappresentative delle frazioni della Predaia, unite per un giorno dalla voglia di stare insieme, ma determinate a conquistare l’ambito “Palio della Predaia”. Una competizione goliardica e coinvolgente, animata da quel sano campanilismo che permette a ogni paese di mettere in campo con orgoglio la propria identità.

Le 8 formazioni si affronteranno nel “Water Volley”, il particolare torneo di pallavolo acquatica in cui spettacolo e risate sono assicurati, nel tradizionale “Tiro alla fune” e in tante altre sfide a sorpresa, pensate per mettere alla prova abilità, affiatamento e spirito di squadra.

Come ogni anno, la giornata sarà aperta anche a famiglie, giovani e visitatori, con la possibilità di pranzare, seguire le sfide e vivere il Parco alla Torre in un clima di festa. Per tutta la giornata saranno attivi il servizio bar e panini e non mancheranno occasioni di intrattenimento anche per i più piccoli.

Al termine delle gare si terranno le premiazioni delle squadre meglio classificate e la consegna del “Palio della Predaia”, riconoscimento realizzato dall’artista locale Gianni Mascotti sul quale la squadra vincitrice potrà apporre il proprio nome accanto a quello dei vincitori delle precedenti edizioni: Vervò (2017, 2018 e 2023), Priò (2019), Mollaro (2022), Tres (2024) e Coredo (2025).

Dal pomeriggio fino a notte spazio poi all’“Open Air Music Festival”: 10 ore di musica ininterrotta e animazione con diversi dj che si alterneranno sul palco. L’ingresso sarà libero.

Sull’evento è intervenuto direttamente il vicesindaco del Comune di Predaia e referente istituzionale del Piano Giovani “Terra di Mezzo”, Andrea Preti, affermando: “Predaia Senza Frontiere” non è soltanto una manifestazione sportiva, ma una vera sfida tra comunità: le frazioni della Predaia si incontrano, si confrontano e si mettono in gioco, ciascuna con la propria identità e con il desiderio di rappresentare al meglio il proprio paese. È proprio il sano campanilismo a rendere questa manifestazione speciale: si gareggia con orgoglio per la propria frazione, ma alla fine si costruisce qualcosa tutti insieme. Si creano legami tra giovani di paesi diversi, a partire dal comitato organizzatore “PreGio Eventi” che al suo interno raccoglie i giovani delle diverse frazioni, si impara a collaborare, a organizzare, a gestire responsabilità e imprevisti e a trasformare un’idea in un evento capace di coinvolgere centinaia di persone. Come amministrazione comunale crediamo molto nelle iniziative ideate e realizzate dai giovani per i giovani, perché non sono semplicemente occasioni di svago: sono esperienze concrete di partecipazione, crescita e cittadinanza attiva. Il merito va a “PreGio Eventi” e a tutti i volontari che, con entusiasmo e impegno, rendono possibile una manifestazione che appartiene ormai a tutto il territorio“.