M5S deposita interrogazione per richiamare la maggioranza ai propri impegni sul contrasto alla violenza di genere

In questo periodo sui media si parla molto di violenza di genere e femminicidi. Si tratta di una questione sulla quale il M5S trentino è impegnato da tempo e sul quale di recente il Consigliere Alex Marini ha presentato di recente un’interrogazione (la 4542/XVI) per chiedere che la Provincia di Trento faccia la sua parte per combattere questa piaga endemica della nostra società.

«I fatti drammatici di questi giorni – dice il Consigliere Alex Marini del M5S trentino – hanno riportato al centro dell’attenzione la questione della violenza sulle donne. Tutti i politici ora si stracciano le vesti, anche quelli che quando hanno avuto la possibilità di fare qualcosa per migliorare le cose si sono rifiutati di farla. Purtroppo, esaurita l’onda emotiva per il barbaro omicidio di Giulia Tramontano, si tornerà come sempre a pensare ad altro, mentre la destra tornerà a bocciare qualsiasi provvedimento che si prefigga di combattere seriamente la piaga dei femminicidi. Il M5S crede che la lotta alla violenza di genere debba essere condotta ogni giorno e per questo negli ultimi anni ha depositato un gran numero di atti e di proposte al Consiglio provinciale di Trento, che però hanno trovato scarsa applicazione da parte della maggioranza. Un esempio riguarda l’ordine del giorno 315/XVI, che è stato approvato il 3 febbraio 2021. Si sarebbero dovute realizzare campagne di comunicazione sociale e di sensibilizzazione rispetto ai femminicidi. Di concreto invece non è stato fatto molto poco. Ancora una volta i fatti smentiscono le parole, le promesse e persino gli atti firmati da certi soggetti avvezzi a far politica nel peggiore dei modi. Il problema dei femminicidi però continua a esistere ed è drammatico. Per questo il M5S non intende demordere e ha presentato un’interrogazione per richiamare la maggioranza alle proprie responsabilità. Vedremo se questa volta avranno un sussulto di dignità e faranno quello che avevano promesso di fare 2 anni fa oppure se sarà necessario tornare alla carica. L’unica cosa certa è che noi non ci arrenderemo finché l’ente provinciale non avrà fatto la sua parte per tutelare le donne dalla violenza».

——————————

Alex Marini (M5S)

Consigliere della Provincia autonoma di Trento