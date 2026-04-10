Dl Pnrr, Cattoi: “Semplificare la burocrazia è l’obiettivo”

Semplificare la burocrazia e rendere più snelle le procedure per imprese, famiglie e Comuni. È questo il messaggio politico che la deputata della Lega Vanessa Cattoi, relatrice del Dl Pnrr, affida a una nota diffusa.

Nel comunicato, Cattoi respinge le accuse rivolte al governo Meloni dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle sulla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rivendica il lavoro svolto dall’esecutivo sull’attuazione del Pnrr. Secondo la parlamentare, il decreto interviene soprattutto sul fronte della semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di alleggerire il peso della burocrazia su cittadini, imprese ed enti locali.

Tra i punti richiamati dalla deputata c’è il superamento di migliaia di atti normativi e l’introduzione di misure come il principio dell’“once only”, cioè l’utilizzo da parte della pubblica amministrazione di dati già disponibili senza richiederli nuovamente. Cattoi indica inoltre nella digitalizzazione e nelle procedure più snelle due degli strumenti su cui il governo punta per accelerare l’attuazione del Piano.

Nel suo intervento, la relatrice del provvedimento si sofferma anche sulla sanità. A suo giudizio, uno dei limiti più evidenti del piano originario era la mancata previsione della carenza di medici. Per questo, sostiene, il decreto ha introdotto fondi per le assunzioni e soluzioni come la telemedicina, oltre ad autorizzare nuovi inserimenti di personale, aumenti e il trattenimento in servizio dei medici più anziani.

Un altro passaggio della nota riguarda i Comuni, che secondo Cattoi gestiscono decine di migliaia di progetti legati al Pnrr e necessitano quindi di maggiori risorse, strumenti per il personale e procedure semplificate. La deputata richiama infine anche la riforma sulla disabilità, che a suo dire aggiorna le definizioni, semplifica le certificazioni e introduce un progetto personalizzato per ogni persona, con estensione nazionale prevista dal 2027.