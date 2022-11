Albergo Ponte della Serra a fuoco, ingenti danni

Strade chiuse al Ponte Oltra e allarme per un incendio: il risveglio brusco all’alba non ha lasciato molta immaginazione ai residenti del luogo, viste le fiamme e visto l’enorme bagliore del fuoco, che è partito dalla sommità della Locanda, collocata alla Serra, ai piedi del Comune di Lamon.

Il furioso incendio che ha riguardato la struttura ha bruciato e danneggiato pesantemente la storica Locanda ponte Serra, sei ospiti evacuati ma nessun ferito. La locanda era stata completamente ristrutturata tre anni fa, ed era il biglietto da visita del turismo della zona, per la posizione strategica, per le fattezze, per la storia che porta addosso. Intervenuti per domare le fiamme sia i Vigili del Fuoco del bellunese feltrino, che le sezioni trentine.

“Quello offerto dai vigili del fuoco volontari trentini è un aiuto che non conosce confini. L’ennesima dimostrazione la si sta avendo in queste ore, con una trentina di volontari trentini appartenenti alle unioni Valsugana e Tesino e Primiero impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento di un furioso incendio divampato questa mattina intorno alle 5 a Lamon, nel Bellunese, alla Locanda Ponte Serra. A lottare contro fiamme e fumo i corpi di Grigno, Tezze, Castel Tesino e Primiero, coordinati dall’ispettore dell’unione di Primiero Alberto Tisot, accanto ai vigili del fuoco del comando di Belluno. Scrive la Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino.

I messaggi di solidarietà alla coppia che aveva preso in mano l’attività da più di qualche anno, riportandola a nuovo splendore, non sono tardati ad arrivare, prime fra tutte le autorità, il Sindaco di Lamon e poi amici, clienti, conoscenti.

La struttura ha una storia importante: datata 1860, la Locanda Ponte Serra di Lamon, ristrutturata completamente nel 2019, è stata classificata con 3 leoni dalla Regione Veneto.

Ecco il messaggio della ProLoco di Lamon: “La giornata che si sta concludendo è una delle più tristi della storia lamonese. Il vasto incendio di Ponte Serra colpisce un’importante attività commerciale del paese, nonché uno dei più importanti edifici storici e la nostra principale vetrina in chiave turistica. Siamo vicini a Debora e Davide in questi difficili momenti; contando che anche questa volta Lamon ed i lamonesi riescano a rialzarsi!”