L’Associazione Euritmus ripropone in Trentino la magia di Walt Disney

Chi tra noi non ricorda Topolino Apprendista Stregone o gli dei dell’Olimpo che si muovono sulle note della Pastorale di L. v. Beethoven? Era il 1940 e per la prima volta usciva nelle sale Fantasia! il film d’animazione della Walt Disney che avrebbe accompagnato l’infanzia di milioni di persone.



L’idea geniale che muoveva quella pellicola era di invertire il concetto stesso di cinema. Normalmente in un film infatti la colonna sonora viene composta sulla trama mentre in Fantasia la Disney realizzò le animazioni sui brani di musica classica suonati dall’Orchestra di Philadelphia: il risultato fu un capolavoro capace di emozionare intere generazioni.



Sull’idea di questa pellicola nasce il tour 2023 di Euritmus e dell’Orchestra delle Alpi: uno spettacolo che prevede la proiezione su maxischermo del film Fantasia! di Disney, in occasione del centenario dalla sua fondazione, con l’esecuzione dal vivo della colonna sonora da parte di un’orchestra di più di 50 elementi. Un cinema all’aperto in forma di concerto! A condurre l’Orchestra delle Alpi sarà il M° Stefano Torboli, direttore d’orchestra trentino proiettato verso una carriera internazionale, mentre le presentazioni dei singoli brani sono affidate alla voce dell’attore Luca Dapor su testi redatti per l’occasione dallo scrittore Leonardo Franchini.



“Dar forma a questo spettacolo, con grande attenzione alla sincronia tra esecuzione e video, è senza dubbio ambizioso: nel 1940 infatti l’animazione è stata realizzata sulla registrazione mentre oggi è l’Orchestra a dover “seguire” il video” commenta Klaus Broz, Direttore Artistico di Euritmus. “Proprio per questo siamo davvero orgogliosi del risultato artistico che questo progetto ci sta regalando: è una sfida importante in linea con il fine di Euritmus: riportare la grande musica classica nella quotidianità delle persone.”



Fantasia! si presenta quindi come uno spettacolo pensato per un ampio pubblico: non solo i cultori della musica classica ma anche curiosi e famiglie che desiderano trascorrere una bella serata in compagnia di Topolino, Zeus e dell’Orchestra delle Alpi.

“Un ringraziamento va all’importante e ampia rete di mecenati, sponsor e pubbliche amministrazioni che hanno reso possibile questo tour: è solo grazie alla loro sensibilità che è stato possibile portare questo spettacolo ad un pubblico così ampio” è il commento di Barbara Broz, Presidente di Euritmus. Molto importante quindi la presenza dei partner privati (Calzedonia Spa, Cassa Rurale della Vallagarina, APT Val di Non, Fondo Comune e il Consorzio Lavoro Ambiente) e delle Istituzioni pubbliche (Comune di Avio, Biblioteca civica di Rovereto e Comune di Noventa Vicentina), tutti soggetti accomunati dall’amore per l’Arte e la Cultura che hanno creduto in questo progetto e in Euritmus.



Il tour si aprirà ad Avio venerdì 14 in Piazza V. Emanuele (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la tensostruttura di Avio), seguirà poi il 15 luglio Noventa Vicentina in Piazza IV novembre. Il 16 luglio si tornerà in Trentino presso la Terrazza panoramica Doss di Per a Cles (in caso di pioggia lo spettacolo si sposterà presso l’auditorium scolastico) e si chiuderà il tour il 17 luglio presso il Teatro Zandonai di Rovereto.

Tutti gli eventi sono serali (inizio spettacolo ore 21.00) e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.