Nucleare. L’Eurodeputato Corrao (Greens/EFA) lancia la sfida a Salvini: “Perché non un un nuovo referendum?”

L’inserimento nella tassonomia europea divide l’Unione: da una parte, Francia, Repubblica Ceca e Finlandia che contano fortemente sul nucleare. Dall’altra il Lussemburgo, la Spagna, la Germania e l’Austria criticano aspramente la decisione dell’esecutivo UE. Ma anche in Italia la politica prende posizione. Tra i primi a parlarne è l'eurodeputato Ignazio Corrao, ex capo delegazione del Movimento Cinque Stelle ed oggi indipendente, che proprio sulle sue pagine social, da mesi spinge per una riflessione sul nucleare.

E proprio Corrao, in un tweet, qualche giorno fa, dopo aver mandato in tendenza sui social l’hashtag #tuttociocheserveperilclima, toccando il picco di 400tweet in un giorno alla 18esima posizione, in concomitanza con la sua partecipazione alla trasmissione di Omnibus su La7, ha lanciato un guanto di sfida al Senatore e Segretario della Lega Matteo Salvini, che, in queste ore – mentre l’altro segretario del PD, Enrico Letta, e il capo del M5S Giuseppe Conte, chiudevano – ha invece aperto al nucleare.

“Io sono favorevole – scrive Corrao su twitter incalzandolo e rispondendo a chi, sotto al post di Letta invocava un cambio d’opinione da parte della popolazione italiana dopo i due referendum contrari sul nucleare e la privatizzazione dell’acqua (ndr.) – a rifare un nuovo referendum. L’ho già proposto provocatoriamente a @matteosalvinimi , “attento” al parere degli italiani. O ascoltiamo la volontà popolare e rispettiamo quei due no, o rifacciamo un referendum. Delle due, l’una. #tuttociocheserveperilclima”

Ora, ne vedremo delle belle. Come finirà?

Matteo Salvini, in ogni caso, ha già detto di voler indire un referendum per introdurre il nucleare. Sfida accettata?