Patrimonio in fiamme al Passo del Rombo

Drammatico quanto accaduto al Museo della Moto piû in alto nel mondo: inaugurato nel 2016, il museo della moto sul Passo del Rombo in Tirolo è andato in fiamme.

Sono ben 230 le moto e diverse auto storiche irrecuperabili altrove che sono andate tutte distrutte.

Si chiamava Top Mountain Motorcycle Museum in quanto era famoso in tutto il mondo per la posizione geografica dominante la valle di Hochgurgl, in Tirolo, sul Passo del Rombo a quota oltre 2 mila. Un fatto importante che determina la struttura. Tutta in legno. Con alta tecnologia.

Era stato aperto nel 2016 grazie all’iniziativa dei fratelli Alban e Attila Scheiber.

Secondo quanto hanno scritto gli addetti allo spegnimento, tecnici della sicurezza incendi e vigili del fuoco austriaci anche se non sono ancora state definite le cause e le dinamiche il fuoco, il cui avviso è stato dato alle 4.00, sarebbe partito ben prima e avrebbe intaccato in questo modo la struttura a causa dell’effetto termico sul legno.

Per questo dunque non ci sono state possibilità di salvarlo.

La tecnica di intervento è consistita in 60 uomini con camion e frese a neve.

Il fuoco minacciava l’adiacente ristorante e la stazione a valle della cabinovia Kirchenkarbahn.