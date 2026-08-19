Caldo. “E’ allarme insetti nei campi: alte temperature ne favoriscono proliferazione”

“Dal ragnetto rosso al coleottero giapponese, le alte temperature continuano a favorire la proliferazione degli insetti che devastano i raccolti di frutta e verdura, aggravando il conto dei danni causati nelle campagne dai cambiamenti climatici, che ha già superato i 3 miliardi di euro, con oltre il 60% del territorio colpito dalla siccità”.

A evidenziarlo è stata Coldiretti, aggiungendo anche come l’Italia sia alle prese con le bizzarrie del clima, tra caldo ed eventi estremi che stanno interessando varie regioni.

L’Associazione specifica ulteriormente come nuovi organismi nocivi si aggiungano a quelli già presenti, causando cali di produzione e aumento dei costi per monitoraggio, trattamenti e difesa. Tra le emergenze maggiori c’è la Popillia japonica, il coleottero giapponese che si è diffuso soprattutto nel Nord Italia, con preoccupazione per i vigneti e gli alberi da frutto. Questo insetto può colpire oltre 300 specie vegetali.

È una presenza ormai costante su tutto il territorio nazionale la cimice asiatica, che colpisce frutteti, noccioleti e ortaggi – rileva Coldiretti – danneggiando direttamente frutti e semi e compromettendone la qualità commerciale. In Piemonte prosegue anche nel 2026 la lotta biologica con il ricorso agli insetti antagonisti.

Continua anche l’assedio della Drosophila suzukii, il moscerino dei piccoli frutti originario dell’Asia, che attacca soprattutto ciliegie, mirtilli, lamponi e altri frutti a polpa tenera. I monitoraggi confermano la presenza dell’insetto e rendono necessario mantenere alta la protezione delle colture prossime alla raccolta.

In Veneto è allarme per il ragnetto rosso, un acaro ormai da anni abitualmente presente sul territorio, che colpisce soprattutto soia e mais, già in difficoltà a causa della siccità. Proprio il caldo intenso e l’assenza di umidità favoriscono – continua Coldiretti – la proliferazione di questo acaro che attacca le foglie, causandone prima l’ingiallimento e poi il disseccamento, con effetti negativi sulla crescita e sulla produttività delle piante.

Resta alta la preoccupazione per il cinipide del castagno, che ha già provocato pesanti perdite alla castanicoltura e continua a richiedere interventi di contrasto biologico attraverso il Torymus sinensis, suo antagonista naturale.

Preoccupazione anche per la Vespa velutina, il calabrone asiatico – prosegue Coldiretti – che minaccia le api e quindi l’intero sistema dell’impollinazione. Nel 2026 sono stati rafforzati monitoraggio e interventi di contenimento in diverse regioni. Il rischio non riguarda solo il miele, ma anche il ruolo delle api per frutteti, ortaggi e altre colture.

Ci sono poi l’Aethina tumida, il coleottero dell’alveare che può compromettere le scorte di miele e indebolire le colonie, il bostrico tipografo, responsabile della moria di abeti rossi e di pesanti danni al patrimonio forestale, e il punteruolo rosso, che continua a colpire le palme soprattutto nelle aree mediterranee.

Sul fronte dell’olivicoltura, la minaccia più grave resta la Xylella fastidiosa, il batterio che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e continua a far registrare nuovi focolai, mettendo a rischio la produzione, il paesaggio e l’economia delle aree rurali colpite.

A queste emergenze si aggiunge il granchio blu, che continua a mettere sotto pressione la molluschicoltura italiana, soprattutto nell’Adriatico. Alla moria di vongole e altri molluschi si sono sommati quest’estate gli effetti delle temperature eccezionalmente elevate dell’acqua, con pesanti morie negli allevamenti.

Diventa quindi sempre più urgente – sottolinea Coldiretti – rafforzare la prevenzione e il monitoraggio, accelerare la ricerca di sistemi di difesa biologica e sostenibile e garantire alle imprese strumenti adeguati per affrontare l’arrivo e la diffusione di nuovi organismi nocivi, ma anche di vecchi patogeni che ritornano pericolosi con i cambiamenti climatici, la maculatura bruna o gli eriofidi, ad esempio, evitando che le emergenze fitosanitarie si trasformino in crisi strutturali per intere filiere.