Diritto all’oblio oncologico: Cattoi sottoscrive la proposta

Il diritto all’oblio oncologico è un tema di estrema importanza che riguarda tutti coloro che hanno affrontato e superato una malattia oncologica. Oggi anche la deputata Vanessa Cattoi ha sottoscritto la proposta di legge della collega Boschi, proposta che mira a garantire che i sopravvissuti al cancro possano ritornare a vivere una vita normale, senza essere discriminati o ostracizzati.

Sul diritto all’oblio oncologico ha affermato la deputata Vanessa Cattoi: “È necessario che una persona guarita dal cancro sia messa nelle condizioni di svolgere una vita assolutamente normale. In questa prospettiva qualsiasi discriminazione rispetto all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi nonché alle procedure per le adozioni non è più sostenibile. Il nostro ordinamento deve fare tesoro dei progressi compiuti dalla medicina che mettono oggi i pazienti in condizioni di tornare a svolgere una vita come tutti gli altri. Come coordinatrice dell’intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ ritengo utile ribadire che sarà necessario mantenere, a mio avviso, tutte le tutele giuslavoristiche anche per gli ex pazienti che necessiteranno comunque nella loro vita di maggiori controlli sanitari”.

La proposta di legge dell’onorevole Boschi, sostenuta con entusiasmo dalla deputata Cattoi e dall’intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’, mira a porre fine a queste discriminazioni e a garantire che i sopravvissuti al cancro possano vivere una vita senza ostacoli iniqui. È fondamentale che il nostro ordinamento giuridico si adegui ai progressi compiuti dalla medicina, che oggi permettono ai pazienti di tornare a una vita normale.

La deputata Cattoi sottolinea l’importanza di mantenere tutte le tutele giuridiche per gli ex pazienti che necessitano comunque di controlli sanitari. È necessario fornire a queste persone un supporto adeguato, garantendo loro il diritto a cure adeguate e a una tutela giuridica completa.

È incoraggiante vedere come su questo tema si riesca a lavorare tutti insieme, nonostante le differenze politiche. La lotta contro il cancro non conosce colore politico e richiede un impegno comune. La proposta di legge sull’oblio oncologico rappresenta un’opportunità per mettere in campo una buona politica e offrire ai malati oncologici la possibilità di vivere una vita piena, soddisfacente e priva di discriminazioni ingiuste.

È responsabilità di tutti noi, cittadini e rappresentanti politici, sostenere questa proposta di legge e assicurare che il diritto all’oblio oncologico diventi una realtà. Nessuno dovrebbe essere penalizzato o discriminato a causa di una malattia che ha superato, ma tutti dovrebbero avere la possibilità di ricominciare e vivere una vita senza limitazioni.