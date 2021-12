Il 2022 secondo il Ragno nero tra possibili crisi economiche e un nuovo modello di sviluppo

La “cortigiana” dovrebbe significare l’ebreo di corte che prestava servizio come prestatore di denaro nei palazzi reali di tutto il mondo fin dai tempi antichi. La profezia ci dice che “la cortigiana era una serva e amante della ricchezza dei ricchi” – che si adatta perfettamente all’antica caricatura dell’usuraio ebreo. Per millenni i rituali pagani di magia nera di questi ebrei (Kabbalah in lingua moderna) hanno influenzato le persone in una direzione negativa. Adesso, però, le cose cambiano, e cambiano in fretta.

Le ricchezze della “cortigiana” saranno divise in tre parti e saranno restituite al popolo. Ciò significa che ci saranno cambiamenti radicali. Quest’anno si conclude “il grande ciclo delle cortigiane”. E molte cose vecchie saranno bruciate.

Bruciare significa soffrire come “bruciare all’inferno”. La prima parte della ricchezza sarà utilizzata per eliminare tutte le persone cattive che hanno approfittato di questa malvagia cortigiana. Questa è una verità di fatto.

Una seconda parte della “ricchezza” servirà a “coltivare i fiori spirituali. In Asia il fiore di loto è un simbolo di compassione per gli altri. La terza parte servirà “per seminare la gerarchia della sapienza”.

Del resto l’argomento crisi economica sembra esser stato affrontato da Nostradamus che afferma: “Nessun abati, monaci, novizi da imparare; / Il miele costerà molto più della cera di candela / Così alto il prezzo del grano, / Quell’uomo si agita / Il suo prossimo da mangiare nella sua disperazione”. Ebbene, dopo due anni di pandemia e instabilità politica in tutto il mondo, non sorprende che il 2022 sarà segnato da (un’altra) crisi economica.

Ciò significa che le persone hanno bisogno di aumentare la loro comprensione della verità dell’Universo e c’è una gerarchia di saggezza. In Cina si parla di livello “Gong” (un tipo di alta energia). Il livello di Gong decide quanto sono alti la tua saggezza e il tuo potere.

Forse avverrà una grande trasformazione sociale: la gerarchia dei “privilegiati” sarà sostituita dalla gerarchia dei “capaci”. Siamo alle soglie di una società governata da persone veramente capaci. L’uomo avrà sempre la sua “Casa del Conforto”, il che significa che il vero conforto di un uomo può essere trovato solo dentro di sé – se supera il suo lato cattivo e rafforza il suo lato buono.

Sette porte con “Giusto” sopra significano che qualsiasi porta tu scelga, quella porta avrà una verità diversa e tu scegli la tua verità. Questo è un tipico sistema spirituale esoterico in cui la tua verità cambia a seconda del livello che raggiungi.

Il simbolo della singola stella significa che c’è solo una Religione in tutto il mondo – la profetizzata Vera Religione che tutte le persone seguiranno. Nel 2022 tutte le persone conosceranno la verità che è stata rivelata nel 2019.

I tre Magi sono simboli di qualità diverse che diversi tipi di persone portano al mondo. Nella coltivazione della Falun Dafa ci sono tre parole guida principali: “Verità-Compassione-Tolleranza” che tutte le persone dovrebbero cercare di seguire nella vita quotidiana. Tutte e tre le parole hanno il loro significato positivo. Per chi ha saggezza questi nomi potrebbero essere anagrammi con significati più profondi.

Ecco il testo della profezia:

Per millenni è stata serva della ricchezza e amante dei ricchi,

Per millenni ha coperto sotto il suo manto avventurieri di ogni risma e mercenari a tutti i livelli.

Per millenni ha soggiogato gl’infelici, accrescendo il potere dei potenti.

Per millenni ha suggestionato i poveri e i ricchi con rituali che hanno le loro radici in un paganesimo decadente.

Ora è tempo di distribuire l’eredità della grande cortigiana.

Le sue ricchezze verranno divise in tre parti.

La prima parte verrà destinata

per la legna del rogo che brucerà

la corporazione dei furbi, dei potenti e dei ricchi.

La seconda parte verrà destinata per coltivare

i fiori dello spirito

nel nuovo giardino dell’anima.

La terza parte verrà destinata

per seminare la gerarchla

della sapienza.

L’uomo avrà sempre un suo tempio, che sarà la casa del con­forto.

Ma il nuovo tempio avrà sette porte

e su ognuna ci sarà la figura di un Giusto.

E nel centro del tempio ci sarà una sola stella.

E all ‘interno della stella ci sarà una sola luce.

Qui giungeranno i Re Magi.

Harloos verrà dall’Oriente,

Sorlim verrà dall’Occidente,

Nirjia verrà dalla grande terra delle stelle.

Su questi pilastri si fonderà il grande tempio, nella città delle vigne. E qui giungeranno, guidati da una luce misteriosa, tutti gli uomini che sanno parlare di giustizia.