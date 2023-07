Parità di genere: il M5S Trentino punta all’intitolazione di vie e piazze

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha presentato un ordine del giorno al Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, con l’obiettivo di impegnare la giunta regionale a intitolare una serie di strutture, luoghi e spazi delle sedi istituzionali regionali a donne che si sono distinte per la loro azione civica, politica, negli affari sociali e nella resistenza.

Lo scorso anno, il M5S ha ottenuto l’impegno da parte della Regione a intitolare dei luoghi istituzionali a donne che hanno contribuito significativamente alla nostra comunità. Nonostante il consenso ottenuto su queste proposte, sembra che le procedure si siano bloccate. Per questo motivo, il M5S ha deciso di agire e ha presentato questo ordine del giorno, al fine di smettere di tergiversare e passare finalmente ai fatti.

In base all’ordine del giorno, la giunta regionale avrà 30 giorni di tempo, a partire dall’approvazione, per individuare un elenco di sedi istituzionali adeguate per essere intitolate a queste donne meritevoli di riconoscimento. Successivamente, avranno 60 giorni per predisporre una nota informativa da sottoporre al Consiglio regionale, che illustrerà le modalità di attuazione dell’ordine del giorno, comprensive di un cronoprogramma e delle procedure che la Giunta intende adottare per procedere all’intitolazione dei luoghi e degli spazi istituzionali individuati.

Questo ordine del giorno sulla parità di genere è un chiaro segnale del fatto che il M5S non si accontenta di promesse vuote, ma è determinato a portare avanti le proposte con concretezza e tempi certi. La pubblicazione del piano d’azione entro 60 giorni permetterà di rendere evidente a tutti i membri del Consiglio regionale e al pubblico la volontà di mantenere gli impegni presi e garantire la parità di genere anche nella toponomastica istituzionale.

Questa iniziativa favorirà la visibilità delle figure femminili che hanno dato un contributo significativo alla nostra comunità, valorizzando il loro ruolo nella storia e nel presente. Intitolare sedi istituzionali a queste donne sarà un gesto simbolico importante, ma soprattutto sarà un segnale concreto per promuovere l’uguaglianza di genere e sottolineare il valore delle donne nel nostro territorio.

È auspicabile che l’ordine del giorno venga approvato al più presto, consentendo al M5S di dare seguito concretamente all’impegno preso nei confronti delle donne del Trentino Alto Adige. Si tratta di un’opportunità per la Regione di dimostrare la propria volontà di promuovere l’uguaglianza di genere e di riconoscere il contributo delle donne alla nostra comunità.