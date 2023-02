Si è spento a Roma all'età di 84 anni il famoso giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e sceneggiatore Maurizio Costanzo.

Si è spento a Roma all’età di 84 anni il famoso giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e sceneggiatore Maurizio Costanzo. A comunicarlo, come riporta ANSA, è stato direttamente il suo ufficio stampa.

Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto del 1938, nel corso della sua lunga carriera si è distinto come uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione e della radio italiana. Dal 1995 era sposato con la famosa conduttrice Maria De Filippi con la quale, nel 2002 aveva prima preso in affido e poi adottato un figlio. Da un precedente matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi, durato dal 1973 al 1984, aveva invece avuto due figli: Camilla e Saverio

La sua grande carriera, iniziata nel 1956 come cronista del quotidiano della capitale “Paese Sera”, era poi proseguita in radio per poi spostarsi in televisione, arrivando al grande successo nel 1976 con la conduzione, per la Rai, del talk show “Bontà Loro”. Tra i suoi programmi più famosi e di successo spiccano: “Il Maurizio Costanzo Show”, “Buona Domenica”, “Maurizio Costanzo Talk” e “L’intervista” (solo per citarne alcuni).

Il 14 maggio 1993, Maurizio Costanzo, insieme all’allora compagna Maria De Filippi aveva subito un’attentato dinamitardo da parte di Cosa Nostra in Via Fauro a Roma, conclusosi fortunatamente senza vittime, a causa del suo impegno nella lotta alla mafia anche attraverso le sue trasmissioni .

Maurizio Costanzo è stato anche un prolifico scrittore di libri, esordendo nel 1956 con l’opera “Ho ucciso la morte” mentre tra le sue ultime pubblicazione è stata “Il tritolo e le rose” nel 2018.

Alla notizia della scomparsa del famoso conduttore, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio giunti per commemorarne la memoria. Tra questi spicca l’intervento della Premier, Giorgia Meloni, che attraverso il suo profilo ufficiale Facebook, ha dichiarato: “Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio.”

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, si è unito al cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, affidando ai propri canali social il suo pensiero: “Grande tristezza e commozione. Se ne va un Grandissimo della televisione e del giornalismo che ha accompagnato generazioni di italiani. Buon viaggio Maurizio, grazie di tutto.”

“Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese” ha invece affermato, via Twitter, l’ex Premier e attuale leader del M5S, Giuseppe Conte.