Barbacovi FdI Trento : “allarme orsi a ridosso della città”

La questione dell’avvicinamento di orsi alle nostre vallate non è solo un problema isolato, ma coinvolge anche le aree limitrofe alla città di Trento. Lo afferma Francesca Barbacovi di Fratelli d’Italia, che risiede nella zona Ravina – Romagnano e ha ricevuto segnalazioni di avvistamenti di orsi nei pressi dei boschi vicino alle abitazioni.

La preoccupazione cresce soprattutto tra coloro che hanno coltivazioni di ciliegie, mele e uva, ma anche tra le famiglie con bambini che giocano abitualmente nei parchi della zona, gli anziani che fanno le loro passeggiate e i disabili. Queste persone, secondo Barbacovi, sarebbero in grave difficoltà nel seguire le indicazioni comportamentali nel caso di un incontro con un orso.

La politica mette in guardia anche sulla possibilità che, a breve, alcuni orsi potrebbero raggiungere la città di Trento, compromettendo non solo la sicurezza dei suoi abitanti e delle attività presenti, ma anche quella dei turisti che scelgono la città come destinazione culturale.

Barbacovi sostiene che non si possa anteporre esclusivamente la tutela dei plantigradi alla sicurezza della società. Ciò che serve sono soluzioni concrete che vanno oltre il dialogo e il confronto. La politica accoglie quindi positivamente ogni iniziativa messa in atto per difendere prima di tutto i cittadini e tutte le attività presenti sul territorio.

La questione dell’avvicinamento degli orsi alle aree urbane è sicuramente un tema complesso e delicato. Da un lato, è importante preservare e tutelare la fauna selvatica, come gli orsi, che sono una parte integrante dell’ecosistema. Dall’altro lato, dobbiamo anche garantire la sicurezza delle persone e delle attività umane.

È fondamentale trovare un equilibrio tra queste due esigenze, cercando soluzioni che tutelino sia gli animali che gli abitanti del territorio. Potrebbe essere necessaria l’implementazione di misure di prevenzione e protezione in aree a rischio, nonché l’educazione e la divulgazione di informazioni sul comportamento da adottare in caso di incontri con gli orsi.

È importante coinvolgere anche esperti del settore, come biologi e zoologi, per comprendere meglio il comportamento degli orsi e trovare le migliori strategie di gestione e convivenza.

Inoltre, è necessario coinvolgere attivamente le comunità locali nella ricerca di soluzioni, ascoltando e valutando le loro preoccupazioni e proposte. Solo attraverso un dialogo aperto e collaborativo sarà possibile raggiungere una gestione sostenibile e sicura di questa situazione.

Infine, è giusto che la politica si impegni a garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività sul territorio. Sono necessarie risorse e iniziative concrete per proteggere le persone e le coltivazioni, rendendo le aree più sicure e riducendo al minimo i rischi derivanti dall’avvicinamento degli orsi.